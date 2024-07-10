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ຂ່າວສານ

ໄຂກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 35 ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ

ໃນລາຍການຂອງກອງປະຊຸມ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດກໍ່ຈະພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາຮ່າງມະຕິວ່າດ້ວຍການບູລະນະກົງຈັກ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄອຍະການອົງການໄອຍະການທະຫານທຸກຂັ້ນໃຫ້ສົມບູນແບບ
ທີ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 35 (ພາບ: VGP)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 10 ກໍລະກົດ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 35 ຂຶ້ນ.

ເປັນປະທານ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີໄຂ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝີນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ເນື້ອໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ແມ່ນສະຫຼຸບ, ຖອດທອນບົດຮຽນທີ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV; ພ້ອມທັງ, ພິຈາລະນາເລື່ອງກະກຽມໃຫ້ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8. ກ່ຽວກັບກອງປະຊຸມເທື່ອທີ 7, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຕີລາຄາໂດຍສັງເຂບກ່ຽວກັບລາຍການ, ເນື້ອໃນ, ບັນດາວຽກງານບໍລິຫານ, ຈັດຈັ້ງ…

ໃນລາຍການຂອງກອງປະຊຸມ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດກໍ່ຈະພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາຮ່າງມະຕິວ່າດ້ວຍການບູລະນະກົງຈັກ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄອຍະການອົງການໄອຍະການທະຫານທຸກຂັ້ນໃຫ້ສົມບູນແບບ; ພິຈາລະນາ, ຕົກລົງ: ເລື່ອງເພີ່ມເຕີມການຄາດຄະເນລາຍຈ່າຍເປັນປະຈຳຂອງງົບປະມານແຫ່ງລັດປີ 2024 ຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ກະຊວງຕຳຫຼວດ; ການດັດປັບແຜນການລົງທຶນສາທາລະນະໄລຍະກາງທຶນງົບປະມານສູນກາງໄລຍະ 2021 – 2025 ຂອງບັນດາອົງການຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເລື່ອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄປຢ້ຽມຢາມ ລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍ ແມ່ນມີຄວາມໝາຍຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ

ເລື່ອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄປຢ້ຽມຢາມ ລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍ ແມ່ນມີຄວາມໝາຍຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ

ຄາດວ່າ, ທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ຈະພົບປະເຈລະຈາ, ແລກປ່ຽນຄຳເຫັນ ແລະ ພົບປະກັບການນຳຂັ້ນສູງຂອງ ລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍ ທັງໝົດ.
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