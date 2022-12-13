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ຂ່າວສານ

ແນະ​ນຳ​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຫວຽດ​ນາມ ຄັ້ງ​ທີ 5

ເວທີປາໄສຈະເຮັດແຈ້ງການຮັບປະກັນບັນດາຄວາມດຸ່ນດ່ຽງໃຫ່ຍຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ, ເລືອກເຟັ້ນນະໂຍບາຍໃຫ້ເໝາະສົມໃນປີ 2023 ແລະ ຊຸມປີຕໍ່ໄປ.
    

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 12 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ຄະນະເສດຖະກິດສູງກາງ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຂ່າວ ກ່ຽວກັບເວທີປາໄສເສດຖະກິດຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ 5 ດ້ວຍຫົວເລື່ອງ “ເສດຖະກິດຫວຽດນາມ 2023: ຮັກສາເສດຖະກິດມະຫາພາກເປັນປົກກະຕິ, ຮັບປະກັນບັນດາຄວາມດຸ່ນດ່ຽງໃຫ່ຍ, ຜ່ານຜ່າສິ່ງທ້າທາຍ” ຊື່ງຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 17 ທັນວາ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ. ເວທີປາໄສຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນແບບຊຶງໜ້າສົມທົບກັບທາງໄກ ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ແທນກ່ວາ 1000 ທ່ານ ແມ່ນການນຳບັນດາຄະນະ, ກະຊວງ, ຂະແໜງການສູງກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ, ຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຫຼາຍຝ່າຍ ແລະ ສະຖານທູດ, ສະຖານກົງສູນບາງປະເທດ, ບັນດາວິສາຫະກິດ…

ເວທີປາໄສຈະເຮັດແຈ້ງການຮັບປະກັນບັນດາຄວາມດຸ່ນດ່ຽງໃຫ່ຍຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ, ເລືອກເຟັ້ນນະໂຍບາຍໃຫ້ເໝາະສົມໃນປີ 2023 ແລະ ຊຸມປີຕໍ່ໄປ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ: ປະເທດຊາດ ຍາມໃດກໍຢາກມີບັນດາວິສາຫະກິດຄື THACO

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ: ປະເທດຊາດ ຍາມໃດກໍຢາກມີບັນດາວິສາຫະກິດຄື THACO

“ອາດເວົ້າໄດ້ວ່າ THACO ແມ່ນຕົວແບບທີ່ກ້າຫານ ແລະ ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດເອກະຊົນ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມວິວັດທະນາການສ້າງໂຄງປະກອບຄືນໃໝ່, ຫັນພື້ນຖານເສດຖະກິດເປັນທັນສະໄໝ.
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