ຂ່າວສານ
ແຂວາງບິ່ງດິງລົງນາມການຮ່ວມມືກັບອຳນາດການປົກຄອງ 4 ແຂວງ ພາກໃຕ້ລາວ
ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ແຂວງບິ່ງດິງ ແລະ ບັນດາແຂວງພາກໃຕ້ລາວ ຈະເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນຫຼາຍຂົງເຂດຄື: ສາທາລະນະສຸກ, ການສຶກສາ, ກະສິກຳ, ອຸດສາຫະກຳການຄ້າ, ວັດທະນະທຳ, ກິລາ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ… ທ່ານຟ້າມແອັງຕວັນ, ປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ບິ່ງດິງໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ໃນຊຸມປີຈະມາເຖິງ, ທາງແຂວງບິ່ງດິງຈະສືບຕໍ່ສຸມໃສ່ຊີ້ນຳທຸກຂັ້ນ, ທຸກຂະແໜງການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍການປະຕິບັດເນື້ອໃນໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາຝ່າຍຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ພ້ອມກັບບັນດາແຂວງພາກໃຕ້ ລາວ ສືບຕໍ່ ປົກປ້ອງ, ຮັກສາ, ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງການພົວພັນມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ. ນີ້ແມ່ນຊັບສົມບັດອັນລ້ຳຄ່າຂອງສອງຊາດ.