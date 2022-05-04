ຂ່າວສານ
ໂລກຮັບຮູ້ຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ 19 ກ່ວາ 513.8 ລ້ານຄົນ
ອາເມລິກາ ແມ່ນປະເທດຖືກຜົນສະທ້ອນຮ້າຍແຮງກ່ວາໝູ່ ຍ້ອນໂລກລະບາດ ດ້ວຍຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອກ່ວາ 83 ລ້ານຄົນ ແລະ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດກ່ວາ 1 ລ້ານຄົນ.
ເອົາຕົວຢ່າງວິໄຈຫາເຊື້ອໂຄວິດ 19 ໃຫ້ເດັກຢູ່ ປັກກີງ-ຈີນ ເມື່ອວັນທີ 30/4/2022 (ພາບ: THX/TTXVN)
ຕາມເວັບໄຊສະຖິຕິ worldometers.info ແລ້ວ, ໄລ່ຮອດ 1 ໂມງ 30 ນາທີຂອງວັນທີ 3 ພຶດສະພາ (ຕາມເວລາ UTC), ໂລກໄດ້ຮັບຮູ້ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ 19 ກ່ວາ 513,8 ລ້ານຄົນ, ໃນນັ້ນມີຜູ້ເສຍຊີວິດກ່ວາ 6,26 ລ້ານຄົນ.
ອາເມລິກາ ແມ່ນປະເທດຖືກຜົນສະທ້ອນຮ້າຍແຮງກ່ວາໝູ່ ຍ້ອນໂລກລະບາດ ດ້ວຍຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອກ່ວາ 83 ລ້ານຄົນ ແລະ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດກ່ວາ 1 ລ້ານຄົນ. ຢືນອັນດັບທີ 2 ແລະ 3 ແມ່ນ ອິນເດຍ ແລະ ບຣາຊິນ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)