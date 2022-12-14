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ຂ່າວສານ

ໄຂກອງປະຊຸມຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ 18

ກອງປະຊຸມຈະດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 13-16 ທັນວາ, ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນ ແລະ ຮັບຮອງເອົາເນື້ອໃນສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງ.
  ກອງປະຊຸມຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ 17 (ພາບປະກອບ)  

ວັນທີ 13 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກອງປະຊຸມຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ 18 ໄດ້ໄຂຂຶ້ນ. ກອງປະຊຸມຈະດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 13-16 ທັນວາ, ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນ ແລະ ຮັບຮອງເອົາເນື້ອໃນສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງ. ກ່ຽວກັບວຽກງານສ້າງກົດໝາຍ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ປະກອບຄຳເຫັນ ແລະ ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາລັດຖະບັນຍັດປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບາງມາດຕາຂອງລັດຖະບັນຍັດກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນ, ລະບຽບການພິຈາລະນາ, ຕົກລົງຈັດວາງບາງມາດຕະການປັບໄໝການລະເມີດການຕານລະບຽບຢູ່ສານປະຊາຊົນ; ພິຈາລະນາ, ຕົກລົງເລື່ອງຮັບເອົາຄຳເຫັນຂອງປະຊາຊົນກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ (ສະບັບປັບປຸງ); ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ເລື່ອງອະພິປາຍ, ຮັບເອົາ, ດັດປັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການກວດ, ປິ່ນປົວພະຍາດ (ສະບັບປັບປຸງ).

ສຳລັບວຽກງານບຸກຄະລາກອນ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ພິຈາລະນາ, ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນຂໍ້ສະເໜີຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກັບການແຕ່ງຕັ້ງ ແລະ ຍົກເລີກຕຳແໜ່ງເອກອັກຄະລັດຖະທູດວິສາມັນ ຜູ້ມີອຳນາດເຕັມແຫ່ງ ສສ.ຫວຽດນາມ.

 

ວັນທີ 13 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກອງປະຊຸມຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ 18 ໄດ້ໄຂຂຶ້ນ. ກອງປະຊຸມຈະດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 13-16 ທັນວາ, ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນ ແລະ ຮັບຮອງເອົາເນື້ອໃ

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ລາຍການສິລະປະພິເສດ ສາຍໃຈ ຫວຽດ-ລາວ

ລາຍການສິລະປະພິເສດ “ສາຍໃຈ ຫວຽດ-ລາວ”

ບັນດາຜູ້ແທນ ແລະ ແຂກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໄດ້ຮັບຊົມລາຍການສິລະປະດ້ວຍບັນດາບົດເພງຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນສາຍໃຈມິດຕະພາບອັນຍິງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີພິເສດ, ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ-ລາວ, ລາວ-ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາບົດເພງທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງຊາດລາວ…
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