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ຂ່າວສານ

ແຈ້ງການຮ່ວມລະຫວ່າງ ສສ.ຫວຽດນາມ ແລະ ລັດ ກາຕາ

ທີ່ບັນດາການພົບປະສົນທະນາ, ເຈລະຈາ ແລະ ການເຮັດວຽກລະຫວ່າງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກັບການນຳຂັ້ນສູງ ກາຕາ, 2 ຝ່າຍໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນ ແລະ ການພົບປະຢູ່ທຸກຂັ້ນ ແລະ ຜ່ານຊ່ອງທາງຕ່າງໆ.
(ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ທັງເປັນລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດແຫ່ງລັດ ກາຕາ Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani)

 ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 30 ຕຸລາ - 01 ພະຈິກ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ພັນລະຍາ, ພ້ອມກັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ກາຕາ ຢ່າງເປັນທາງການ, ຕາມຄຳເຊີນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ທັງເປັນລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດແຫ່ງລັດ ກາຕາ Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani. ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, 2 ປະເທດໄດ້ອອກແຈ້ງການຮ່ວມ.

        ແຈ້ງການຊີ້ແຈ້ງວ່າ, ທີ່ບັນດາການພົບປະສົນທະນາ, ເຈລະຈາ ແລະ ການເຮັດວຽກລະຫວ່າງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກັບການນຳຂັ້ນສູງ ກາຕາ, 2 ຝ່າຍໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນ ແລະ ການພົບປະຢູ່ທຸກຂັ້ນ ແລະ ຜ່ານຊ່ອງທາງຕ່າງໆ. ໃນນັ້ນ, ຊຸກຍູ້ຄວາມສາມາດເຈລະຈາບັນດາສັນຍາລະຫວ່າງລັດຖະບານ 2 ຝ່າຍ; ເພີ່ມທະວີການສົ່ງເສີມດ້ານການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ, ຍູ້ແຮງການເຊື່ອມຕໍ່ດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ໜູນຊ່ວຍບັນດານັກລົງທຶນຈາກທັງ 2 ຝ່າຍ; 2 ຝ່າຍເຫັນດີນຳກັນຊອກຫາໂອກາດຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດໃໝ່, ຄື: ທາດເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ, ປັນຍາປະດິດ, ພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ບັນດາຂົງເຂດອື່ນໆ.

        2 ຝ່າຍໄດ້ແລກປ່ຽນທັດສະນະກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ ແລະ ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງເລື່ອງເຄົາລົບກົດໝາຍສາກົນ ແລະ ກົດບັດສະຫະປະຊາຊາດ, ສະໜັບສະໜູນການແກ້ໄຂບັນດາການຂັດແຍ້ງຜ່ານທາງການທູດ ເພື່ອຮັກສາສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາຢູ່ລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ທົ່ວໂລກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສື່ມວນ​ຊົນ ​ລາວ​ ຍ້ອງ​ຍໍ​ສັນ​ລະ​ເສີນ ​ຄຸນ​ງາມ​ຄວາມ​ດີຂອງ​ທະ​ຫານ​ອາ​ສາ​ສະ​ໝັກ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ຜູ້​ຊ່ຽວ​ຊານ ຫວຽດ​ນາມ

ສື່ມວນ​ຊົນ ​ລາວ​ ຍ້ອງ​ຍໍ​ສັນ​ລະ​ເສີນ ​ຄຸນ​ງາມ​ຄວາມ​ດີຂອງ​ທະ​ຫານ​ອາ​ສາ​ສະ​ໝັກ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ຜູ້​ຊ່ຽວ​ຊານ ຫວຽດ​ນາມ

ເວັບໄຊຂອງວິທະຍຸແຫ່ງຊາດ ລາວ ໄດ້ເອົາລົງບົດຂຽນຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນ ຄຸນງາມຄວາມດີຂອງທະຫານອາສາສະໝັກ ຫວຽດນາມ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ຫວຽດນາມ ເຮັດໜ້າທີ່ສາກົນຢູ່ ລາວ.
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