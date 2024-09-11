ຂ່າວສານ
ໂຮງຮຽນສອງພາສາ ລາວ - ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຢູ ໄຂສົກຮຽນໃໝ່ 2024 – 2025
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 11 ກັນຍາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ລາວ, ໂຮງຮຽນສອງພາສາ ລາວ - ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຢູ ໄດ້ໄຂສົກຮຽນໃໝ່ 2024 – 2025. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີໄຂ, ທ່ານນາງ ສີວັນເຮືອງ ເພັງຄຳໄມ, ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ສົກຮຽນ 2024 – 2025 ຈະມີສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງ ແຕ່ໂຮງຮຽນສອງພາສາ ລາວ - ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຢູ ຈະສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອ ສອນດີ - ຮຽນເກັ່ງຂອງໂຮງຮຽນ, ສູ້ຊົນບັນລຸເປົ້າໝາຍໃຫ້ແກ່ສົກຮຽນໃໝ່ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ປົກຄອງນັກຮຽນຍາມໃດກໍ່ອຸ່ນອ່ຽນໃຈ, ມີໝັ້ນໃຈວ່າ ລູກຂອງຕົນໄດ້ຮັບການສິດສອນໃນສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການສຶກສາທີ່ດີ, ປອດໄພ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ.
ທີ່ພິທີໄຂ, ຜູ້ຕາງໜ້າສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ, ກະຊວງສຶກສາ ແລະ ກິລາ ລາວ ໄດ້ສະເໜີໂຮງຮຽນສອງພາສາ ລາວ - ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຢູ ນອກຈາກໜ້າທີ່ ແລະ ພັນທະສິດສອນໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນຂອງໂຮງຮຽນ ບໍ່ພຽງແຕ່ເກັ່ງພາສາຫວຽດ ແລ້ວ ແມ່ນຍັງຕ້ອງມີຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ກ່ຽວກັບການພົວພັນແບບພິເສດລະຫວ່າງສອງຊາດ ລາວ - ຫວຽດນາມ ອ້າຍນ້ອງ, ຈາກນັ້ນ ກໍ່ສືບຕໍ່ຮັກສາ, ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງ ແລະ ພັດທະນາສາຍພົວພັນ ລາວ - ຫວຽດນາມ.