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ຂ່າວສານ

ແນະ​ນຳ​ຕໍ່​ຜູ້​ອ່ານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ປຶ້ມ​ສອງ​ພາ​ສາ “ລຸງ​ໂຮ່​ຢູ່​ໄທ” ທີ່ອຸ​ດອນ​ທາ​ນີ

ປຶ້ມແມ່ນການສະສົມບັນດາເອກະສານອັນລ້ຳຄ່າທີ່ເລົ່າຄືນໄລຍະເວລາ ປະທານໂຮ່ຈີມິນ ເຄື່ອນໄຫວຢູ່ໄທ ໃນປີ 1928 – 1929.
ບັນດາຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມພິທີແນະນຳປຶ້ມ

ວັນທີ 18 ພຶດສະພາ, ຢູ່ເຂດອະນຸສອນສະຖານປະທານໂຮ່ຈີມິນແຂວງ ອຸດອນທານີ, ໄທ, ສະຖານກົງສູນໃຫຍ່ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ຂອນແກ່ນ ໄດ້ສົມທົບກັບສຳນັກພິມຈຳໜ່າຍການສຶກສາ ຫວຽດນາມ ຈັດພິທີແນະນຳຕໍ່ຜູ້ອ່ານກ່ຽວກັບປຶ້ມສອງພາສາ ຫວຽດ - ໄທທີ່ມີຊື່ວ່າ “ລຸງໂຮ່ຢູ່ ໄທ”, ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 135 ປີແຫ່ງວັນຄ້າຍວັນເກີດປະທານໂຮ່ຈີມິນ (19/5/1890-19/5/2025).

ປຶ້ມແມ່ນການສະສົມບັນດາເອກະສານອັນລ້ຳຄ່າທີ່ເລົ່າຄືນໄລຍະເວລາ ປະທານໂຮ່ຈີມິນ ເຄື່ອນໄຫວຢູ່ໄທ ໃນປີ 1928 – 1929. ເຖິງວ່າເວລາບໍ່ດົນ, ພຽງແຕ່ 1 ປີກ່ວາແຕ່ນີ້ແມ່ນເສັ້ນທາງທີ່ມີຄວາມສຳຄັນທີ່ສຸດໃນວິວັດແຫ່ງການຊອກຫາເສັ້ນທາງກູ້ຊາດຂອງປະທານໂຮ່ຈີມິນ. ໂດຍແບ່ງປັນກ່ຽວກັບການພົວພັນອັນສະໜິດຕິດພັນ ແລະ ວິວັດການເດີນທາງຂອງປະທານໂຮ່ຈີມິນ ຢູ່ ໄທ, ທ່ານປະທານສະມາຄົມມິດຕະພາບ ໄທ - ຫວຽດນາມ Sanan Angubolkul ແບ່ງປັນວ່າ:

ການພົວພັນອັນສະໜິດຕິດພັນລະຫວ່າງປະທານໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ໄທ ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນຂີດໝາຍປະຫວັດສາດເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງແມ່ນສ້າງຂີດໝາຍໃຫ້ແກ່ການເລີ່ມຕົ້ນຂອງນ້ຳໃຈເພື່ອນມິດທີ່ເລິກເຊິ່ງລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ພ້ອມທັງຊຸກຍູ້ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບ ຊາວຫວຽດນາມອາໄສຢູ່ໄທ, ໃນໄລຍະປະທານໂຮ່ຈີມິນເຄື່ອນໄຫວຢູ່ເຂດອີສານ ໄທ. ປະຊາຄົມຊາວຫວຽດນາມ ຢູ່ທີ່ນີ້ ຍັງສືບຕໍສືບທອດແນວຄິດປະທານໂຮ່ຈີມິນ ຈົນຮອດປັດຈຸບັນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຂີດ​ໝາຍ​ແນວ​ຄິດ​ປະ​ທານ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ໃນເສັ້ນ​ທາງ​ພັດ​ທະ​ນາ​ປະ​ເທດ​ຊາດ​ໃນ​ໄລ​ຍະໃໝ່

ຂີດ​ໝາຍ​ແນວ​ຄິດ​ປະ​ທານ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ໃນເສັ້ນ​ທາງ​ພັດ​ທະ​ນາ​ປະ​ເທດ​ຊາດ​ໃນ​ໄລ​ຍະໃໝ່

ວັນທີ 19 ພຶດສະພາ ແມ່ນວັນຄົບຮອບ 135 ປີ ແຫ່ງວັນຄ້າຍວັນເກີດປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ, ນັກວິລະຊົນປົດປ່ອຍຊາດ, ນັກວັດທະນະທຳໂລກ (19/5/1890 – 19/5/2025). ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນການນຳຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່ໃນພາລະກິດປົດປ່ອຍຊາດເທົ່ານັ້ນ, ແນວຄິດ ແລະ ແບບຢ່າງຄຸນສົມບົດຂອງປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ຍັງເປັນພື້ນຖານອັນໝັ້ນແກ່ນໃຫ້ແກ່ອະນາຄົດຂອງປະເທດຊາດອີກດ້ວຍ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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