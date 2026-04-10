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ຂ່າວສານ

ໂທລະເລກ, ຈົດໝາຍ ແລະ ສານຊົມເຊີຍບັນດາການນຳຫຼັກແຫຼ່ງຂອງ ຫວຽດນາມ

ທ່ານ Miguel Diaz Canel, ເລຂາທິການຜູ້ທີໜຶ່ງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ກຸຍບາ, ປະທານປະເທດ ກຸຍບາ ໄດ້ອວຍພອນທ່ານ ໂຕເລິມ ເນື່ອງໃນໂອກາດໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານປະເທດ
  ​(ທ່ານ ໂຕ​ເລິມ, ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່​ຄະ​ນະ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ງານ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມໄວ້ວາງ​ໃຈ​ຈາກ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ດຳ​ລົງ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ​ແຫ່ງ ສ​ສ.ຫວຽດ​ນາມ )  

ເນື່ອງ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ທ່ານ ໂຕ​ເລິມ, ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່​ຄະ​ນະ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ງານ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມໄວ້ວາງ​ໃຈ​ຈາກ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ດຳ​ລົງ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ​ແຫ່ງ ສ​ສ.ຫວຽດ​ນາມ; ທ່ານ ເລມິນ​ຮຶງ, ໄດ້​ຮັບ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ດຳ​ລົງ​ຕ​ຳ​ແໜ່ງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ແຫ່ງ ສ​ສ.ຫວຽດ​ນາມ; ທ່ານ ເຈ​ິ່ນ​ແທັງ​ເໝີ້ນ ໄດ້​ຮັບ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ດຳ​ລົງ​ຕ​ຳ​ແໜ່ງ ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ແຫ່ງ ສ​ສ.ຫວຽດ​ນາມ, ການ​ນຳ​ຫຼາຍ​ປະ​ເທດ, ພັກ​ການ​ເມືອງ​ໄດ້​ສົ່ງໂທ​ລະ​ເລກ, ຈົດ​ໝາຍ ແລະ ສານ​ມາຊົ​ມ​ເຊີຍ.

ທ່ານ Miguel Diaz Canel, ເລ​ຂາທິ​ການ​ຜູ້​ທີ​ໜຶ່ງ​ຄະ​ນະ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ງານ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ກອມມ​ູ​ນິດ ກຸຍ​ບາ​, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ກຸຍ​ບາ ໄດ້​ອວຍ​ພອນ​ທ່ານ ໂຕ​ເລິມ ເນື່ອງ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ດຳ​ລົງ​ຕ​ຳ​ແໜ່ງປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ແລະ ຢຶນ​ຢັນ​ເຈດ​ຈຳ​ນົງ​ຢ່າງ​ໝັ້ນ​ແກ່ນ​ໃນ​ເລື່ອງ ສືບ​ຕໍ່​ຊຸກ​ຍູ້ການ​ພົວ​ພັນ​ມິດ​ຕະ​ພາບ, ຄວາມ​ສາມ​ັກ​ຄີ ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມື​ແບບ​ພິ​ເສດ​ລະ​ຫວ່າງ 2 ປະ​ເທດ.

 ສ່ວນທ່ານ Kim Jong Un, ເລ​ຂ​າ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່​ພັກ​ແຮງ​ງານ ສ​ປ​ປ.ເກົາ​ຫຼີ, ປະ​ທານແຫ່ງ​ລັດ ສ​ປ​ປ.ເກົາ​ຫຼີ ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ໝັ້ນ​ວ່າ ບົນ​ພື້ນ​ຖານ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ທີ່​ບັນ​ລຸ​ໄດ້​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ນຳ​ຂັ້ນ​ສູງ​ຂອງ 2 ປະ​ເທດ​ໃນ​ເດື​ອນ ຕຸ​ລາ 2025 ຢູ່​ ພຽງ​ຢາງ, ການ​ພົວ​ພັນ​ມິດ​ຕະ​ພາບ ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມື​ທີ່​ເປັນ​ມູນ​ເຊື້ອ​ລະ​ຫວ່າງ 2 ພັກ, 2 ລັດ ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປັບ​ປຸງ ແລະ ພັດ​ທະ​ນ​າໃຫ້​ສອ​ດ​ຄ່ອງ​ກັບ​ຄວາມ​ມຸ່ງ​ຫວັງ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ 2 ປະ​ເທດ.

ໂດຍ​ຕາງ​ໜ້າ​ໃຫ້​ລັດ​ຖະ​ບານ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ, ທ່ານ Marco Rubio, ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ໄດ້​ສົ່ງ​ສານ​ຊົມ​ເຊີຍ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ແລະ ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເລ​ມິນ​ຮຶງ. ໃນ​ສານ​ດັ່ງ​ກ່າວ, ທ່ານ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ Marco Rubio ໃຫ້​ຮູ​້​ວ່າ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຕີ​ລາ​ຄາ​ສູງ​ການ​ພົວ​ພັນ​ຄູ່​ຮ່​ວມ​ມື​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຢ່າງ​ຮອບ​ດ້ານ​ກັບ ຫວຽດ​ນາມ ທີ່​ໄດ້​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ເປັນ​ເວ​ລາກວ່າ 3 ທົດ​ສະ​ວັດ​ດ້ວຍ​ນ້ຳ​ໃຈ​ມິດ​ຕະ​ພາບ​ທີ່​ນັບ​ມື້​ນັບ​ໜັກ​ແໜ້ນ, ເຄົາ​ລົບ​ເຊິ່ງ​ກັນ​ແລະ​ກັນ ແລະ ກັບ​ບັນ​ດາ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ລວມ.

ເນື່ອງ​ໃນ​ໂອ​ກາດນີ້, ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ກາ​ຊັກ​ສະ​ຖານ, ບັນ​ດາ​ການ​ນຳ ມົງ​ໂກນ, ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ນີ​ກາຣາ​ກົວ… ກໍ່​ໄດ້​ສົ່ງຈົດ​ໝາຍ​ຊົມ​ເຊຍ​ເຖິງ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ; ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເລ​ມິນ​ຮຶງ ແລະ ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝີ້ນ ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ຊົມເຊີຍຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງທີ່ ອາເມລິກາ ແລະ ອີຣານ ຫາກໍ່ບັນລຸໄດ້

ຫວຽດນາມ ຊົມເຊີຍຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງທີ່ ອາເມລິກາ ແລະ ອີຣານ ຫາກໍ່ບັນລຸໄດ້

ຫວຽດນາມ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາຝ່າຍສືບຕໍ່ລະງັບໃຈ, ມີການກະທຳໂດຍມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ບໍ່ເຮັດໃຫ້ສະພາບການສັບສົນຂຶ້ນຕື່ມ; ເຄົາລົບເອກະລາດ, ອະທິປະໄຕ ແລະ ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນຂອງບັນດາປະເທດ
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

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