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ຂ່າວສານ

ໄຂກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 7, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV

ກ່ຽວກັບເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ສະພາແຫ່ງຊາດຈະພິຈາລະນາ, ປຶກສາຫາລືບັນດາບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການຕີລາຄາເພີ່ມເຕີມໝາກຜົນແຫ່ງການປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ແລະ ງົບປະມານຂອງລັດປີ 2023
ໄຂກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 7, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV. ພາບ: quochoi.vn

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 20 ພຶດສະພາ, ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 7, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV ໄຂຂຶ້ນຢ່າງສົມກຽດຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ທີ່ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ. ເຂົ້າຮ່ວມພິທີໄຂ, ມີທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ, ບັນດານັກປະຕິວັດຜູ້ອາວຸໂສ, ບັນດາ ສສຊ ຊຸດທີ XV. ພິທີໄຂໄດ້ຖ່າຍທອດສົດທາງພາຫະນະສື່ມວນຊົນເພື່ອໃຫ້ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງໃນທົ່ວປະເທດຕິດຕາມ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີໄຂ, ທ່ານຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີນ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າ: ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 7 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV ເຮັດວຽກໃນເວລາ 26 ມື້ເຄິ່ງ, ແຕ່ວັນທີ 20 ພຶດສະພາ ຫາວັນທີ 28 ມິຖຸນາ 2024. ກອງປະຊຸມໄດ້ພິຈາລະນາ, ຕັດສິນຫຼາຍເນື້ອໃນສຳຄັນ.

ກ່ຽວກັບວຽກງານນິຕິບັນຍັດ, ທ່ານຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີນ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວຽກງານນິຕິບັນຍັດແມ່ນເນື້ອໃນຈຸດສຸມ, ກວມເກືອບ 2/3 ເວລາເຮັດວຽກຂອງກອງປະຊຸມ, ດ້ວຍຈຳນວນຮ່າງກົດໝາຍ, ຮ່າງມະຕິ 24 ສະບົບໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດພິຈາລະນາ, ປຶກສາຫາລື ຫຼື ຮັບຮອງເອົາ.

ກ່ຽວກັບເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ສະພາແຫ່ງຊາດຈະພິຈາລະນາ, ປຶກສາຫາລືບັນດາບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການຕີລາຄາເພີ່ມເຕີມໝາກຜົນແຫ່ງການປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ແລະ ງົບປະມານຂອງລັດປີ 2023; ສະພາບການປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ແລະ ງົບປະມານແຫ່ງລັດຊຸມເດືອນຕົ້ນປີ 2024; ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນບົດສະຫລຸບງົບປະມານຂອງລັດປີ 2022.

ເນື້ອໃນສຳຄັນທີ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ແມ່ນວຽກງານບຸກຄະລາກອນ. ທ່ານຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີນ ເນັ້ນໜັກວ່າ:

“ສະພາແຫ່ງຊາດຈະພິຈາລະນາເລືອກຕັ້ງປະທານປະເທດ, ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນສະມາຊິກສະພາປ້ອງກັນຊາດ ແລະ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ. ສະເໜີໃຫ້ບັນດາ ສສຊ ພິຈາລະນາ, ປຶກສາຫາລືລະອຽດ ເພື່ອໃຫ້ຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບວຽກງານບຸກຄະລາກອນຮັບປະກັນລັກສະນະເຄັ່ງຂັດ, ຖືກຕ້ອງຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງພັກ, ກົດໝາຍຂອງລັດ, ບັນລຸໄດ້ຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມ, ເປັນເອກະພາບສູງ”.                      

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານເຈິ່ນແທັງເໝີນ ໄດ້ຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນປະທານສະພາແຫ່ງຊາດອາຍຸການ 2021-2026

ທ່ານເຈິ່ນແທັງເໝີນ ໄດ້ຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນປະທານສະພາແຫ່ງຊາດອາຍຸການ 2021-2026

ໃນຈຳນວນ 475/475 ສສຊ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ (100%) ຕ່າງທີ່ສະໜັບສະໜູນ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາມະຕິເລືອກຕັ້ງທ່ານ ເຈິ່ນແທັງເໝີນ, ຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການສະພາແຫ່ງຊາດ, ສສຊ ຊຸດທີ XV ດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນປະທານສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV ອາຍຸການ 2021 – 2026.
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