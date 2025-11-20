Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ແງ່​ຫວັງ​ເຕີບ​ໂຕ​ຂອງ G20 ຢູ່​ລະ​ດັບ​ຕ່ຳ​ທີ່​ສຸດ​ນັບ​ແຕ່​ປີ 2009

ບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດແຖວໜ້າຂອງ G20 ລວມມີ: ອາເມລິກາ, ອັງກິດ, ອົດສະຕາລີ, ການາດາ, ຝລັ່ງ, ເຢຍລະມັນ, ອີຕາລີ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ສ.ເກົາຫຼີ ໄດ້ຮັບການຄາດຄະເນ ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດບັນລຸລະດັບພຽງແຕ່ 1,4%ໃນປີ 2030.
(ພາບ: REUTERS/Yuri Gripas)
ວັນທີ 19 ພະຈິກ, ກອງທຶນເງິນຕາສາກົນ ໄດ້ປະກາດບົດລາຍງານສົ່ງໄປຍັງ G20 ໂດຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ 20 ພື້ນຖານເສດຖະກິດໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ (G20) ຈະມີການເຕີບໂຕບັນລຸລະດັບພຽງແຕ່ 2,9% ໃນປີ 2030 ຍ້ອນຕ້ອງປະເຊີນໜ້າກັບບັນດາສິ່ງກີດຂວາງຈາກລັດທິອາລັກຂາ ແລະ ຂາດສະຖຽນລະພາບດ້ານນະໂຍບາຍ. ສິ່ງນີ້ມີຄວາມໝາຍດຽວກັນກັບເລື່ອງແງ່ຫວັງການເຕີບໂຕໄລຍະກາງ ຂອງ G20 ຢູ່ລະດັບຕ່ຳທີ່ສຸດນັບແຕ່ວິກິດການດ້ານການເງິນທົ່ວໂລກໃນປີ 2009. ບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດແຖວໜ້າຂອງ G20 ລວມມີ: ອາເມລິກາ, ອັງກິດ, ອົດສະຕາລີ, ການາດາ, ຝລັ່ງ, ເຢຍລະມັນ, ອີຕາລີ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ສ.ເກົາຫຼີ ໄດ້ຮັບການຄາດຄະເນ ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດບັນລຸລະດັບພຽງແຕ່ 1,4%ໃນປີ 2030. ບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດການຕະຫຼາດຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນຂອງ G20 ລວມມີ: ອາກຊັງຕິນ, ບຣາຊິນ, ຈີນ, ອິນເດຍ, ອິນໂດເນເຊຍ, ເມັກຊີໂກ, ລັດເຊຍ, ອາຣັບບິ ຊາອຸດິ, ອາບຟຼິກກາໃຕ້ ແລະ ຕວັກກີ ຈະມີການເຕີບໂຕຢ່າງແຮງກ່ວາບັນລຸລະດັບ 3,9%.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄຂງານຕະຫຼາດນັດເຊື່ອມຈອດການພົວພັນການຄ້າ ຫວຽດນາມ - ລາວ

ໄຂງານຕະຫຼາດນັດເຊື່ອມຈອດການພົວພັນການຄ້າ ຫວຽດນາມ - ລາວ

ເຂດວາງສະແດງຂອງ ຫວຽດນາມ ມີ 120 ຮ້ານຂອງກວ່າ 60 ວິສາຫະກິດທີ່ຂຶ້ນກັບບັນດາຂະແໜງສິນຄ້າ, ຄື: ເຄື່ອງຕ່ຳແຜ່ນຕັດຫຍິບ, ເກີບໜັງ, ເຄື່ອງຢາງ, ຜະລິດຕະພັນກະເສດ, ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ແລະ ສິນໃນນ້ຳ, ເຄື່ອງເອເລັກໂຕນິກ…
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top