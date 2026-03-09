ຂ່າວສານ
ແຜ່ກະຈາຍຄຸນຄ່າມໍລະດົກໃນຄ່ຳຄືນສະແດງສິລະປະ “ພູ ອຽນຕື ສັກສິດ - ພະລັງຈິດໃຈນັບພັນປີ”
ບໍ່ພຽງແຕ່ໄດ້ຮັບການສະແດງຜ່ານບັນດາສຽງຂັບຮ້ອງອັນດັບໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ, ເວທີສະແດງກໍພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນກັບບັນດາລາຍການຟ້ອນ, ສະແດງສິລະປະຕີມວຍ, ກາຍຍະສິນ ສົມທົບກັບແສງສີ, ການຍິງບັ້ງໄຟດອກ, ວາດພາບຄຸນຄ່າທາງດ້ານຈິດໃຈຂອງເຂດດິນແດນສັກສິດກັບພະພຸດ ເຈົ້າຊີວິດເຈິ່ນເຍິນຕົງ ຢ່າງມີຊີວິດຊີວາ. ບັນດາບົດເພງທີ່ເລິກເຊິ່ງ ພ້ອມກັບຮູບພາບສິລະປະທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຮູ້ສຶກໄດ້ປະກອບສ່ວນເຊີດຊູຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳ, ຈິດວິນຍານຂອງ ອຽນຕື, ບ່ອນເຕົ້າໂຮມສິ່ງຍອດຍິ່ງທາງດ້ານປະຫວັດສາດ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ການເຫຼື້ອມໃສຂອງຊາດ.
ຄ່ຳຄືນສະແດງສິລະປະແມ່ນເຫດການທີ່ມີຈຸດເນັ້ນໜັກໃນລະບົບການເຄື່ອນໄຫວວັດທະນະທຳຂອງ ງານບຸນລະດູບານໃໝ່ ອຽນຕື ປີ 2026 ທີ່ແກ່ຍາວພາຍໃນ 3 ເດືອນ.