ຂ່າວສານ
ແນວໂຮມປະເທດຊາດແຂວງ ໄທງວຽນ ປະກອບສ່ວນປັບປຸງກຸ່ມກ້ອນມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ
ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 11 – 12 ພະຈິກ, ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ແຂວງ ໄທງວຽນ ຄັ້ງທີ 1, ອາຍຸການ 2025 – 2030 ໄດ້ດຳເນີນຢ່າງເປັນທາງການດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ແທນ 350 ທ່ານ. ກອງປະຊຸມໄດ້ສ້າງຂີດໝາຍແຫ່ງການພັດທະນາສຳຄັນຂອງແນວໂຮມປະເທດຊາດແຂວງ ໃນການປັບປຸງກຸ່ມກ້ອນມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ ແລະ ມຸ່ງໄປເຖິງເປົ້າໝາຍສ້າງໄທງວຽນ ກາຍເປັນສູນອຸດສາຫະກຳທັນສະໄໝ, ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ໃນອາຍຸການໃໝ່, ແນວໂຮມປະເທດ ແຂວງ ໄທງວຽນ ກຳນົດສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບການຕິດຕາມກວດກາ, ຕີລາຄາໃນສັງຄົມ, ເສີມຂະຫຍາຍລັກສະນະອະທິປະໄຕ, ສ້າງຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມທາງສັງຄົມ, ປຸກລຸກຈິດໃຈສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງຂອງປະຊາຊົນ, ປະກອບສ່ວນປະຕິບັດເປົ້າໝາຍນຳແຂວງ ໄທງວຽນກາຍເປັນສູນອຸດສາຫະກຳທັນສະໄຫມ, ມີລາຍຮັບປານກາຍສູງກ່ອນປີ 2030 ຢ່າງມີໄຊ.