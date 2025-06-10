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ຂ່າວສານ

ໂອຕາລິດ ຢືນຢັນວ່າ ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນແຖວໜ້າຢູ່ ອາຊີ

ໃນຂອບເຂດການໄປປະຕິບັດງານ, ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ດຳເນີນການພົບປະ, ເຮັດວຽກກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ ສ.ໂອຕາລິດ.
ທ່ານ ຟານດິງຈາກ, ຫົວໜ້າຄະນະວຽກງານການເມືອງພາຍໃນສູນກາງພັກ ແລະ ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງລັດ ໂອຕາລິດ Peter Haubner (ພາບ: TTXVN)

ແຕ່ວັນທີ 02 – 08 ມິຖຸນາ, ຄະນະຜູ້ແທນພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂດຍທ່ານ ຟານດິງຈາກ, ຫົວໜ້າຄະນະວຽກງານການເມືອງພາຍໃນສູນກາງພັກ, ຮອງຫົວໜ້າຜູ້ປະຈຳການຄະນະຊີ້ນຳສູນກາງກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ການຟູມເຟືອຍ, ສິ່ງຫຍໍ້ທໍ້, ຮອງຫົວໜ້າຄະນະປະຈຳຄະນະຊີ້ນຳການປະຕິຮູບຕຸລາການສູນກາງໄດ້ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ໂອຕາລິດ.

ໃນຂອບເຂດການໄປປະຕິບັດງານ, ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ດຳເນີນການພົບປະ, ເຮັດວຽກກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ ສ.ໂອຕາລິດ. ທີ່ບັນດາການພົບປະ, ເຮັດວຽກ, ທ່ານ ຟານດິງຈາກ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ ຖືເປັນສຳຄັນການພົວພັນຮ່ວມມືທີ່ເປັນມູນເຊື້ອກັບ ໂອຕາລິດ, ຖື ໂອຕາລິດ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ເອີລົບ. ທ່ານສະເໜີໃຫ້ ໂອຕາລິດ ສະໜັບສະໜູນ, ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນສັນຍາອາລັກຂາການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ - ສະຫະພາບ ເອີລົບ (EVIPA), ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ ອີຢູ ຍົກເລີກບັດເຫຼືອງ IUU ສຳລັບສິນໃນນ້ຳສົ່ງອອກຂອງ ຫວຽດນາມ ໂດຍໄວ.

ທີ່ບັນດາການພົບປະ, 2 ຝ່າຍກໍ່ໄດ້ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ, ແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍ, ມາດຕະການໃນຂົງເຂດປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ການປະຕິຮູບຕຸລາການ ແລະ ສ້າງກົດໝາຍ…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: ແຜນ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ໂຮມ ສາມ​ແຂວງ ເລິມ​ດົ່ງ, ບິ່ງ​ທ້ວນ, ດັກ​ນົງ​ເຂົ້າ​ກັນ ນະໂຍ​ບາຍ​ໃຫຍ່

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: ແຜນ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ໂຮມ ສາມ​ແຂວງ ເລິມ​ດົ່ງ, ບິ່ງ​ທ້ວນ, ດັກ​ນົງ​ເຂົ້າ​ກັນ ນະໂຍ​ບາຍ​ໃຫຍ່

ແຜນນະໂຍບາຍໂຮມສາມແຂວງເຂົ້າກັນ ເພື່ອສ້າງແຂວງເລິມດົ່ງ (ໃໝ່) ແມ່ນນະໂຍບາຍຊີ້ຂາດ, ທັງມີລັກສະນະຍຸດທະສາດ, ທັງມີລັກສະນະທີ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ເພື່ອນໃສ່ຍົກສູງປະສິດທິຜົນ, ປະສິດທິພາບໃນການຄຸ້ມຄອງ, ບໍລິຫານ, ຈັດສັນຄືນເຂດພັດະນາຕາມທິດເປີດກ້ວາງ, ມີຄວາມສະໜິດຕິດພັນ, ຍືນຍົງ.
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