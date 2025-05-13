ຂ່າວສານ
ແຜ່ກະຈາຍບັນດາຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳມະນຸດໃນວັນບຸນ ວິສາຂະບູຊາ
ຢູ່ສຳນັກງານສະມາຄົມພຸດທະສາສະໜາ ຫວຽດນາມ (ວັດກວນຊື - ຮ່າໂນ້ຍ), ສະພາສົງ, ສະພາບໍລິຫານງານສະມາຄົມພຸດທະສາສະໜາ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເປັນກຽດຈັດຕັ້ງວັນບຸນວິສາຂະບູຊາ ພສ.2569 – 2025 ຢ່າງສົມກຽດ.
ໃນຂະນະນັ້ນ, ວັນບຸນວິສາຂະບູຊາ ພສ.2569 ໂດຍຄະນະບໍລິຫານງານສະມາຄົມພຸດທະສາສະໜາ ຫວຽດນາມ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ ວັດຫວຽດນາມກວັກຕື (ເມືອງ 10, ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ) ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 12 ພຶດສະພາ ເຊິ່ງດຶງດູດການເຂົ້າຮ່ວມຂອງພະສົງສຳມະເນນ, ພຸດທະສາສະນິກະຊົນເປັນຈຳນວນຫຼາຍ. ກ່ວາຄຳເຫັນທີພິທີ, ທ່ານ ຫງວຽນແມັ້ງເກືອງ ຫົວໜ້າຄະນະຂົນຂວາຍປະຊາຊົນ ແລະ ໂຄສະນາສຶກສາ ຄະນະພັກນະຄອນ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ພວກຂ້າພະເຈົ້າຍາມໃດກໍ່ກຳນົດການສ້າງສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍກຸ່ມກ້ອນມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ, ໃນນັ້ນມີການສະໜິດຕິດພັນ ບັນດາອົງການສາສະໜາເວົ້າລວມ ແລະ ສະມາຄົມພຸດທະສາສະໜາ ຫວຽດນາມ ເວົ້າສະເພາະແມ່ນປັດໄຈສຳຄັນ ເພື່ອຮັກສາ, ມີສະຖຽນລະພາບ, ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ຍົກສູງຄຸນນະພາບການດຳລົງຊີວິດດ້ານວັດຖຸ ແລະ ຈິດໃຈຂອງປະຊາຊົນ.