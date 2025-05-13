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ຂ່າວສານ

ແຜ່​ກະ​ຈາຍ​ບັນ​ດາ​ຄຸນ​ຄ່າ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ມະ​ນຸດ​ໃນ​ວັນ​ບຸນ ວິ​ສາ​ຂະ​ບູຊາ

ວັນທີ 12 ພຶດສະພາ ແມ່ນວັນບຸນວິສາຂະບູຊາ. ມີຫຼາຍການເຄື່ອນໄຫວໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ຫຼາຍທ້ອງຖິ່ນຂອງ ຫວຽດນາມ ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງເຫດການນີ້.
ທ່ານ ຫງວຽນແມັ້ງເກືອງ ຫົວໜ້າຄະນະຂົນຂວາຍປະຊາຊົນ ແລະ ໂຄສະນາສຶກສາ ຄະນະພັກນະຄອນ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ວັນບຸນ

ຢູ່ສຳນັກງານສະມາຄົມພຸດທະສາສະໜາ ຫວຽດນາມ (ວັດກວນຊື - ຮ່າໂນ້ຍ), ສະພາສົງ, ສະພາບໍລິຫານງານສະມາຄົມພຸດທະສາສະໜາ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເປັນກຽດຈັດຕັ້ງວັນບຸນວິສາຂະບູຊາ ພສ.2569 – 2025 ຢ່າງສົມກຽດ.

ໃນຂະນະນັ້ນ, ວັນບຸນວິສາຂະບູຊາ ພສ.2569 ໂດຍຄະນະບໍລິຫານງານສະມາຄົມພຸດທະສາສະໜາ ຫວຽດນາມ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ ວັດຫວຽດນາມກວັກຕື (ເມືອງ 10, ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ) ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 12 ພຶດສະພາ ເຊິ່ງດຶງດູດການເຂົ້າຮ່ວມຂອງພະສົງສຳມະເນນ, ພຸດທະສາສະນິກະຊົນເປັນຈຳນວນຫຼາຍ. ກ່ວາຄຳເຫັນທີພິທີ, ທ່ານ ຫງວຽນແມັ້ງເກືອງ ຫົວໜ້າຄະນະຂົນຂວາຍປະຊາຊົນ ແລະ ໂຄສະນາສຶກສາ ຄະນະພັກນະຄອນ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ພວກຂ້າພະເຈົ້າຍາມໃດກໍ່ກຳນົດການສ້າງສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍກຸ່ມກ້ອນມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ, ໃນນັ້ນມີການສະໜິດຕິດພັນ ບັນດາອົງການສາສະໜາເວົ້າລວມ ແລະ ສະມາຄົມພຸດທະສາສະໜາ ຫວຽດນາມ ເວົ້າສະເພາະແມ່ນປັດໄຈສຳຄັນ ເພື່ອຮັກສາ, ມີສະຖຽນລະພາບ, ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ຍົກສູງຄຸນນະພາບການດຳລົງຊີວິດດ້ານວັດຖຸ ແລະ ຈິດໃຈຂອງປະຊາຊົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ຊອ​ກ​ຫາ​ໄມ້​ງັດ​​ຊຸກ​ຍູ້, ບ​ອ​ນ​ອີ່ງ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ແຂວງ​ທ້າຍ​ບິ່ງ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ຄວາມ​ໄວ, ບຸກ​ທະ​ລຸ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ຊອ​ກ​ຫາ​ໄມ້​ງັດ​​ຊຸກ​ຍູ້, ບ​ອ​ນ​ອີ່ງ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ແຂວງ​ທ້າຍ​ບິ່ງ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ຄວາມ​ໄວ, ບຸກ​ທະ​ລຸ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຕັກເຕືອນແຂວງທ້າຍບິ່ງຕ້ອງຄົ້ນຄ້ວາ, ຂຸດຄົ້ນທີ່ດິນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ເຮັດໃຫ້ໃໝ່ບັນດາກຳລັງໜູນເຕີບໂຕທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ.
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