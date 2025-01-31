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ຂ່າວສານ

ໂອກາດພັດທະນາໃນປີໃຫມ່

ປີ 2025 ແມ່ນມີຄວາມໝາຍສຳຄັນພິເສດຂອງ ຫວຽດນາມ, ເລີ່ມຕົ້ນໃຫ້ແກ່ແຜນການໄລຍະໃຫມ່, ສ້າງຂີດໝາຍຈຸດເວລາປະເທດຊາດກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດໃຫມ່, ສັງກາດບືນຕົວຂຶ້ນ, ການພັດທະນາຂອງຊາດ. ບັນດາຜົນງານໃນປີ 2024, ການປະຕິຮູບຢ່າງແຮງກ່ຽວກັບລະບອບລະບຽບການ, ຈິນຕະນາການ, ສ້າງທ່ວງທ່າໃຫ້ແກ່ປີ 2025 ພັດທະນາຢ່າງກະໂດດຂັ້ນ, ພ້ອມທັງກະກຽມພື້ນຖານອັນໝັ້ນແກ່ນໃຫ້ແກ່ບາດກ້າວບຸກທະລຸໃນໄລຍະຕໍ່ໄປ.
ພາບປະກອບ:dangcongsan.org.vn

ໃນສະພາບການໂລກາພິວັດ, ເມື່ອຫລາຍປະເທດລ້ວນແຕ່ພວມຊ່ວງເສັງເພື່ອຈັບເອົາບັນດາກາລະໂອກາດພັດທະນາ, ຫວຽດນາມ ພວມຢືນຢູ່ໃນທິດເດີນສຳຄັນ, ຕ້ອງເພີ່ມຄວາມໄວເພື່ອໄປທັດທຽມ ແລະ ກ້າວຂຶ້ນ, ກາຍເປັນປະເທດພັດທະນາດ້ວຍລາຍຮັບສູງໃນປີ 2045. ປີ 2045 ແມ່ນປີບານພັບເພື່ອກະກຽມໃຫ້ພື້ນຖານອັນຫນັກແຫນ້ນແກ່ການບຸກທະລຸໃນໄລຍະຕໍ່ໄປ.

ປີຂອງການພັດທະນາບຸກທະລຸ, ກ້າວຂຶ້ນ

ບັນດາແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມ ແມ່ນໄດ້ສ້າງຂຶ້ນຢ່າງຄົບຖ້ວນພໍສົມຄວນ. ປະຈຸບັນ ແມ່ນຮອດຈຸດເວລາຕ້ອງມີການກະທຳ. ຕ້ອງເສີມຂະຫຍາຍຈິດໃຈເປັນເຈົ້າການ, ປະດິດຄິດສ້າງເພື່ອພັດທະນາ. ຈິດໃຈຖືຜົນປະໂຫຍດສ່ວນລວມແມ່ນເຫນືອກວ່າສິ່ງໃດໝົດ, ກ້າຫານໃນການປ່ຽນແປງໃຫມ່, ປະດິດຄິດສ້າງ, ບຸກທະລຸ”.

 “ຕ້ອງສຳຫລວດກວດຄືນບັນດາເປົ້າໝາຍ, ຄາດໝາຍຂອງປີນີ້, ພິເສດ ແມ່ນເປົ້າໝາຍຕ້ອງປະຕິບັດໃຫ້ສຳເລັດໃນອາຍຸການນີ້. ບັນດາຄາດໝາຍໃດທີ່ປະຕິບັດດີແລ້ວ ຕ້ອງເຮັດດີກວ່າເກົ່າ, ຄາດໝາຍໃດທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ດີຕ້ອງມານະພະຍາຍາມສູ້ຊົນ ແລະ ຕ້ອງມີມາດຕະການລະອຽດເພື່ອປະຕິບັດໃຫ້ສຳເລັດ. ພັກ ໄດ້ຊີ້ນຳນຳພາ, ລັດຖະບານມີຄວາມເປັນເອກະພາບ, ສະພາແຫ່ງຊາດສະຫນັບສະຫນູນ, ປະຊາຊົນເຫັນດີເຫັນພ້ອມ, ປະເທດຊາດລໍຄອຍ ເຊິ່ງພວກເຮົາພຽງແຕ່ປຶກສາຫາລືເພື່ອເຮັດ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ປຶກສາຫາລືເພື່ອຖອຍ ແລະ ເຮັດວຽກໃດຕ້ອງໄດ້ວຽກນັ້ນ, ເຮັດຢ່າງຂ້ຽວຂາດ”.

ເພື່ອສູ້ຊົນບັນລຸການເຕີບໂຕ GDP ປີ 2025 ປະມານ 8%, ສ້າງທ່ວງທ່າເຕີບໂຕສອງຕົວເລກໃນໄລຍະ 2026-2030, ລັດຖະບານ ໄດ້ວາງອອກ 3 ບຸກທະລຸຍຸດທະສາດ, 6 ຫນ້າທີ່ຈຸດສຸມ, 12 ໝວດມາດຕະການຕົ້ນຕໍ ແລະ 185 ຫນ້າທີ່ລະອຽດ ເພື່ອບັນລຸບັນດາຄາດໝາຍໃນປີນີ້.

ສາກົນ ມີຄວາມປະເອີບໃຈຕໍ່ແງ່ຫວັງຂອງ ຫວຽດນາມ

ຄວາມຕັດສິນໃຈຂອງ ຫວຽດນາມ, ບັນດາໝາກຜົນທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນປີ 2024, ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ລ້ວນແຕ່ຕີລາຄາແງ່ຫວັງເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ບັນດາດັດຊະນີສຳຄັນຄື: ສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການດຳເນີນທຸລະກິດ, ນະວັດຕະກຳ, ການພັດທະນາມະນຸດ ລ້ວນແຕ່ເພີ່ມອັນດັບທີ່ດີຂຶ້ນໃນຕາຕະລາງຈັດອັນດັບທົ່ວໂລກໃນໄລຍະຜ່ານມາ ເຊິ່ງເປັນການພິສູດໃຫ້ເຫັນຄວາມສາມາດພັດທະນາກະໂດດຂັ້ນຂອງ ຫວຽດນາມ ຕໍ່ການຜັນແປທົ່ວໂລກ. ທ່ານນາງ Mariam Sherman ຜູ້ອຳນວຍການທະນາຄານໂລກ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ຖືວ່າ:

 “ການພັດທະນາເສດຖະກິດທີ່ເປັນຫນ້າສົນໃຈຂອງຫວຽດນາມ ແມ່ນການພິສູດໃຫ້ເຫັນຕົວຈິງວ່າ ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄິດວ່າຈະເຮັດໄດ້ ພັດກາຍເປັນສິ່ງທີ່ເຮັດໄດ້. ນີ້ແມ່ນຈຸດເວລາສຳຄັນເພື່ອໃຫ້ ຫວຽດນາມ ຍົກອັນດັບການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຕົນເຂົ້າໃນລະບົບມູນຄ່າທົ່ວໂລກ ດ້ວຍວິທີຫັນໄປຍັງການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິການທີ່ມີມູນຄ່າເພີ່ມສູງກວ່າ, ເພື່ອຊຸກຍູ້ການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດທີ່ວ່ອງໄວ, ຫນູນຊ່ວຍຄວາມຄາດຫວັງໃຫ້ກາຍເປັນປະເທດມີລາຍຮັບສູງໃນປີ 2045”.

ຕາມບົດລາຍງານຫລ້າສຸດ ຈາກສະຫະສະມາຄົມວິສາຫະກິດ ເອີລົບ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ (EuroCham Việt Nam), ແລ້ວ, ດັດຊະນີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານທຸລະກິດ (BCI) ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ບັນລຸລະດັບສູງສຸດໃນ ກວ່າ 2 ປີຜ່ານມາ. ທ່ານ  Dominik Meichle, ປະທານ EuroCham ຢືນຢັນວ່າ:

“ຫວຽດນາມ ພວມນຳມາເຊິ່ງຫລາຍກາລະໂອກາດໃຫ້ແກ່ປະຊາຄົມວິສາຫະກິດ ເອີລົບ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການລົງທຶນເປັນປົກກະຕິ, ກຳລັງແຮງງານປົກກະຕິ, ໄດ້ຮັບການບຳລຸງສ້າງດີທີ່ສຸດ ແລະ ລັດຖະບານເປີດອົກເປີດໃຈ ແລະ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະໂອ້ລົມສົນທະນາ”.

ການເຕີບໂຕຂອງ ຫວຽດນາມ ກໍ່ນຳມາເຊິ່ງຄວາມປະເອີບໃຈໃຫ້ແກ່ບັນດານັກລົງທຶນ ເອີລົບ ໃນບັນດາກົນໄກຮ່ວມມືຫລາຍຝ່າຍ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນການຮ່ວມມືໃນພາກພື້ນ ອາຊຽນ. ທ່ານ Julien Guerrier, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອີຢູ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

“ຫວຽດນາມ ແມ່ນປະເທດນຳຫນ້າໃນອາຊຽນ. ເພາະສະນັ້ນ ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນໃນການຜັນຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດ ມະຫາສະມຸດ ອິນເດຍ - ປາຊີຟິກ ຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າ, ຊື່ງແມ່ນສະຖານທີ່ ອີຢູ ຢາກມີຫນ້າຫລາຍກວ່າໃນພາກພື້ນ”.

ດ້ວຍຄວາມຕັດສິນໃຈຢ່າງແຮງ, ດ້ວຍໝາກຜົນທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນປີ 2024, ພິເສດ ແມ່ນຜົນງານພາຍຫລັງ 40 ປີແຫ່ງການປ່ຽນແປງໃຫມ່, ຫວຽດນາມ ພວມກ້າວເຂົ້າສັງກາດໃຫມ່ - ສັງກາດບືນຕົວຂຶ້ນພັດທະນາສ້າງຄວາມຮັ່ງມີ, ສິວິໄລ ແລະ ວັດທະນາຖາວອນຢ່າງໝັ້ນແກ່ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສປຊ ຖື ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ແມ່ນສະມາຊິກນັບມື້ນັບປະກອບສ່ວນສຳຄັນໃຫ້ແກ່ປະຊາຄົມສາກົນ

ສປຊ ຖື ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ແມ່ນສະມາຊິກນັບມື້ນັບປະກອບສ່ວນສຳຄັນໃຫ້ແກ່ປະຊາຄົມສາກົນ

ທ່ານ António Guterres ຢືນຢັນວ່າ, ສະຫະປະຊາຊາດ ຖື ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ແມ່ນສະມາຊິກມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ
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