ຂ່າວສານ
ແຜນນະໂຍບາຍລົງທຶນໂຄງການທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງໄດ້ຍື່ນສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດຢ່າງເປັນທາງການ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 13 ພະຈິກ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ຕາມລາຍການເຮັດວຽກຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ 15, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງເອົາມະຕິກ່ຽວກັບຮ່າງແຜນງົບປະມານແຫ່ງຊາດປີ 2025. ຕໍ່ຈາກນັ້ນ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດປຶກສາຫາລືຢູ່ໜ່ວຍກ່ຽວກັບ: ແຜນນະໂຍບາຍລົງທຶນໂຄງການທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງເໜືອ - ໃຕ້,ໂຄງການນີ້ໄປຜ່ານ 20 ແຂວງ, ນະຄອນ, ດວ້ຍຍອດລົງທຶນເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນ 67 ຕື້ USD. ຄາດວ່າ, ໂຄງການຈະເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງໃນປີ 2027, ມີຄວາມຍາວກວ່າ 1.540 ກມ; ດັດປັບແຜນະໂຍບາຍລົງທຶນໂຄງການທ່າອາກາດສະຍານສາກົນ ລອງແທັ່ງ ທີ່ມະຕິເລກທີ 94 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 13; ຮ່າງມະຕິກ່ຽວກັບການທົດລອງປະຕິບັດໂຄງການເຮືອນຢູ່ການຄ້າ ຜ່ານຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ຫຼື ພວມມີສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ.
ຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນ, ສະພາແຫ່ງຊາດລົງຄະແນນສຽງກ່ຽວກັບທິດທາງຈັດແບ່ງງົບປະມານສູນກາງປີ 2025; ປຶກສາຫາລືຢູ່ຫໍປະຊຸມກ່ຽວກັບແຜນນະໂຍບາຍລົງທຶນໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດປ້ອງກັນ, ຕ້ານຢາເສັບຕິດຮອດປີ 2030.