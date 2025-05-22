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ຂ່າວສານ

ໂຄງ​ການ​ເສັ້ນ​ທາງ​ລົດ​ໄຟ​ ລາວກ​າຍ - ຮ່າ​ໂນ້ຍ - ຫາຍ​ຟ່ອງ ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການເລີ່ມ​ລົງ​ມື​ກໍ່​ສ້າງໃນ​ວັນ​ທີ 19 ທັນ​ວາ 2025

ບັນດາຫົວໜ່ວຍຕ້ອງສ້າງແຜນການ, ຖືເອົາວັນທີ 19 ທັນວາ 2025 ພ້ອມກັນເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງ 5 ຈຸດຂອງໂຄງການເສັ້ນທາງລົດໄຟ ລາວກາຍ - ຮ່າໂນ້ຍ - ຫາຍຟ່ອງ.

 

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໃນກອງປະຊຸມຊີ້ນຳ (ພາບ: VOV)

ນີ້ແມ່ນຄຳຊີ້ນຳຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳບັນດາກິດຈະກຳຈຸດສຸມ, ໂຄງການສຳຄັນແຫ່ງຊາດໃນຂົງເຂດເສັ້ນທາງລົດໄຟ, ໃນກອງປະຊຸມວັນທີ 20 ພຶດສະພາ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ເພື່ອສຳຫຼວດກວດຄືນການຜັນຂະຫຍາຍແຜນຮ່າງສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟທີ່ມີຄວາມໄວສູງໃນແລວເໜືອ - ໃຕ້, ເສັ້ນທາງລົດໄຟ ລາວກາຍ - ຮ່າໂນ້ຍ - ຫາຍຟ່ອງ ແລະ ບັນດາເສັ້ນທາງເຊື່ອມຕໍ່ກັບ ຈີນ.

ເມື່ອມອບໜ້າທີ່ລະອຽດໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີໃຫ້ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ກະຊວງການເງິນເຮັດວຽກກັບບັນດາອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງຝ່າຍຈີນ ເພື່ອໜູນຊ່ວຍປະຕິບັດບັນດາໂຄງການກ່ຽວຂ້ອງເຖິງວິທະຍາສາດ - ເຕັກໂນໂລຢີ, ເສັ້ນທາງລົດໄຟ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຍຸດທະສາດ. ທ່ານກ່າວວ່າ:

“ການກູ້ຢືມທຶນຕ້ອງອີງໃສ່ຄວາມສາມາດຂອງຕົນ, ບົນພື້ນຖານນັ້ນ, ການກູ້ຢືມ, ລະດົມແຫຼ່ງກຳລັງຈາກທະນາຄານ. ບັນຫາທີ່ສອງແມ່ນຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຢີ, ນີ້ແມ່ນບັນຫາແກ່ນສານ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ເຖິງການບຳລຸງສ້າງກຳມະການ, ນັກວິສະວະກອນ… ເພື່ອສືບຕໍ່ຄຸ້ມຄອງ, ສ້າງພື້ນຖານເຕັກໂນໂລຢີເສັ້ນທາງລົດໄຟໃນພາຍພາກໜ້າ”.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍສະເໜີໃຫ້ກະຊວງກໍ່ສ້າງ ປຶກສາຫາລືກັບບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນ ລົງທຶນ ແລະ ພັດທະນາເສັ້ນທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງ VinSpeed ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍເສັ້ນທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງເໜືອ - ໃຕ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຄົ້ນຫາປ່າ ອູມິງຮະ ຢູ່ແຫຼມ ກ່າເມົາ

ຄົ້ນຫາປ່າ ອູມິງຮະ ຢູ່ແຫຼມ ກ່າເມົາ

ປ່າອູມິງ ນອນຢູ່ເຂດທາງທິດຕາເວັນຕົກພາກໃຕ້ຈາກແມ່ນ້ຳ ອົງດົກ ທາງທິດໃຕ້ແຂວງ ກ່າເມົາ ຫາ ແມ່ນ້ຳ ກ໊າຍເລີ໊ນ ທາງທິດເໜືອແຂວງ ກຽນຢາງ. ສອງລຳແມ່ນ້ຳ ແຈ່ມແຈ້ມ ແລະ ກ໊າຍເຕົ່າ ປະສານເຂົ້າກັນແບ່ງແຍກປ່າອູມິງ ກາຍເປັນສອງສ່ວນເກືອບເທົ່າກັນ ນັ້ນແມ່ນປ່າ ອູມິງເທື້ອງ ຢູ່ທາງທິດເໜືອ ແລະ ປ່າອູມິງຮະ ຢູ່ທາງທິດໃຕ້. ປ່າອູມິງຮະ ມີຊື່ສຽງດ້ວຍທັດຊະນີຍະພາບທຳມະຊາດຮົກເຮື້ອພ້ອມກັບສັດພຶກສາຊາດທີ່ອຸດົມສົມບູນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ.
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