ຂ່າວສານ ແງ່ຫວັງເຕີບໂຕຂອງ G20 ຢູ່ລະດັບຕ່ຳທີ່ສຸດນັບແຕ່ປີ 2009 20/11/2025 ບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດແຖວໜ້າຂອງ G20 ລວມມີ: ອາເມລິກາ, ອັງກິດ, ອົດສະຕາລີ, ການາດາ, ຝລັ່ງ, ເຢຍລະມັນ, ອີຕາລີ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ສ.ເກົາຫຼີ ໄດ້ຮັບການຄາດຄະເນ ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດບັນລຸລະດັບພຽງແຕ່ 1,4%ໃນປີ 2030. (ພາບ: REUTERS/Yuri Gripas)ວັນທີ 19 ພະຈິກ, ກອງທຶນເງິນຕາສາກົນ ໄດ້ປະກາດບົດລາຍງານສົ່ງໄປຍັງ G20 ໂດຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ 20 ພື້ນຖານເສດຖະກິດໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ (G20) ຈະມີການເຕີບໂຕບັນລຸລະດັບພຽງແຕ່ 2,9% ໃນປີ 2030 ຍ້ອນຕ້ອງປະເຊີນໜ້າກັບບັນດາສິ່ງກີດຂວາງຈາກລັດທິອາລັກຂາ ແລະ ຂາດສະຖຽນລະພາບດ້ານນະໂຍບາຍ. ສິ່ງນີ້ມີຄວາມໝາຍດຽວກັນກັບເລື່ອງແງ່ຫວັງການເຕີບໂຕໄລຍະກາງ ຂອງ G20 ຢູ່ລະດັບຕ່ຳທີ່ສຸດນັບແຕ່ວິກິດການດ້ານການເງິນທົ່ວໂລກໃນປີ 2009. ບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດແຖວໜ້າຂອງ G20 ລວມມີ: ອາເມລິກາ, ອັງກິດ, ອົດສະຕາລີ, ການາດາ, ຝລັ່ງ, ເຢຍລະມັນ, ອີຕາລີ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ສ.ເກົາຫຼີ ໄດ້ຮັບການຄາດຄະເນ ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດບັນລຸລະດັບພຽງແຕ່ 1,4%ໃນປີ 2030. ບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດການຕະຫຼາດຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນຂອງ G20 ລວມມີ: ອາກຊັງຕິນ, ບຣາຊິນ, ຈີນ, ອິນເດຍ, ອິນໂດເນເຊຍ, ເມັກຊີໂກ, ລັດເຊຍ, ອາຣັບບິ ຊາອຸດິ, ອາບຟຼິກກາໃຕ້ ແລະ ຕວັກກີ ຈະມີການເຕີບໂຕຢ່າງແຮງກ່ວາບັນລຸລະດັບ 3,9%. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)