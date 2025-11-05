Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ໄຂກອງປະຊຸມສູນກາງພັກຄັ້ງທີ 14 ຊຸດທີ 14 ຢ່າງສົມກຽດ

ບັນດາສະຫາຍຕ້ອງເຕົ້າໂຮມຢ່າງຄົບຖ້ວນຄຸນນະພາບດ້ານການເມືອງ, ຄຸນສົມບັດຊື່ກົງບໍລິສຸດ ແລະ ເປັນແບບຢ່າງ, ຖືຜົນປະໂຫຍດຂອງປະເທດ - ຂອງຊາດ, ຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນເໜືອກວ່າສິ່ງໃດໝົດ
ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 14 ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ 14. ພາບ: VGP

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 05 ພະຈິກ, ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 14 ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ 14 ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງສົມກຽດ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ. ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ໄດ້ສຸມໃສ່ 2 ເນື້ອໃນໃຫຍ່, ນັ້ນແມ່ນໝວດບັນຫາກ່ຽວກັບວຽກງານກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຊຸດທີ 14 ຂອງພັກ ແລະ ໝວດບັນຫາກ່ຽວກັບການກໍ່ສ້າງພັກ ແລະ ລະບົບການເມືອງ.

ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ໂຕເລິມ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ເນັ້ນໜັກວ່າ ທີ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ປະກອບຄຳເຫັນກ່ຽວກັບຈຳນວນກຳມະການກົມການເມືອງ, ກຳມະການຄະນະເລຂາ ອາຍຸການກອງປະຊຸມຊຸດທີ 14 ແລະ ຄັດເລືອກບຸກຄະລາກອນ ເພື່ອແນະນຳເຂົ້າຮ່ວມກົມການເມືອງ, ຄະນະເລຂາຊຸດທີ 14. ນີ້ແມ່ນວຽກງານສຳຄັນຍິ່ງ, ເປັນແກ່ນສານ ຍ້ອນທຸກວຽກງານລ້ວນແຕ່ໄດ້ຕັດສິນໂດຍມະນຸດ.

“ບັນດາສະຫາຍຕ້ອງເຕົ້າໂຮມຢ່າງຄົບຖ້ວນຄຸນນະພາບດ້ານການເມືອງ, ຄຸນສົມບັດຊື່ກົງບໍລິສຸດ ແລະ ເປັນແບບຢ່າງ, ຖືຜົນປະໂຫຍດຂອງປະເທດ - ຂອງຊາດ, ຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນເໜືອກວ່າສິ່ງໃດໝົດ; ຕ້ອງມີວິໄສທັດຍຸດທະສາດ ແລະ ກຳລັງຄວາມສາມາດຈັດຕັ້ງ ເພື່ອແກ້ໄຂຈຸດອຸດຕັນ, ປຸກລຸກແຫຼ່ງກຳລັງ, ເຕົ້າໂຮມກຳລັງແຮງ, ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງດ້ານເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ເສດຖະກິດສີຂຽວ; ຄວາມສາມາດເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນ, ພາສາຕ່າງປະເທດ ແລະ ວັດທະນະທຳການໂອ້ລົມສົນທະນາ ເພື່ອເປີດກວ້າງການພັດທະນາ…”

ເມື່ອເຕື້ອງເຖິງເນື້ອໃນສະຫຼຸບມະຕິເລກທີ 18 ລົງວັນທີ 25 ຕຸລາ 2017 ຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຊຸດທີ 12 ບາງບັນຫາກ່ຽວກັບການສືບຕໍ່ຊັບຊ້ອນກົງຈັກລະບົບການເມືອງໃຫ້ກະທັດລັດ, ເຄື່ອນໄຫວຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ປະສິດທິພາບ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເນັ້ນໜັກວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ເພື່ອໃຫ້ຮູບແບບອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ 2 ຂັ້ນເສີມຂະຫຍາຍປະສິດທິຜົນຢ່າງສຸດຂີດ, ຕ້ອງຮັບປະກັນລັກສະນະເຊື່ອມຕໍ່, ເພີ່ມເຕີມຂອງອຳນາດການປົກຄອງ 3 ຂັ້ນ (ສູນກາງ - ແຂວງ/ນະຄອນ - ຕາແສງ) ຕາມ 3 ເສົາຄ້ຳ: ລະບອບລະບຽບການ - ແຫຼ່ງກຳລັງ - ຂໍ້ມູນ.

ຄາດວ່າ, ກອງປະຊຸມຈະເຮັດວຽກຮອດວັນທີ 06 ພະຈິກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຮ່າງ​ເອ​ກະ​ສານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່​​ຄັ້ງ​ທີ XIVຂອງພັກ: ຂີດ​ໝາຍ​ບັນ​ດາ​ຜົນ​ສຳ​ເລັດ​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ

ຮ່າງ​ເອ​ກະ​ສານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່​​ຄັ້ງ​ທີ XIVຂອງພັກ: ຂີດ​ໝາຍ​ບັນ​ດາ​ຜົນ​ສຳ​ເລັດ​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ

ຮ່າງເອກະສານຕີລາຄາ 5 ປີແຫ່ງການປະຕິບັດຍຸດທະສາດພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ 10 ປີ 2021 – 2030” ຍື່ນສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIVຂອງພັກ, ໃຫ້ຂໍສັງເກດວ່າ: ໃນສະພາບການໂລກມີການຜັນແປຫຼາຍຢ່າງ, ໂລກລະບາດ, ໄພທຳມະຊາດເກີດຂຶ້ນຢ່າງວຸ້ນວາຍ, ພື້ນຖານເສດຖະກິດຫວຽດນາມໃນໄລຍະ 5 ປີ 2021 – 2025 ຍັງບັນລຸໄດ້ບັນດາໝາກຜົນສຳຄັນແລະພົ້ນເດັ່ນ. ບັນດາໝາກຜົນຮອບດ້ານນັ້ນແມ່ນກຳລັງໜູນເພື່ອໃຫ້ຫວຽດນາມປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການເຕີບໂຕບັນລຸລະດັບ 2 ຕົວເລກໃນໄລຍະ 2026 – 2030 ແລະກາຍເປັນປະເທດພັດທະນາມີລາຍຮັບສູງໃນປີ 2045.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top