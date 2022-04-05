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ຂ່າວສານ

ໂລກ​ມີ​ຜູ້​ຕິດ​ເຊື້ອ​ໂລກ​ລະ​ບາດ​ໂຄວິດ - 19 ເກືອບ 492 ລ້ານ​ຄົນ

ອາເມລິກາ ຍັງແມ່ນປະເທດຖືກຜົນກະທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງທີ່ສຸດ, ມາຮອດປັດຈຸບັນ ອາເມລິກາ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອ ເກືອບ 82 ລ້ານຄົນ ແລະ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ ກ່ວາ 1 ລ້ານຄົນ. ຖັດຈາກນັ້ນແມ່ນ ອິນເດຍ , ບຣາຊິນ.

ອາເມລິກາ ຍັງແມ່ນປະເທດຖືກຜົນກະທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງທີ່ສຸດ, ມາຮອດປັດຈຸບັນ ອາເມລິກາ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອ ເກືອບ 82 ລ້ານຄົນ ແລະ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ ກ່ວາ 1 ລ້ານຄົນ. ຖັດຈາກນັ້ນແມ່ນ ອິນເດຍ , ບຣາຊິນ.

    

ພາບປະກອບ: THX/TTXVN

ຕາມເວັບໄຊສະຖິຕິ worldometers.info ແລ້ວ, ໄລ່ຮອດເວລາ 1 ໂມງເຊົ້າຂອງວັນທີ 4 ເມສາ (ຕາມເວລາ UTC), ທົ່ວໂລກ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ - 19 ເກືອບ 492 ລ້ານຄົນ, ໃນນັ້ນມີຜູ້ເສຍຊີວິດເກືອບ 6,2 ລ້ານຄົນ.

ອາເມລິກາ ຍັງແມ່ນປະເທດຖືກຜົນກະທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງທີ່ສຸດ, ມາຮອດປັດຈຸບັນ ອາເມລິກາ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອ ເກືອບ 82 ລ້ານຄົນ ແລະ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ ກ່ວາ 1 ລ້ານຄົນ. ຖັດຈາກນັ້ນແມ່ນ ອິນເດຍ , ບຣາຊິນ.

ສ່ວນຢູ່ ຫວຽດນາມ, ຕາມແຫຼ່ງຂ່າວປ້ອງກັນ ຕ້ານໂລກລະບາດໂຄວິດ-19 ຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຫວຽດນາມ ແລ້ວ, ນັບແຕ່ເວລາ 16 ໂມງຂອງວັນທີ 03 ເມສາ ຫາເວລາ 16 ໂມງຂອງວັນທີ 04 ເມສາ, ຫວຽດນາມ ກວດພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ລາຍໃໝ່ຕື່ມອີກ 48.717 ຄົນ, ຜູ້ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຫາຍດີກວ່າ 55.800 ຄົນ, ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 42 ຄົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

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