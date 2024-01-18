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ຂ່າວສານ

ແງ່​ຫວັງ​ທີ່​ຕັ້ງ​ໜ້າ​ສຳ​ລັບ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ປີ 2024

ວັນທີ 17 ມັງກອນ, The Outbox Company (Outbox) - ບໍລິສັດຄົ້ນຄ້ວາການຕະຫຼາດ ແລະ ໄຈ້ແຍກຂໍ້ມູນແຂກທ່ອງທ່ຽວນຳໜ້າຢູ່ ຫວຽດນາມ ໄດ້ອອກບົດລາຍງານໄຈ້ແຍກ “ສະພາບການທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ 2024” ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄາດວ່າ ຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ ມາ ຫວຽດນາມ ຈະເພີ່ມຂຶ້ນໃນປີ 2024.
ພາບປະກອບ: Vietravel

ຕາມບົດລາຍງານສະບັບນີ້, ຂະແໜງການບິນ ຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມີການຟື້ນຟູທີ່ເປັນໜ້າປະທັບໃຈ ພາຍຫຼັງຜ່ອນຜັນຂໍ້ຈຳກັດກ່ຽວກັບການທ່ອງທ່ຽວຍ້ອນພະຍາດໂຄວິດ - 19 ທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ຫວຽດນາມ ໄດ້ຟື້ນຟູ ຕະຫຼາດການບິນພາຍໃນປະເທດ ໄວທີ່ສຸດໃນໂລກ ແລະ ຄາດຄະເນວ່າ ຈະແມ່ນຕະຫຼາດການບິນທີ່ມີການພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວຢູ່ອັນດັບທີ 5 ໃນທົ່ວໂລກໃນປີ 2035.

ກ່ຽວກັບຜົນສຳເລັດຂອງຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວຫວຽດນາມ ໃນປີຜ່ານມາ, ຜູ້ຕາງໜ້າ The Outbox Company (Outbox) ໄດ້ແບ່ງປັນວ່າຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ມີການຟື້ນຟູຫຼາຍພໍສົມຄວນດ້ວຍຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ ບັນລຸ 12,59 ລ້ານເທື່ອຄົນ, ທົບເກືອບ 4 ເທົ່າເມື່ອທຽບໃສ່ກັບປີ 2022. ຈຸດພົ້ນເດັ່ນຂອງຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມໃນປີ 2023 ແມ່ນຄວາມເປັນຫຼາຍຮູບແບບຂອງແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ ຢູ່ ຫວຽດນາມ ນັບແຕ່ຕະຫຼາດທີ່ຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນຕະຫຼອດຮອດບັນດາຕະຫຼາດສະເພາະ, ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນແມ່ນບັນດາຕະຫຼາດຢູ່ອາຊີຕາເວັນອອກຄື: ຈີນ, ສ.ເກົາຫຼີ… ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ຍັງມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຈາກພາກພື້ນຕ່າງໆ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ຫວໍທິແອັງຊວັນ ພົບປະກັບການນຳຂັ້ນສູງກຸ່ມບໍລິສັດ Ford Motor, ອາເມລິກາ

ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ຫວໍທິແອັງຊວັນ ພົບປະກັບການນຳຂັ້ນສູງກຸ່ມບໍລິສັດ Ford Motor, ອາເມລິກາ

ເລື່ອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ອາເມລິກາ ຖະແຫຼງຍົກລະດັບການພົວພັນຂຶ້ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານໃນປີ 2023 ແມ່ນໂອກາດຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງເພື່ອຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 2 ປະເທດໃນທຸກຂົງເຂດ
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