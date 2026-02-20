ຂ່າວສານ ແຜ່ກະຈາຍວັດທະນະທຳມູນເຊື້ອອັນດີງາມຂອງ ຫວຽນດາມ ຢູ່ ລາວ 20/02/2026 ວັດເຟີດຕິກ ແມ່ນຊາຍຄາ ດ້ານຈິດວິນຍານຂອງປະຊາຄົມຊາວຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ລາວ, ແມ່ນສັນຍາລັກຂອງການສະໜິດຕິດພັນ, ຄວາມກົມກຽວລະຫວ່າງ ສາສະໜາພຸດ ແລະ ປະຊາຊົນສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ. ພິທີມອບຂອງຂວັນທຳການກຸສົນໃຫ້ຄົນພິການ, ຜູ້ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ພວມດຳລົງຊີວິດຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ (ພາບ: VOV) ວັນທີ 19 ກຸມພາ, ຢູ່ວັດເຟິກຕິກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ລາວ ໄດ້ດຳເນີນພິທີມອບຂອງຂວັນທຳການກຸສົນໃຫ້ຄົນພິການ, ຜູ້ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ພວມດຳລົງຊີວິດຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ. ເຂົ້າຮ່ວມພິທີ, ທ່ານ ຫງວຽນມິງເຕິມ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ ເນັ້ນໜັກວ່າ ວັດເຟີດຕິກ ແມ່ນຊາຍຄາ ດ້ານຈິດວິນຍານຂອງປະຊາຄົມຊາວຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ລາວ, ແມ່ນສັນຍາລັກຂອງການສະໜິດຕິດພັນ, ຄວາມກົມກຽວລະຫວ່າງ ສາສະໜາພຸດ ແລະ ປະຊາຊົນສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ. ພ້ອມທັງຢັ້ງຢືນວ່າ ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ ຍາມໃດກໍ່ເບິ່ງແຍງດູແລ, ປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳ ຂອງປະຊາຄົມຊາວຫວຽດນາມພວມດຳລົງຊີວິດ, ຮ່ຳຮຽນ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ລາວ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)