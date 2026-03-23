ຂ່າວສານ
ໂຄສະນາຄຸນຄ່າປະຫວັດສາດ, ວັດທະນະທຳທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງ ຫວຽດນາມ ຜ່ານການ “ໄປທ່ຽວຊົມລະດູບານໃໝ່ມິດຕະພາບ ປີ 2026”
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ອຸປະທູດຊົ່ວຄາວ ພ້ອມກັບພັນລະຍາ, ສາມີ 15 ທ່ານ, ພ້ອມກັບພະນັກງານການທູດຢູ່ບັນດາສະຖານທູດ, ຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ອົງການບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານຕ່າງປະເທດປະຈຳ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການ “ໄປທ່ຽວຊົມລະດູບານໃໝ່ມິດຕະພາບ ປີ 2026” ໂດຍສະມາຄົມບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງມິດຕະພາບນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ສົມທົບກັບພະແນກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຕາແສງ ເຮືອງເຊີນ ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 21 ມີນາ, ຢູ່ເຂດປູຊະນີຍະສະຖານແຫ່ງຊາດພິເສດ ເຮືອງເຊີນ.
ໃນຂອບເຂດຂອງລາຍການ, ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ຢ້ຽມຊົມເຂດວັດທະນະທຳ - ເຂດສັກສິດທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງນະຄອນຫຼວງໃນລະດູການງານບຸນ. ຢູ່ທີ່ນີ້, ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ຊອກຮູ້ກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດ - ວັດທະນະທຳ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາການເຄື່ອນໄຫວພົບປະແລກປ່ຽນ, ປູກຕົ້ນໄມ້ທີ່ລະນຶກ…
ເຂົ້າຮ່ວມເຫດການ, ທ່ານ Saadi Salama, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ປາແລັດສະຕິນ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ສະແດງຄວາມເຫັນວ່າ ລາຍການນີ້ໄດ້ປະກອບສ່ວນຊ່ວຍໃຫ້ເພື່ອນມິດສາກົນມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວັດທະນະທຳ ແລະ ຊາວ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ່າ.