ຂ່າວສານ
ແງ່ຫວັງທີ່ຕັ້ງໜ້າສຳລັບການທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2024
ຕາມບົດລາຍງານສະບັບນີ້, ຂະແໜງການບິນ ຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມີການຟື້ນຟູທີ່ເປັນໜ້າປະທັບໃຈ ພາຍຫຼັງຜ່ອນຜັນຂໍ້ຈຳກັດກ່ຽວກັບການທ່ອງທ່ຽວຍ້ອນພະຍາດໂຄວິດ - 19 ທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ຫວຽດນາມ ໄດ້ຟື້ນຟູ ຕະຫຼາດການບິນພາຍໃນປະເທດ ໄວທີ່ສຸດໃນໂລກ ແລະ ຄາດຄະເນວ່າ ຈະແມ່ນຕະຫຼາດການບິນທີ່ມີການພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວຢູ່ອັນດັບທີ 5 ໃນທົ່ວໂລກໃນປີ 2035.
ກ່ຽວກັບຜົນສຳເລັດຂອງຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວຫວຽດນາມ ໃນປີຜ່ານມາ, ຜູ້ຕາງໜ້າ The Outbox Company (Outbox) ໄດ້ແບ່ງປັນວ່າຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ມີການຟື້ນຟູຫຼາຍພໍສົມຄວນດ້ວຍຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ ບັນລຸ 12,59 ລ້ານເທື່ອຄົນ, ທົບເກືອບ 4 ເທົ່າເມື່ອທຽບໃສ່ກັບປີ 2022. ຈຸດພົ້ນເດັ່ນຂອງຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມໃນປີ 2023 ແມ່ນຄວາມເປັນຫຼາຍຮູບແບບຂອງແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ ຢູ່ ຫວຽດນາມ ນັບແຕ່ຕະຫຼາດທີ່ຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນຕະຫຼອດຮອດບັນດາຕະຫຼາດສະເພາະ, ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນແມ່ນບັນດາຕະຫຼາດຢູ່ອາຊີຕາເວັນອອກຄື: ຈີນ, ສ.ເກົາຫຼີ… ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ຍັງມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຈາກພາກພື້ນຕ່າງໆ.