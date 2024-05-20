ຂ່າວສານ
ໄຂກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 7, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 20 ພຶດສະພາ, ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 7, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV ໄຂຂຶ້ນຢ່າງສົມກຽດຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ທີ່ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ. ເຂົ້າຮ່ວມພິທີໄຂ, ມີທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ, ບັນດານັກປະຕິວັດຜູ້ອາວຸໂສ, ບັນດາ ສສຊ ຊຸດທີ XV. ພິທີໄຂໄດ້ຖ່າຍທອດສົດທາງພາຫະນະສື່ມວນຊົນເພື່ອໃຫ້ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງໃນທົ່ວປະເທດຕິດຕາມ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີໄຂ, ທ່ານຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີນ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າ: ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 7 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV ເຮັດວຽກໃນເວລາ 26 ມື້ເຄິ່ງ, ແຕ່ວັນທີ 20 ພຶດສະພາ ຫາວັນທີ 28 ມິຖຸນາ 2024. ກອງປະຊຸມໄດ້ພິຈາລະນາ, ຕັດສິນຫຼາຍເນື້ອໃນສຳຄັນ.
ກ່ຽວກັບວຽກງານນິຕິບັນຍັດ, ທ່ານຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີນ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວຽກງານນິຕິບັນຍັດແມ່ນເນື້ອໃນຈຸດສຸມ, ກວມເກືອບ 2/3 ເວລາເຮັດວຽກຂອງກອງປະຊຸມ, ດ້ວຍຈຳນວນຮ່າງກົດໝາຍ, ຮ່າງມະຕິ 24 ສະບົບໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດພິຈາລະນາ, ປຶກສາຫາລື ຫຼື ຮັບຮອງເອົາ.
ກ່ຽວກັບເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ສະພາແຫ່ງຊາດຈະພິຈາລະນາ, ປຶກສາຫາລືບັນດາບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການຕີລາຄາເພີ່ມເຕີມໝາກຜົນແຫ່ງການປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ແລະ ງົບປະມານຂອງລັດປີ 2023; ສະພາບການປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ແລະ ງົບປະມານແຫ່ງລັດຊຸມເດືອນຕົ້ນປີ 2024; ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນບົດສະຫລຸບງົບປະມານຂອງລັດປີ 2022.
ເນື້ອໃນສຳຄັນທີ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ແມ່ນວຽກງານບຸກຄະລາກອນ. ທ່ານຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີນ ເນັ້ນໜັກວ່າ:
“ສະພາແຫ່ງຊາດຈະພິຈາລະນາເລືອກຕັ້ງປະທານປະເທດ, ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນສະມາຊິກສະພາປ້ອງກັນຊາດ ແລະ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ. ສະເໜີໃຫ້ບັນດາ ສສຊ ພິຈາລະນາ, ປຶກສາຫາລືລະອຽດ ເພື່ອໃຫ້ຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບວຽກງານບຸກຄະລາກອນຮັບປະກັນລັກສະນະເຄັ່ງຂັດ, ຖືກຕ້ອງຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງພັກ, ກົດໝາຍຂອງລັດ, ບັນລຸໄດ້ຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມ, ເປັນເອກະພາບສູງ”.