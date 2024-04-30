ຂ່າວສານ
ແຜ່ຂະຫຍາຍວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ ຢູ່ເຂດຕາເວັນອອກໄກຂອງລັດເຊຍ
ບັນດານັກສຶກສາລັດເຊຍ ແລະ ນັກສຶກສາຫຼາຍປະເທດອື່ນໆ, ພວມຮ່ຳຮຽນຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລສັງລວມ ສະຫະພັນຕາເວັນອອກໄກ, ມີໂອກາດໄດ້ເຊື່ອມຕົວເຂົ້າກັບບັນຍາກາດວັດທະນະທຳມູນເຊື້ອຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນງານບຸນວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ, ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 27 ເມສາຜ່ານມາ.
ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການ, ບັນດາຜູ້ມາຊົມໄດ້ເຊື່ອມຕົວເຂົ້າກັບວັດທະນະທຳພື້ນເມືອງ ຫວຽດນາມ, ຮັບຊົມບັນດາຊຸດອາພອນປະຈຳເຜົ່າ, ເຂົ້າຮ່ວມຫຼິ້ນເກມພື້ນເມືອງ ຫວຽດນາມ, ຊອກຮູ້ສິລະປະແຕ້ມຕົວໜັງສື ແລະ ຫຼາຍການເຄື່ອນໄຫວດູດດື່ມອື່ນໆອີກ. ເຫດການມີການປະກອບສ່ວນເຊີດຊູ, ໂຄສະນາບັນດາມໍລະດົກ ແລະ ມູນເຊື້ອຂອງ ຫວຽດນາມ ຍັບມໍ່ເຂົ້າກັບລັດເຊຍຫຼາຍກ່ວາ, ເຖິງບັນດານັກສຶກສາລັດເຊຍ ແລະ ນັກສຶກສາປະເທດອື່ນໆພວມຮ່ຳຮຽນຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລດັ່ງກ່າວ.