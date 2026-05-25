ຂ່າວສານ
ແຜ່ຂະຫຍາຍແບບຢ່າງ, ຄຸນສົມບັດ, ແບບແຜນດໍາລົງຊີວິດປະທານໂຮ່ຈີມິນ ຢູ່ລາວ
ທີ່ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ, ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ຊົມງານວາງສະແດງດີຈີຕອນ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ປະທານໂຮ່ຈີມິນ - ຜູ້ທີ່ຍອດຍິ່ງຂອງຊາດ, ຂອບຂະໜາດແຫ່ງຍຸກສະໄໝ” ເຊິ່ງລວມມີຮູບພາບ, ເອກະສານອັນລ້ຳຄ່າເກືອບ 300 ຢ່າງ ໄດ້ຈັດວາງສະແດງເປັນ 4 ພາກ, ລວມມີ: “ປະທານໂຮ່ຈີມິນ - ຜູ້ທີ່ສ້າງຂີດໝາຍແຫ່ງສະຕະວັດ”, “ປະທານໂຮ່ຈີມິນ - ສັນຍະລັກແຫ່ງຄວາມຍອດຍິ່ງ ແລະພະລັງຈິດໃຈຂອງຊາດ”, “ປະທານໂຮ່ຈີມິນ ໃນໃຈຂອງເພື່ອນມິດສາກົນ” ແລະ “ມໍລະດົກໂຮ່ຈີມິນ ຍືນຍົງຄົງຕົວ ແລະແສງສະຫວ່າງໃນຍຸກສະໄໝແຫ່ງການພັດທະນາໃໝ່ຂອງຊາດຫວຽດນາມ”.
ພ້ອມກັນນັ້ນ, ບັນດາຜູ້ແທນຍັງໄດ້ຮັບຊົມຮູບເງົາສາລະຄະດີ “ຫວຽດນາມ-ໂຮ່ຈີມິນ ຮັກສາໄວ້ເສັ້ນທາງ”. ຮູບເງົາເລື່ອງນີ້ໄດ້ວາດພາບຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບແນວຄິດ, ຄຸນສົມບັດ, ແບບແຜນດໍາລົງຊີວິດອັນລຽບງ່າຍຂອງປະທານໂຮ່ຈີມິນ, ພ້ອມທັງສົ່ງສານກ່ຽວກັບນ້ຳໃຈຮັກຊາດ, ເຈດຈຳນົງອັນໜັກແໜ້ນ ແລະຄວາມຄາດຫວັງເອກະລາດ, ອິດສະຫຼະພາບຂອງຊົນຊາດຫວຽດນາມ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ, ທ່ານ ຫງວຽນມິງເຕິມ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ເຫດການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຄ້າຍວັນເກີດປະທານໂຮ່ຈີມິນ ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນໂອກາດເພື່ອຫວນຄືນ ແລະສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ຄຸນງາມຄວາມດີອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງເພິ່ນເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງແມ່ນໂອກາດ ເພື່ອໃຫ້ພະນັກງານ, ສະມາຊິກພັກ ແລະປະຊາຊົນໝົດທຸກຄົນ ສືບຕໍ່ຮໍ່າຮຽນ ແລະປະຕິບັດຕາມແນວຄິດ, ຄຸນສົມບັດ, ແບບແຜນດໍາລົງຊີວິດຂອງປະທານໂຮ່ຈີມິນ ດ້ວຍການກະທຳທີ່ລະອຽດ, ແທດຈິງໃນການປະຕິບັດງານ ແລະຊີວິດການເປັນຢູ່.
ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫງວຽນມິງເຕິມ ໄດ້ປຸກລະດົມຂະບວນການອ່ານປຶ້ມ ແລະຮໍ່າຮຽນຕະຫຼອດຊີວິດໃນທົ່ວຊຸມຊົນ, ເພື່ອສືບຕໍ່ຮັບເອົາ ແລະສືບທອດແນວຄິດອັນສູງສົ່ງຂອງປະທານໂຮ່ຈີມິນ ເຂົ້າໃນພຶດຕິກຳຕົວຈິງຂອງການດຳລົງຊີວິດ, ການອອກແຮງງານ ແລະການຮໍ່າຮຽນຂອງຊາວຫວຽດນາມແຕ່ລະຄົນຢູ່ດິນແດນປະເທດເພື່ອນມິດລາວ; ພ້ອມທັງປຸກລຸກນ້ຳໃຈຮໍ່າຮຽນ, ຝຶກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມດ້ວຍຕົນເອງຕາມແບບຢ່າງອັນໃສແຈ້ງຂອງປະທານໂຮ່ຈີມິນ.
ບັນດາກິດຈະກຳເຄື່ອນໄຫວສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຄ້າຍວັນເກີດປະທານໂຮ່ຈີມິນ ຄົບຮອບ 136 ປີ ຢູ່ລາວ ໄດ້ດຳເນີນໄປຢ່າງສົມກຽດ ແລະມີຄວາມໝາຍເລິກເຊິ່ງ, ປະກອບສ່ວນສຶກສາອົບຮົມມູນເຊື້ອ, ແຜ່ຂະຫຍາຍແນວຄິດ, ຄຸນສົມບັດ, ແບບແຜນດໍາລົງຊີວິດຂອງປະທານໂຮ່ຈີມິນ ແລະເພີ່ມພູນຄູນສ້າງໃຫ້ແກ່ສາຍພົວພັນມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ, ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ແລະຫຸ້ນສ່ວນຍຸດທະສາດ ຫວຽດນາມ-ລາວ ໃຫ້ນັບມື້ນັບພັດທະນາ.