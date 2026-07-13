Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ໂປ​ໂຕ​ເກດ ຊະ​ນະ​ເລີດ​ໃນ​ວັນ​ບຸນ DIFF 2026

ລາຍ​ການ​ສະ​ແດງ​ປະ​ສົມ​ປະ​ສານ​ຢ່າງ​ກົມ​ກຽວ​ລະ​ຫວ່າງ​ດົນ​ຕີ ແລະ ແສງ​ສີ​ຂອງ​ທິມ​ໂປ​ໂຕ​ເກດ​ໄດ້​ນຳ​ຜູ້​ຊົມ​ຜ່ານ​ຫຼາຍ​ຄວາມ​ຮູ້​ສຶກ ແຕ່​ຮູ້​ສຶກລົງ​ລຶກ​ໃນ​ໃຈ ຈົນ​ຮອດ​ຄວາມ​ຮູ້​ສຶກ​ປະ​ທັບ​ໃຈ.
ທ່ານ ເລງອກກວາງ ເລ​ຂາ​ຄະ​ນະ​ພັກ​ນະ​ຄອນ ດ່າ​ນັ້ງ ມອບ​ລາງວັນ​ຊະ​ນະ​ເລີດ​ໃຫ້​ແກ່​ທິມ​ໂປ​ໂຕ​ເກດ (ພາບ: VNA)
ຕອນ​ຄ່ຳ​ວັນ​ທີ 11 ກໍ​ລະ​ກົດ, ວັນ​ບຸນ​ຍິງ​ບັ້ງ​ໄຟ​ດອກ​ສາ​ກົນ ດ່າ​ນັ້ງ 2026 (DIFF 2026) ໂດຍ​ນະ​ຄອນ​ດ່າ​ນັ້ງ ປະ​ສານ​ສົມ​ທົບ​ກັບ​ກຸ່ມ​ບໍ​ລິ​ສັດ Sun Group ຈັດ​ຂຶ້ນ ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ຄ່ຳ​ຄືນ​ຮອບ​ຊີງ​ຊະ​ນະ​ເລີດ​ດ້ວຍ​ຫົວ​ຂໍ້ “ຂອບ​ຟ້າ​ແຫ່ງ​ການ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ”. ຄຳ​ຄືນ​ຮອບ​ຊີງ​ຊະ​ນະ​ເລີດ​ແມ່ນ​ລາຍ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ສຸດ​ຍ້ອນ​ລະ​ຫວ່າງ​ສອງ​ທິມ​ຍິງ​ບັ້ງ​ໄຟ​ດອກ Jiangxi Yangfeng Art Display Co., Ltd (ຈີນ) ແລະ Macedos Pirotecnia (ໂປ​ໂຕ​ເກດ). ລາຍ​ການ​ສະ​ແດງ​ປະ​ສົມ​ປະ​ສານ​ຢ່າງ​ກົມ​ກຽວ​ລະ​ຫວ່າງ​ດົນ​ຕີ ແລະ ແສງ​ສີ​ຂອງ​ທິມ​ໂປ​ໂຕ​ເກດ​ໄດ້​ນຳ​ຜູ້​ຊົມ​ຜ່ານ​ຫຼາຍ​ຄວາມ​ຮູ້​ສຶກ ແຕ່​ຮູ້​ສຶກລົງ​ລຶກ​ໃນ​ໃຈ ຈົນ​ຮອດ​ຄວາມ​ຮູ້​ສຶກ​ປະ​ທັບ​ໃຈ. ສິ້ນ​ສຸດ​ຄ່ຳ​ຄືນ​ຊີງ​ຊະ​ນະ​ເລີດ, ຄະ​ນະ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ໄດ້​ປະ​ກາດ​ທິມ​ໂປ​ໂຕ​ເກດ​ຊະ​ນະ​ເລີດ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ DIFF 2026.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກຳ​ນົດ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ແມ່ນ​ພື້ນ​ຖານ​ດ້ານ​ຈິດ​ໃຈ​ຂອງ​ສັງ​ຄົມ

ກຳ​ນົດ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ແມ່ນ​ພື້ນ​ຖານ​ດ້ານ​ຈິດ​ໃຈ​ຂອງ​ສັງ​ຄົມ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ຊີ້​ແຈ້ງວ່າ​ຕ້ອງ​ຫັນ​ປ່ຽນ​ຈິນ​ຕະ​ນາ​ການ​ຖື​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ແມ່ນ​ຂົງ​ເຂດ​ພັດ​ທະ​ນາ ໄປ​ຍັງ​ການ​ກຳ​ນົດ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ແມ່ນ​ພື້ນ​ຖານ​ດ້ານ​ຈິດ​ໃຈ​ຂອງ​ສັງ​ຄົມ
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top