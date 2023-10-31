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ຂ່າວສານ

ແຜ່ຂະຫຍາຍຄຸນຄ່າອັນດີງາມເຖິງປະຊາຊົນສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ

ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການມີຜູ້ຕາງໜ້າສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ, ຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາອົງການອ້ອມຂ້າງສະຖານທູດ, ພ້ອມກັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ແລະ ປະຊາຊົນລາວ ທີ່ພວມດຳລົງຊີວິດຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ.
ການສະແດງຂອງໂຮງລະຄອນ ຫວຽດນາມ

ເພື່ອຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍປະທານໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ນ້ຳໃຈມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ -ລາວ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 29 ຕຸລາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ສູນວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ ໄດ້ສົມທົບກັບໂຮງລະຄອນ ຫວຽດນາມ ຈັດລາຍການພົບປະແລກປ່ຽນສະແດງສິລະປະເພື່ອເພີ່ມພູນຄູນສ້າງສາຍພົວພັນພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ. ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການມີຜູ້ຕາງໜ້າສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ, ຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາອົງການອ້ອມຂ້າງສະຖານທູດ, ພ້ອມກັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ແລະ ປະຊາຊົນລາວ ທີ່ພວມດຳລົງຊີວິດຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ.

ທີ່ການພົບປະ, ບັນດານັກສິລະປິນຂອງໂຄງລະຄອນ ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດານັກສິລະປິນຂອງ ວິທະຍາໄລ ສິລະປະແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ສະແດງບັນດາລາຍການສິລະປະຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍນ້ຳໃຈມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍປະທານໂຮ່ຈີມິນ, ພ້ອມທັງແນະນຳ, ໂຄສະນາກ່ຽວກັບປະເທດຊາດ ແລະ ຊາວ ຫວຽດນາມ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄວໜຸ່ມປັບປຸງດົນຕີພື້ນເມືອງໃຫ້ເພີ່ມລັກສະນະທັນສະໄໝ

ໄວໜຸ່ມປັບປຸງດົນຕີພື້ນເມືອງໃຫ້ເພີ່ມລັກສະນະທັນສະໄໝ

ທ່າອ່ຽງປັບປຸງດົນຕີພື້ນເມືອງໃຫ້ເພີ່ມລັກສະນະທັນສະໄໝພວມໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມປະຕິບັດແລະໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຈາກຜູ້ຊົມເປັນຈຳນວນນຫຼວງຫຼາຍພິເສດແມ່ນໄວໜຸ່ມ. ນັກສິລະປິນຫຼາຍຄົນໄດ້ເລືອກເອົາດົນຕີພື້ນເມືອງສົມທົບກັບດົນຕີທັນສະໄໝທັງສ້າງຄວາມປະທັບໃຈ ແລະ ກໍ່ແມ່ນວິທີນຳດົນຕີພື້ນເມືອງກາຍເປັນສິ່ງທີ່ລື້ງເຄີຍແລະໃກ້ຊິດສະໜິດສະໜົມກັບໄວໜຸ່ມ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


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