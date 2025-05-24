ຂ່າວສານ
ແນະນຳການຕອບຄຳຖາມຂໍ້ທີ 3 ແລະ ຂໍ້ທີ 4
ຄຳຖາມທີ 3: ໃນປີ 2025, ຫວຽດນາມ ວາງເປົ້າໝາຍ GDP ບັນລຸລະດັບເຕີບໂຕ 8% ຂຶ້ນໄປ. ເພື່ອນຈົ່ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ໄດ້ ແລະ ພວມປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການແກ້ໄຂຢ່າງຂ້ຽວຂາດ, ຄົບຊຸດໃດແດ່ ເພື່ອສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸຢ່າງເຂັ້ມແຂງກ່ຽວກັບລະບອບລະບຽບການ, ການແກ້ໄຂບັນດາຈຸດອຸດຕັນ ແລະ ຮົ້ວກີດຂວາງເພື່ອບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍ
ການເຕີບໂຕດັ່ງກ່າວ? ທ່ານຜູ້ຟັງ, ຜູ້ອ່ານສາມາດຄົ້ນຄວ້າໃນບັນດາເນື້ອໃນບົດຂຽນດັ່ງນີ້: “ຫວຽດນາມ ຮັບມືກັບການຜັນປ່ຽນເພື່ອປະຕິບັດສຳເລັດເປົ້າໝາຍການເຕີບໂຕ” (ວັນທີ 06 ກຸມພາ 2025); “ສ້າງພື້ນຖານນິຕິກຳໃຫ້ແກ່ການສັບຊ້ອນກົງຈັກ (ວັນທີ 17 ເມສາ 2025); “ຄວາມຕັດສິນໃຈສູງ, ຄວາມມານະພະຍາຍາມຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ, ການກະທຳຢ່າງຂ້ຽວຂາດປະຕິບັດສຳເລັດບັນດາເປົ້າໝາຍຂອງໄລຍະ 2021 – 2025” (ວັນທີ 05 ພຶດສະພາ 2025) ແລະ ຂ່າວ “ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ: ບຸກທະລຸລະບອບລະບຽບການ, ກົດໝາຍເພື່ອໃຫ້ປະເທດຊາດບືນຕົວຂຶ້ນ” (ວັນທີ 04 ພຶດສະພາ 2025). ບັນດາຂ່າວ, ບົດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການຊີ້ນຳຢ່າງໃກ້ຊິດຂອງພັກ, ລັດ, ການເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຄົບຊຸດ ດ້ວຍຄວາມຕັດສິນໃຈສູງຂອງອຳນາດການປົກຄອງທຸກຂັ້ນ, ທຸກກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນໃນການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໜ້າທີ່, ມາດຕະການເພື່ອແນໃສ່ບັນລຸໄດ້ບັນດາເປົ້າໝາຍການເຕີບໂຕທີ່ໄດ້ວາງອອກ.
ສຳລັບຄຳຖາມທີ 4: ບົດບາດ ແລະ ທີ່ຕັ້ງຂອງ ຫວຽດນາມ ບົນເວທີສາກົນໃນປະຈຸບັນມີຄືແນວໃດ? ບັນດາເນື້ອໃນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງນັ້ນ ລະບຸໃນຂ່າວ, ບົດດັ່ງນີ້: “ການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ປີ 2025 ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນສັງກາດບຸກບືນຂອງຊາດ” (ວັນທີ 31 ມັງກອນ 2025); “ບືນຕົວຂຶ້ນໃນການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນ” (ວັນທີ 03 ເມສາ 2025) ແລະ ຂ່າວ “ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ: ພາລະກຳຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ແມ່ນຊີ້ນຳ, ນຳພາປະເທດຊາດກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດພັດທະນາ ແລະ ຮັ່ງມີເຂັ້ມແຂງ” (ວັນທີ 02 ກຸມພາ 2025). ໃນບັນດາຂ່າວ, ບົດເຫຼົ່ານັ້ນ ທ່ານຜູ້ຟັງ, ຜູ້ອ່ານຈະເຫັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ພວມພັດທະນາກ່ຽວກັບທຸກດ້ານ ແລະ ນັບມື້ນັບຢັ້ງຢືນໄດ້ບົດບາດ, ທີ່ຕັ້ງສຳຄັນໃນເວທີສາກົນ.
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ຂໍອວຍພອນໃຫ້ທ່ານຈົ່ງຂຽນບົດເສັງໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ແລະ ຍາດໄດ້ລາງວັນສູງໃນການເສັງ ເພື່ອນຮູ້ຫຍັງແດ່ກ່ຽວກັບ ຫວຽດນາມ ປີ 2025.
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