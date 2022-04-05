ຂ່າວສານ
ໂລກມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19 ເກືອບ 492 ລ້ານຄົນ
ອາເມລິກາ ຍັງແມ່ນປະເທດຖືກຜົນກະທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງທີ່ສຸດ, ມາຮອດປັດຈຸບັນ ອາເມລິກາ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອ ເກືອບ 82 ລ້ານຄົນ ແລະ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ ກ່ວາ 1 ລ້ານຄົນ. ຖັດຈາກນັ້ນແມ່ນ ອິນເດຍ , ບຣາຊິນ.
ພາບປະກອບ: THX/TTXVN
ຕາມເວັບໄຊສະຖິຕິ worldometers.info ແລ້ວ, ໄລ່ຮອດເວລາ 1 ໂມງເຊົ້າຂອງວັນທີ 4 ເມສາ (ຕາມເວລາ UTC), ທົ່ວໂລກ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ - 19 ເກືອບ 492 ລ້ານຄົນ, ໃນນັ້ນມີຜູ້ເສຍຊີວິດເກືອບ 6,2 ລ້ານຄົນ.
ອາເມລິກາ ຍັງແມ່ນປະເທດຖືກຜົນກະທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງທີ່ສຸດ, ມາຮອດປັດຈຸບັນ ອາເມລິກາ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອ ເກືອບ 82 ລ້ານຄົນ ແລະ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ ກ່ວາ 1 ລ້ານຄົນ. ຖັດຈາກນັ້ນແມ່ນ ອິນເດຍ , ບຣາຊິນ.
ສ່ວນຢູ່ ຫວຽດນາມ, ຕາມແຫຼ່ງຂ່າວປ້ອງກັນ ຕ້ານໂລກລະບາດໂຄວິດ-19 ຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຫວຽດນາມ ແລ້ວ, ນັບແຕ່ເວລາ 16 ໂມງຂອງວັນທີ 03 ເມສາ ຫາເວລາ 16 ໂມງຂອງວັນທີ 04 ເມສາ, ຫວຽດນາມ ກວດພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ລາຍໃໝ່ຕື່ມອີກ 48.717 ຄົນ, ຜູ້ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຫາຍດີກວ່າ 55.800 ຄົນ, ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 42 ຄົນ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)