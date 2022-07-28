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ຂ່າວສານ

ແນວ​ໂຮມ​ປະ​ເທດ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ລາວ ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ລາວ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 26 ກໍລະກົດ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ທ່ານປະທານຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ໂດ້ວັນຈ໊ຽນ ໄດ້ມີການພົບປະເຈລະຈາກັບທ່ານປະທານຄະນະກຳມະການແນວລາວສ້າງຊາດ ສິນລະວົງ ຄຸດໄພທູນ.

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ລາວ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 26 ກໍລະກົດ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ທ່ານປະທານຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ໂດ້ວັນຈ໊ຽນ ໄດ້ມີການພົບປະເຈລະຈາກັບທ່ານປະທານຄະນະກຳມະການແນວລາວສ້າງຊາດ ສິນລະວົງ ຄຸດໄພທູນ.

    

ທ່ານປະທານຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ໂດ້ວັນຈ໊ຽນ ພົບປະເຈລະຈາກັບທ່ານປະທານຄະນະກຳມະການແນວລາວສ້າງຊາດ ສິນລະວົງ ຄຸດໄພທູນ (ພາບ: ກວາງວິງ)

ທີ່ການພົບປະເຈລະຈາ, ການນໍາສອງອົງການແນວໂຮມປະເທດຊາດ ໄດ້ປຶກສາຫາລື, ເປັນເອກະພາບກ່ຽວກັບການລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ ໄລຍະ 2022 – 2027. ເມື່ອແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບວຽກງານແນວໂຮມປະເທດຊາດ, ທ່ານປະທານຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ສິນລະວົງ ຄຸດໄພທູນ ສະເໜີໃຫ້ ຫວຽດນາມ ແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການໃນວຽກງານຂົນຂວຍປຸກລະດົມ, ເຕົ້າໂຮມປະຊາຊົນຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ບົດຮຽນປະສົບການໃນການສ້າງ, ຈັດຕັ້ງສະພາຊາວກະສິກອນ ແລະ ບົດຮຽນປະສົບການໃນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແນວໂຮມປະເທດຊາດ. ສ່ວນທ່ານປະທານຄະນະກຳມະການແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ  ໂດ້ວັນຈ໊ຽນ ຍາມໃດກໍກຽມພ້ອມແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການ, ຊ່ວຍເຫຼືອ ລາວ ໃນບັນຫານີ້ ແລະ ແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການຂອງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ໃນວຽກງານການທູດປະຊາຊົນ.

        ພາຍຫຼັງການພົບປະເຈລະຈາ, ທ່ານ ໂດ້ວັນຈ໊ຽນ ແລະ ທ່ານສິນລະວົງ ຄູດໄພທູນ ໄດ້ລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງອົງການແນວໂຮມປະເທດຊາດ ໄລຍະ 2022 – 2027. ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານປະທານ ໂດ້ວັນຈ໊ຽນ ໄດ້ມອບຂອງຂວັນຊ່ວຍເຫຼືອຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ແລະ ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ແກ່ບັນດາຄອບຄົວທຸກຍາກຊາວລາວ ແລະ ຊາວ ຫວຽດນາມ ພວມດຳລົງຊີວິດຢູ່ລາວ ທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19 ຈຳນວນ 70 ພູດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທົ່ວສັງ​ຄົມ ​ເບິ່ງ​ແຍງ​ດູ​ແລ​, ​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຮູ້​ບຸນ​ຄຸນ​ຕໍ່​ຜູ້​ມີ​ຄຸນ​ງາມ​ຄວາມ​ດີຕໍ່​ປະ​ເທດ​ຊາດ

ທົ່ວສັງ​ຄົມ ​ເບິ່ງ​ແຍງ​ດູ​ແລ​, ​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຮູ້​ບຸນ​ຄຸນ​ຕໍ່​ຜູ້​ມີ​ຄຸນ​ງາມ​ຄວາມ​ດີຕໍ່​ປະ​ເທດ​ຊາດ

ປີ 2022, ຄົບຮອບ 75 ປີແຫ່ງວັນທະຫານເສຍອົງຄະ, ນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ, ເຊິ່ງແມ່ນວັນສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ, ອາໄລຫາຄຸນງາມຄວາມດີຂອງນັກຮົບວິລະຊົນ, ນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ, ທະຫານເສຍອົງຄະໄດ້ອຸທິດສ່ວນເພື່ອເອກະລາດ, ເສລີພາບ ແລະ ການທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ, ເພື່ອຄວາມຜາສຸກຂອງປະຊາຊົນ. ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ, ອາໄລຫາໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ທຸກທ້ອງຖິ່ນໃນຊຸມວັນນີ້, ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງການນຳຂັ້ນສູງຂອງພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ອັນໄດ້ເປັນການຢັ້ງຢືນຄວາມສຳຄັນຂອງວຽກງານທະຫານເສຍອົງຄະ, ນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ, ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງພັກ, ລັດ ຕໍ່ທະຫານເສຍອົງຄະ, ທະຫານເຈັບປ່ວຍ ແລະ ຄອບຄົວນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ.
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