ຂ່າວສານ
ແຫ່ຂະບວນປະທ້ວງ ຮຽກຮ້ອງຢຸດຕິການປະທະກັນຢູ່ ເຂດ ກາຊາ
ວັນທີ 3 ສິງຫາ, ຢູ່ ໃຈກາງ ນະຄອນ Sydney ແລະ Melbourne ຂອງ ອົດສະຕາລີ ມີນັບໝື່ນຄົນໄດ້ລົງຖະຫນົນແຫ່ຂະບວນປະທ້ວງ ເພື່ອສະແດງການສະຫນັບສະຫນູນປະຊາຊົນ ປາແລດສະຕິນ ແລະ ຄັດຄ້ານ ເລື່ອງ ອິດສະຣາແອນ ກີດຂວາງສາກົນສົ່ງເຄື່ອງບັນເທົ່າທຸກ ເຂົ້າເຂດ ກາຊາ ຊື່ງເຮັດໃຫ້ນັບມື້ນັບມີປະຊາຊົນຢູ່ ເຂດ ກາຊາ ຫລາຍຄົນຖືກຕາຍຍ້ອນອຶດຫິວ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວພະຍາດ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການແຫ່ຂະບວນປະທ້ວງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວນີ້ ກໍ່ແມ່ນເພື່ອຮຽກຮ້ອງລັດຖະບານ ອົດສະຕາລີ ສືບຕໍ່ຄັດຄ້ານບັນດາການກະທຳຂອງ ອິດສະຣາແອນ.
ໃນເຫດການອື່ນ, ວັນທີ 2 ສິງຫາ, ມີນັບຮ້ອຍໆຄົນໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ ສະຫນາມຫລວງຕົວປະກັນ ໃນນະຄອນ Tel Aviv ປະເທດ ອິດສະຣາແອນ ເພືື່ອຄັດຄ້ານການປະທະກັນທີ່ແກ່ຍາວຢູ່ເຂດ ກາຊາ.
ໃນຂະນະນັ້ນ,ໃນວັນດຽວກັນເສນາທິການໃຫຍ່ກອງທັບ ອິດສະຣາແອນ, ພົນຕີ Eyal Zamir ຖະແຫລງ ກອງທັບປະເທດນີ້ຈະສືບຕໍ່ຕໍ່ສູ້ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ຖ້າຫາກບໍ່ບັນລຸໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງແລກປ່ຽນຕົວປະກັນ.