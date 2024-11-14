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ຂ່າວສານ

ແຜນນະໂຍບາຍລົງທຶນໂຄງການທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງໄດ້ຍື່ນສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດຢ່າງເປັນທາງການ

ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງເອົາມະຕິກ່ຽວກັບຮ່າງແຜນງົບປະມານແຫ່ງຊາດປີ 2025.
(ພາບປະກອບ: quochoi.vn)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 13 ພະຈິກ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ຕາມລາຍການເຮັດວຽກຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ 15, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງເອົາມະຕິກ່ຽວກັບຮ່າງແຜນງົບປະມານແຫ່ງຊາດປີ 2025. ຕໍ່ຈາກນັ້ນ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດປຶກສາຫາລືຢູ່ໜ່ວຍກ່ຽວກັບ: ແຜນນະໂຍບາຍລົງທຶນໂຄງການທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງເໜືອ - ໃຕ້,ໂຄງການນີ້ໄປຜ່ານ 20 ແຂວງ, ນະຄອນ, ດວ້ຍຍອດລົງທຶນເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນ 67 ຕື້ USD. ຄາດວ່າ, ໂຄງການຈະເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງໃນປີ 2027, ມີຄວາມຍາວກວ່າ 1.540 ກມ; ດັດປັບແຜນະໂຍບາຍລົງທຶນໂຄງການທ່າອາກາດສະຍານສາກົນ ລອງແທັ່ງ ທີ່ມະຕິເລກທີ 94 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 13; ຮ່າງມະຕິກ່ຽວກັບການທົດລອງປະຕິບັດໂຄງການເຮືອນຢູ່ການຄ້າ ຜ່ານຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ຫຼື ພວມມີສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ.

        ຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນ, ສະພາແຫ່ງຊາດລົງຄະແນນສຽງກ່ຽວກັບທິດທາງຈັດແບ່ງງົບປະມານສູນກາງປີ 2025; ປຶກສາຫາລືຢູ່ຫໍປະຊຸມກ່ຽວກັບແຜນນະໂຍບາຍລົງທຶນໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດປ້ອງກັນ, ຕ້ານຢາເສັບຕິດຮອດປີ 2030.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ​່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: ບົດ​ລາຍ​ງານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ສັງ​ຄົມ​ຍື່ນ​ສະ​ເໜີ​ຕໍ່​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່​ຄັ້ງ​ທີ XIV ຕ້ອງ​ລາຍ​ງານ​ການ​ກະ​ທຳ, ມີ​ຄວາມ​ແທ້​ຈິງ ແລະ ລະ​ອຽດທີ່​ສຸດ

ທ​່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: ບົດ​ລາຍ​ງານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ສັງ​ຄົມ​ຍື່ນ​ສະ​ເໜີ​ຕໍ່​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່​ຄັ້ງ​ທີ XIV ຕ້ອງ​ລາຍ​ງານ​ການ​ກະ​ທຳ, ມີ​ຄວາມ​ແທ້​ຈິງ ແລະ ລະ​ອຽດທີ່​ສຸດ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ເປັນປະທານການເຮັດວຽກກັບອະນຸກຳມະການເສດຖະກິດສັງຄົມ ຍື່ນສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກ.
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