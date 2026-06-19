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ຂ່າວສານ

ແຜ່​ກະ​ຈາຍ​ຄຸນ​ຄ່າ​ ວັນ​ໝຽວ - ກວັກ​ຕື​ຢາມ ແລະ ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ, ມໍ​ລະ​ດົກ ຫວຽດ​ນາມ

ດ້ວຍ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ​ເກືອບໜຶ່ງ​ສະ​ຫັດ​ສະ​ວັດ,ວັນ​ໝຽວ - ກວັກ​ຕື​ຢາມ ແມ່ນ​ສັນ​ຍາ​ລັກ​ທີ່​ພົ້ນ​ເດັ່ນ​ຂອງ​ພື້ນ​ຖານ​ອະ​ລິ​ຍະ​ທຳ ຫວຽດ​ນາມ, ບ່ອນ​ລວມຍອດ​ມູນ​ເຊື້ອ​ມັກ​ຮຽນ​, ເຄົາ​ລົບນັບ​ຖື​ຄູ​ບາ​ອາ​ຈານ, ນຳ​ໃຊ້ຜູ້​ມີ​ຄວາມ​ເກັ່ງ​ກ້າ​ສາ​ມາດ, ມີ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ໝັ້ນ​ຢ່າງ​ເລິກ​ເຊິ່ງວ່າ, ການ​ສຶກ​ສາ, ພູມ​ປັນ​ຍາ ແລະ ມະ​ນຸດ ແມ່ນ​ພື້ນ​ຖານ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ພັ​ດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ຊາດ.
ທ່ານ ໂງ​ເລ​ວັນ ຮອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ, ປະ​ທານ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ UNESCO ແຫ່ງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ (ພາບ: TTXVN)

ວັນ​ທີ 17 ມິ​ຖຸ​ນາ, ຢູ່​ສຳ​ນັກ​ງານ​ອົງ​ການ UNESCO ປະ​ຈຳ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ປາ​ຣີ, ປະ​ເທດ ຝ​ລັ່ງ, ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ບັນ​ດາ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫ​ວ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 50 ປີ ແຫ່ງ​ການ​ພົວ​ພັນ ຫວຽດ​ນາມ - UNESCO (1976 – 2026), ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ UNESCO ແຫ່ງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ສົມ​ທົບ​ກັບ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ນະ​ຄອນ ຮ່າ​ໂນ້ຍ ແລະ ຄະ​ນະ​ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ຈຳ UNESCO ​ຈັດ​ລາຍ​ການ​ວັດ​ທ​ະ​ນະ​ທຳ “ວັດ​ທ​ະ​ນະ​ທຳ​ການ​ຮຽນ” ເນື່ອງ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງວັນ​ສ້າງ​ຕັ້ງ ກວັກ​ຕື​ຢາມ - ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ແຫ່ງ​ທຳ​ອິດ​ຢູ່ ຫວຽດ​ນາມ ຄົບ​ຮອບ 950 ປີ ( 1076 – 2026).

ເມື່ອ​ກ່າ​ວ​ຄຳ​ເຫັນໄຂ​ພິ​ທີ, ທ່ານ ໂງ​ເລ​ວັນ ຮອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ, ປະ​ທານ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ UNESCO ແຫ່ງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ເນັ້ນ​ໜັ້ກ​ວ່າ, ດ້ວຍ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ​ເກືອບໜຶ່ງ​ສະ​ຫັດ​ສະ​ວັດ,ວັນ​ໝຽວ - ກວັກ​ຕື​ຢາມ ແມ່ນ​ສັນ​ຍາ​ລັກ​ທີ່​ພົ້ນ​ເດັ່ນ​ຂອງ​ພື້ນ​ຖານ​ອະ​ລິ​ຍະ​ທຳ ຫວຽດ​ນາມ, ບ່ອນ​ລວມຍອດ​ມູນ​ເຊື້ອ​ມັກ​ຮຽນ​, ເຄົາ​ລົບນັບ​ຖື​ຄູ​ບາ​ອາ​ຈານ, ນຳ​ໃຊ້ຜູ້​ມີ​ຄວາມ​ເກັ່ງ​ກ້າ​ສາ​ມາດ, ມີ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ໝັ້ນ​ຢ່າງ​ເລິກ​ເຊິ່ງວ່າ, ການ​ສຶກ​ສາ, ພູມ​ປັນ​ຍາ ແລະ ມະ​ນຸດ ແມ່ນ​ພື້ນ​ຖານ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ພັ​ດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ຊາດ. ທ່ານ​ຮອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ໂງ​ເລ​ວັນ ເນັ້ນ​ໜັ້ກ​ວ່າ ຫວຽດ​ນາມ​ ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳຄື​ດັ່ງ​ກຳ​ລັງ​ແຮງ​ພາຍ​ໃນ, ອະ​ນຸ​ລັກ​ຮັກ​ສາ ແລະ ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຄຸນ​ຄ່າ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ມໍ​ລະ​ດົກ, ພ້ອມ​ທັງ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ການ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນເຂົ້າ​ໃນ​ການແລ​ກ​ປ່ຽນ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ, ການ​ຮ່ວມ​ມືຫຼາຍ​ຝ່າຍ ແລະ ບັນ​ດາ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ລວມ​ຂອງ UNESCO ເພື່ອ​ສັນ​ຕິ​ພາບ, ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ ແລະ ຄວາມ​ກ້າວ​ໜ້າ​ຂອງ​ມວນມະ​ນຸດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ມີຜູ້ພິພາກສາ ຢູ່ສານກົດໝາຍທະເລສາກົນ ເປັນຄັ້ງທຳອິດ

ຫວຽດນາມ ມີຜູ້ພິພາກສາ ຢູ່ສານກົດໝາຍທະເລສາກົນ ເປັນຄັ້ງທຳອິດ

ວັນທີ 18 ມິຖຸນາ, ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 36 ຂອງ ບັນດາປະເທດພາຄີ ສົນທິສັນຍາອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍທະເລ (UNCLOS) ທີ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (ສປຊ) ຢູ່ ນິວຢອກ (ສ ອາເມລິກາ), ທ່ານນາງ ຮສຈ. ປອ ຫງວຽນທິລານແອັງ, ຮອງຜູ້ນຳນວຍການ ສະຖາບັນການຕ່າງປະເທດ, ຜູ້ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງ ຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບເລືອກຕັ້ງ ເຂົ້າໃນຕຳແໜ່ງ ຜູ້ພິພາກສາ ສານກົດໝາຍທະເລສາກົນ (ITLOS) ອາຍຸການ 2026-2035 ດ້ວຍຄະແນນສຽງສູງສຸດ ໃນພາກພື້ນ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ.
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