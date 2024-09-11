Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ໂຮງ​ຮຽນ​ສອງ​ພາ​ສາ ລາວ - ຫວຽດ​ນາມ ຫງວຽນ​ຢູ ໄຂ​ສົກ​ຮຽນ​ໃໝ່ 2024 – 2025

ທ່ານນາງ ສີວັນເຮືອງ ເພັງຄຳໄມ, ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ສົກຮຽນ 2024 – 2025 ຈະມີສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງ ແຕ່ໂຮງຮຽນສອງພາສາ ລາວ - ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຢູ ຈະສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອ ສອນດີ - ຮຽນເກັ່ງຂອງໂຮງຮຽນ.
ພິທີເປີດສົກຮຽນ 2024 - 2025 ຂອງໂຮງຮຽນສອງພາກສາ ລາວ - ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຢູ (ພາບ: VOV )

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 11 ກັນຍາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ລາວ, ໂຮງຮຽນສອງພາສາ ລາວ - ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຢູ ໄດ້ໄຂສົກຮຽນໃໝ່ 2024 – 2025. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີໄຂ, ທ່ານນາງ ສີວັນເຮືອງ ເພັງຄຳໄມ, ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ສົກຮຽນ 2024 – 2025 ຈະມີສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງ ແຕ່ໂຮງຮຽນສອງພາສາ ລາວ - ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຢູ ຈະສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອ ສອນດີ - ຮຽນເກັ່ງຂອງໂຮງຮຽນ, ສູ້ຊົນບັນລຸເປົ້າໝາຍໃຫ້ແກ່ສົກຮຽນໃໝ່ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ປົກຄອງນັກຮຽນຍາມໃດກໍ່ອຸ່ນອ່ຽນໃຈ, ມີໝັ້ນໃຈວ່າ ລູກຂອງຕົນໄດ້ຮັບການສິດສອນໃນສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການສຶກສາທີ່ດີ, ປອດໄພ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ.

ທີ່ພິທີໄຂ, ຜູ້ຕາງໜ້າສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ, ກະຊວງສຶກສາ ແລະ ກິລາ ລາວ ໄດ້ສະເໜີໂຮງຮຽນສອງພາສາ ລາວ - ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຢູ ນອກຈາກໜ້າທີ່ ແລະ ພັນທະສິດສອນໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນຂອງໂຮງຮຽນ ບໍ່ພຽງແຕ່ເກັ່ງພາສາຫວຽດ ແລ້ວ ແມ່ນຍັງຕ້ອງມີຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ກ່ຽວກັບການພົວພັນແບບພິເສດລະຫວ່າງສອງຊາດ ລາວ - ຫວຽດນາມ ອ້າຍນ້ອງ, ຈາກນັ້ນ ກໍ່ສືບຕໍ່ຮັກສາ, ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງ ແລະ ພັດທະນາສາຍພົວພັນ ລາວ - ຫວຽດນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ລ້ານດວງ​ໃຈ​ຊາວ ​ຫວຽດ​ນາມ ທັງ​ຢູ່​ພາຍ​ໃນ​ ແລະ ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ນັບ​ລ້ານ​ຄົນ​ລ້ວນ​ແຕ່​ມຸ່ງ​ໄປ​ເຖິງ​ເຂດ​ພາ​ຍຸ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ

ລ້ານດວງ​ໃຈ​ຊາວ ​ຫວຽດ​ນາມ ທັງ​ຢູ່​ພາຍ​ໃນ​ ແລະ ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ນັບ​ລ້ານ​ຄົນ​ລ້ວນ​ແຕ່​ມຸ່ງ​ໄປ​ເຖິງ​ເຂດ​ພາ​ຍຸ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 11 ກັນຍາ, ຢູ່ນະຄອນ ເກິ່ນເທີ, ປະຊາຊົນໄດ້ໄປຍັງເຂດເຕົ້າໂຮມເພື່ອສະໜັບສະໜູນວັດຖຸອຸປະກອນ, ເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ຈຳເປັນ, ໂສ້ງເສື້ອ, ຢຸກຢາ… ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນເຂດພາກເໜືອ ເຊິ່ງແມ່ນເຂດທີ່ຖືກຮັບຜົນເສຍຫາຍຢ່າງໜັກໜ່ວງຍ້ອນພາຍຸນ້ຳຖ້ວມ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top