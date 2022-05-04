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ຂ່າວສານ

ໂລກ​ຮັບ​ຮູ້​ຜູ້​ຕິດ​ເຊື້ອ​ພະ​ຍາດ​ໂຄວິດ 19 ກ່​ວາ 513.8 ລ້ານ​ຄົນ

ອາເມລິກາ ແມ່ນປະເທດຖືກຜົນສະທ້ອນຮ້າຍແຮງກ່ວາໝູ່ ຍ້ອນໂລກລະບາດ ດ້ວຍຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອກ່ວາ 83 ລ້ານຄົນ ແລະ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດກ່ວາ 1 ລ້ານຄົນ.

ອາເມລິກາ ແມ່ນປະເທດຖືກຜົນສະທ້ອນຮ້າຍແຮງກ່ວາໝູ່ ຍ້ອນໂລກລະບາດ ດ້ວຍຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອກ່ວາ 83 ລ້ານຄົນ ແລະ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດກ່ວາ 1 ລ້ານຄົນ.

    

ເອົາຕົວຢ່າງວິໄຈຫາເຊື້ອໂຄວິດ 19 ໃຫ້ເດັກຢູ່ ປັກກີງ-ຈີນ ເມື່ອວັນທີ 30/4/2022 (ພາບ: THX/TTXVN)

ຕາມເວັບໄຊສະຖິຕິ worldometers.info ແລ້ວ, ໄລ່ຮອດ 1 ໂມງ 30 ນາທີຂອງວັນທີ 3 ພຶດສະພາ (ຕາມເວລາ UTC), ໂລກໄດ້ຮັບຮູ້ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ 19 ກ່ວາ 513,8 ລ້ານຄົນ, ໃນນັ້ນມີຜູ້ເສຍຊີວິດກ່ວາ 6,26 ລ້ານຄົນ.

ອາເມລິກາ ແມ່ນປະເທດຖືກຜົນສະທ້ອນຮ້າຍແຮງກ່ວາໝູ່ ຍ້ອນໂລກລະບາດ ດ້ວຍຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອກ່ວາ 83 ລ້ານຄົນ ແລະ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດກ່ວາ 1 ລ້ານຄົນ. ຢືນອັນດັບທີ 2 ແລະ 3 ແມ່ນ ອິນເດຍ ແລະ ບຣາຊິນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນັກລົງທຶນມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການລົງທຶນ ແລະ startup ຫວຽດນາມ

ນັກລົງທຶນມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການລົງທຶນ ແລະ startup ຫວຽດນາມ

ມີຫຼາຍຂະແໜງ, ຂົງເຂດຮັບຮູ້ລະດັບເຕີບໂຕກະໂດດຂັ້ນ ເຖິງວ່າ, ຖືກຜົນສະທ້ອນຢ່າງຮ້າຍແຮງຈາກໂລກລະບາດໂຄວິດ-19 ກໍ່ຕາມ.
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