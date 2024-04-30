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ຂ່າວສານ

ແຜ່ຂະຫຍາຍວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ ຢູ່ເຂດຕາເວັນອອກໄກຂອງລັດເຊຍ

ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການ, ບັນດາຜູ້ມາຊົມໄດ້ເຊື່ອມຕົວເຂົ້າກັບວັດທະນະທຳພື້ນເມືອງ ຫວຽດນາມ, ຮັບຊົມບັນດາຊຸດອາພອນປະຈຳເຜົ່າ, ເຂົ້າຮ່ວມຫຼິ້ນເກມພື້ນເມືອງ ຫວຽດນາມ.
ບັນດາຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມເຫດການ (ພາບ:TTXVN)

ບັນດານັກສຶກສາລັດເຊຍ ແລະ ນັກສຶກສາຫຼາຍປະເທດອື່ນໆ, ພວມຮ່ຳຮຽນຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລສັງລວມ ສະຫະພັນຕາເວັນອອກໄກ, ມີໂອກາດໄດ້ເຊື່ອມຕົວເຂົ້າກັບບັນຍາກາດວັດທະນະທຳມູນເຊື້ອຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນງານບຸນວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ, ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 27 ເມສາຜ່ານມາ.

ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການ, ບັນດາຜູ້ມາຊົມໄດ້ເຊື່ອມຕົວເຂົ້າກັບວັດທະນະທຳພື້ນເມືອງ ຫວຽດນາມ, ຮັບຊົມບັນດາຊຸດອາພອນປະຈຳເຜົ່າ, ເຂົ້າຮ່ວມຫຼິ້ນເກມພື້ນເມືອງ ຫວຽດນາມ, ຊອກຮູ້ສິລະປະແຕ້ມຕົວໜັງສື ແລະ ຫຼາຍການເຄື່ອນໄຫວດູດດື່ມອື່ນໆອີກ. ເຫດການມີການປະກອບສ່ວນເຊີດຊູ, ໂຄສະນາບັນດາມໍລະດົກ ແລະ ມູນເຊື້ອຂອງ ຫວຽດນາມ ຍັບມໍ່ເຂົ້າກັບລັດເຊຍຫຼາຍກ່ວາ, ເຖິງບັນດານັກສຶກສາລັດເຊຍ ແລະ ນັກສຶກສາປະເທດອື່ນໆພວມຮ່ຳຮຽນຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລດັ່ງກ່າວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ແຂກສາກົນມາ ຫວຽດນາມ ໃນ 4 ເດືອນຜ່ານມາບັນລຸລະດັບກ່ວາ 6 ລ້ານເທື່ອຄົນ

ແຂກສາກົນມາ ຫວຽດນາມ ໃນ 4 ເດືອນຜ່ານມາບັນລຸລະດັບກ່ວາ 6 ລ້ານເທື່ອຄົນ

ບັນລຸໝາກຜົນນີ້ແມ່ນຍ້ອນນະໂຍບາຍອອກວີຊາອຳນວຍຄວາມສະດວກ, ບັນດາລາຍການສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວທີ່ດູດດື່ມພວມສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍປະສິດທິຜົນ.
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ບໍລິການຮູບພາບ


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