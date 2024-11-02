ຂ່າວສານ
ແຈ້ງການຮ່ວມລະຫວ່າງ ສສ.ຫວຽດນາມ ແລະ ລັດ ກາຕາ
ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 30 ຕຸລາ - 01 ພະຈິກ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ພັນລະຍາ, ພ້ອມກັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ກາຕາ ຢ່າງເປັນທາງການ, ຕາມຄຳເຊີນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ທັງເປັນລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດແຫ່ງລັດ ກາຕາ Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani. ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, 2 ປະເທດໄດ້ອອກແຈ້ງການຮ່ວມ.
ແຈ້ງການຊີ້ແຈ້ງວ່າ, ທີ່ບັນດາການພົບປະສົນທະນາ, ເຈລະຈາ ແລະ ການເຮັດວຽກລະຫວ່າງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກັບການນຳຂັ້ນສູງ ກາຕາ, 2 ຝ່າຍໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນ ແລະ ການພົບປະຢູ່ທຸກຂັ້ນ ແລະ ຜ່ານຊ່ອງທາງຕ່າງໆ. ໃນນັ້ນ, ຊຸກຍູ້ຄວາມສາມາດເຈລະຈາບັນດາສັນຍາລະຫວ່າງລັດຖະບານ 2 ຝ່າຍ; ເພີ່ມທະວີການສົ່ງເສີມດ້ານການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ, ຍູ້ແຮງການເຊື່ອມຕໍ່ດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ໜູນຊ່ວຍບັນດານັກລົງທຶນຈາກທັງ 2 ຝ່າຍ; 2 ຝ່າຍເຫັນດີນຳກັນຊອກຫາໂອກາດຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດໃໝ່, ຄື: ທາດເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ, ປັນຍາປະດິດ, ພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ບັນດາຂົງເຂດອື່ນໆ.
2 ຝ່າຍໄດ້ແລກປ່ຽນທັດສະນະກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ ແລະ ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງເລື່ອງເຄົາລົບກົດໝາຍສາກົນ ແລະ ກົດບັດສະຫະປະຊາຊາດ, ສະໜັບສະໜູນການແກ້ໄຂບັນດາການຂັດແຍ້ງຜ່ານທາງການທູດ ເພື່ອຮັກສາສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາຢູ່ລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ທົ່ວໂລກ.