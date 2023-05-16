ຂ່າວສານ
ໄຂກອງປະຊຸມກາງສະໄໝຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ຊຸດທີ XIII
ທີ່ກອງປະຊຸມ, ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ຊຸດທີ XIII ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນກ່ຽວກັບບັນດາເນື້ອໃນຄື: ບົດລາຍງານສຳຫຼວດກ່ຽວກັບການຊີ້ນຳ, ນຳພາຂອງກົມການເມືອງ, ຄະນະເລຂາທິການ ກາງສະໄໝ ແລະ ບາງໜ້າທີ່ຈຸດສຸມຮອດເວລາໝົດສະໄໝກອງປະຊຸມໃຫຍ່ XIII ຂອງພັກ; ຮັບເອົາບັດໄວ້ວາງໃຈຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ສຳລັບບັນດາ ກຳມະການກົມການເມືອງ, ຄະນະເລຂາທິການຊຸດທີ XIII; ແລະ ບາງບັນຫາສຳຄັນອື່ນໆອີກ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າ: ກອງປະຊຸມມີຄວາມໝາຍສຳຄັນສຳລັບການປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIII ຂອງພັກຢ່າງມີໄຊ, ແມ່ນໂອກາດເພື່ອພ້ອມກັນຫວນຄືນ, ຕີລາຄາໂດຍພາວະວິໄສ, ຮອບດ້ານບັນດາໝາກຜົນ, ຜົນງານທີ່ບັນລຸໄດ້ແຕ່ຕົ້ນສະໄໝມາຮອດປະຈຸບັນ:
“ຕີລາຄາຄຸນນະທາດ, ກຳລັງຄວາມສາມາດ, ໝາກຜົນລະອຽດຢ່າງຖືກຕ້ອງ ເພື່ອປະຕິບັດຖືກກັບພາລະໜ້າທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ ແລະ ອິດທິພົນຊື່ສຽງຂອງຜູ້ໄດ້ປ່ອນບັດໄວ້ວາງໃຈ. ຮັບປະກັນລັກສະນະປະຊາທິປະໄຕ, ພາວະວິໄສ, ຍຸຕິທຳ, ໂປ່ງໃສໃນການຮັບເອົາບັດໄວ້ວາງໃຈ ແລະ ນຳໃຊ້ໝາກຜົນຂອງການປ່ອນບັດໄວ້ວາງໃຈ. ເດັດດ່ຽວບໍ່ປະໃຫ້ເກີດການລະເມີດ ແລະ ສວຍໃຊ້ການປ່ອນບັດໄວ້ວາງໃຈເພື່ອກໍ່ຄວາມແບ່ງແຍກ, ທຳລາຍຄວາມສາມັກຄີພາຍໃນ”.
ຕາມແຜນການແລ້ວ, ກອງປະຊຸມຈະດຳເນີນຮອດວັນທີ 17 ພຶດສະພາ.