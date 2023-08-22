ຂ່າວສານ
ແອັດສະປາຍ ຄວ້າແຊັ້ມ World Cup ຍິງ ຄັ້ງທຳອິດ
ນັກກິລາບານເຕະຍິງ Olga Carmona ໄດ້ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈດ້ວຍການຍິງບານເຂົ້າປະຕູ ແລ້ວຊ່ວຍໃຫ້ທິມບານເຕະຍິງ ແອັດສະປາຍ ຍາດໄດ້ໄຊຊະນະຕໍ່ທິມບານເຕະຍິງ ອັງກິດ ດ້ວຍ 1 ປະຕູຕໍ່ 0 ໃນນັດແຂ່ງຂັນຮອບສຸດທ້າຍຊິງແຊັ້ມບານເຕະຍິງລະດັບໂລກປີ 2023 ( World Cup ຍິງ 2023) ເຊິ່ງດຳເນີນໃນວັນທີ 20 ສິງຫາ ຢູ່ນະຄອນ Syney, ອົດສະຕາລີ.
ທິມບານເຕະຍິງ ແອັດສະປາຍ ມີການແຂ່ງຂັນໄດ້ດີກວ່າທິມບານເຕະຍິງ ອັງກິດ ຂອງສ່ວນໃຫຍ່ເວລານັດແຂ່ງຂັນ. ໄຊຊະນະ 1 – 0 ໃນຮອບຊິງຊະນະເລີດ ໄດ້ນຳທິມບານເຕະຍິງ ແອັດສະປາຍ ຄວ້າໄດ້ແຊັ້ມ FIFA World Cup ຍິງ ເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນປະຫັວດສາດ.