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ຂ່າວສານ

ແອັດ​ສະ​ປາຍ ຄວ້າ​ແຊັ້ມ​ World Cup ຍິງ ຄັ້ງ​ທ​ຳ​ອິດ

ໄຊຊະນະ 1 – 0 ໃນຮອບຊິງຊະນະເລີດ ໄດ້ນຳທິມບານເຕະຍິງ ແອັດສະປາຍ ຄວ້າໄດ້ແຊັ້ມ FIFA World Cup ຍິງ ເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນປະຫັວດສາດ.
ແອັດສະປາຍ ຄວ້າແຊັ້ມ World Cup 2023 (ພາບ:Reuters)

ນັກກິລາບານເຕະຍິງ Olga Carmona ໄດ້ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈດ້ວຍການຍິງບານເຂົ້າປະຕູ ແລ້ວຊ່ວຍໃຫ້ທິມບານເຕະຍິງ ແອັດສະປາຍ ຍາດໄດ້ໄຊຊະນະຕໍ່ທິມບານເຕະຍິງ ອັງກິດ ດ້ວຍ 1 ປະຕູຕໍ່ 0 ໃນນັດແຂ່ງຂັນຮອບສຸດທ້າຍຊິງແຊັ້ມບານເຕະຍິງລະດັບໂລກປີ 2023 ( World Cup ຍິງ 2023) ເຊິ່ງດຳເນີນໃນວັນທີ 20 ສິງຫາ ຢູ່ນະຄອນ Syney, ອົດສະຕາລີ.

ທິມບານເຕະຍິງ ແອັດສະປາຍ ມີການແຂ່ງຂັນໄດ້ດີກວ່າທິມບານເຕະຍິງ ອັງກິດ ຂອງສ່ວນໃຫຍ່ເວລານັດແຂ່ງຂັນ. ໄຊຊະນະ 1 – 0 ໃນຮອບຊິງຊະນະເລີດ ໄດ້ນຳທິມບານເຕະຍິງ ແອັດສະປາຍ ຄວ້າໄດ້ແຊັ້ມ FIFA World Cup ຍິງ ເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນປະຫັວດສາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຊຸກຍູ້ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ແບນຊິກໃຫ້ພັດທະນາເລິກເຊິ່ງ, ກ້ວາງຂວາງກ່ວາອີກ

ຊຸກຍູ້ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ແບນຊິກໃຫ້ພັດທະນາເລິກເຊິ່ງ, ກ້ວາງຂວາງກ່ວາອີກ

ບໍລິສັດຂອງແບນຊິກ ຫຼາຍແຫ່ງ ສົນໃຈເຖິງຕະຫຼາດ ຫວຽດນາມ. ທ່ານນາງປະທານສະພາສູງ ແບນຊິກ ຢັ້ງຢືນສະພາສູງ ແບນຊິກ ຈະມານະພະຍາຍາມຊຸກຍູ້ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ແບນຊິກ ໃຫ້ພັດທະນາຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ກ້ວາງຂວາງກ່ວາອີກ.
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