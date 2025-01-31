ໂອກາດພັດທະນາໃນປີໃຫມ່

ສາກົນ ມີຄວາມປະເອີບໃຈຕໍ່ແງ່ຫວັງຂອງ ຫວຽດນາມ
ຄວາມຕັດສິນໃຈຂອງ ຫວຽດນາມ, ບັນດາໝາກຜົນທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນປີ 2024, ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ລ້ວນແຕ່ຕີລາຄາແງ່ຫວັງເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ບັນດາດັດຊະນີສຳຄັນຄື: ສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການດຳເນີນທຸລະກິດ, ນະວັດຕະກຳ, ການພັດທະນາມະນຸດ ລ້ວນແຕ່ເພີ່ມອັນດັບທີ່ດີຂຶ້ນໃນຕາຕະລາງຈັດອັນດັບທົ່ວໂລກໃນໄລຍະຜ່ານມາ ເຊິ່ງເປັນການພິສູດໃຫ້ເຫັນຄວາມສາມາດພັດທະນາກະໂດດຂັ້ນຂອງ ຫວຽດນາມ ຕໍ່ການຜັນແປທົ່ວໂລກ. ທ່ານນາງ Mariam Sherman ຜູ້ອຳນວຍການທະນາຄານໂລກ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ຖືວ່າ:
“ການພັດທະນາເສດຖະກິດທີ່ເປັນຫນ້າສົນໃຈຂອງຫວຽດນາມ ແມ່ນການພິສູດໃຫ້ເຫັນຕົວຈິງວ່າ ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄິດວ່າຈະເຮັດໄດ້ ພັດກາຍເປັນສິ່ງທີ່ເຮັດໄດ້. ນີ້ແມ່ນຈຸດເວລາສຳຄັນເພື່ອໃຫ້ ຫວຽດນາມ ຍົກອັນດັບການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຕົນເຂົ້າໃນລະບົບມູນຄ່າທົ່ວໂລກ ດ້ວຍວິທີຫັນໄປຍັງການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິການທີ່ມີມູນຄ່າເພີ່ມສູງກວ່າ, ເພື່ອຊຸກຍູ້ການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດທີ່ວ່ອງໄວ, ຫນູນຊ່ວຍຄວາມຄາດຫວັງໃຫ້ກາຍເປັນປະເທດມີລາຍຮັບສູງໃນປີ 2045”.
ຕາມບົດລາຍງານຫລ້າສຸດ ຈາກສະຫະສະມາຄົມວິສາຫະກິດ ເອີລົບ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ (EuroCham Việt Nam), ແລ້ວ, ດັດຊະນີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານທຸລະກິດ (BCI) ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ບັນລຸລະດັບສູງສຸດໃນ ກວ່າ 2 ປີຜ່ານມາ. ທ່ານ Dominik Meichle, ປະທານ EuroCham ຢືນຢັນວ່າ:
“ຫວຽດນາມ ພວມນຳມາເຊິ່ງຫລາຍກາລະໂອກາດໃຫ້ແກ່ປະຊາຄົມວິສາຫະກິດ ເອີລົບ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການລົງທຶນເປັນປົກກະຕິ, ກຳລັງແຮງງານປົກກະຕິ, ໄດ້ຮັບການບຳລຸງສ້າງດີທີ່ສຸດ ແລະ ລັດຖະບານເປີດອົກເປີດໃຈ ແລະ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະໂອ້ລົມສົນທະນາ”.
ການເຕີບໂຕຂອງ ຫວຽດນາມ ກໍ່ນຳມາເຊິ່ງຄວາມປະເອີບໃຈໃຫ້ແກ່ບັນດານັກລົງທຶນ ເອີລົບ ໃນບັນດາກົນໄກຮ່ວມມືຫລາຍຝ່າຍ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນການຮ່ວມມືໃນພາກພື້ນ ອາຊຽນ. ທ່ານ Julien Guerrier, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອີຢູ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ຫວຽດນາມ ແມ່ນປະເທດນຳຫນ້າໃນອາຊຽນ. ເພາະສະນັ້ນ ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນໃນການຜັນຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດ ມະຫາສະມຸດ ອິນເດຍ - ປາຊີຟິກ ຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າ, ຊື່ງແມ່ນສະຖານທີ່ ອີຢູ ຢາກມີຫນ້າຫລາຍກວ່າໃນພາກພື້ນ”.
ດ້ວຍຄວາມຕັດສິນໃຈຢ່າງແຮງ, ດ້ວຍໝາກຜົນທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນປີ 2024, ພິເສດ ແມ່ນຜົນງານພາຍຫລັງ 40 ປີແຫ່ງການປ່ຽນແປງໃຫມ່, ຫວຽດນາມ ພວມກ້າວເຂົ້າສັງກາດໃຫມ່ - ສັງກາດບືນຕົວຂຶ້ນພັດທະນາສ້າງຄວາມຮັ່ງມີ, ສິວິໄລ ແລະ ວັດທະນາຖາວອນຢ່າງໝັ້ນແກ່ນ.