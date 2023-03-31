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ຂ່າວສານ

ແຂວ​າງ​ບິ່ງ​ດິງ​ລົງ​ນາມ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ອຳ​ນາດ​ການ​ປົກ​ຄອງ 4 ແຂ​ວງ ພາກ​ໃຕ້​ລາວ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 30 ມີນາ, ຢູ່ແຂວງບິ່ງດິງ, ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ບິ່ງດິງໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມລົງນາມການຮ່ວມມືລະຫວ່າງແຂວງບິ່ງດິງ ກັບ 4 ແຂວງພາກໃຕ້ ລາວ (ອັດຕະປື, ຈຳປາສັກ, ສາລະວັນ ແລະ ເຊກອງ) ໄລຍະ 2021 – 2025.
  ກອງປະຊຸມລົງນາມການຮ່ວມມືລະຫວ່າງແຂວງບິ່ງດິງ ກັບ 4 ແຂວງພາກໃຕ້ ລາວ (ພາບ: TTXVN)  

ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ແຂວງບິ່ງດິງ ແລະ ບັນດາແຂວງພາກໃຕ້ລາວ ຈະເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນຫຼາຍຂົງເຂດຄື: ສາທາລະນະສຸກ, ການສຶກສາ, ກະສິກຳ, ອຸດສາຫະກຳການຄ້າ, ວັດທະນະທຳ, ກິລາ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ… ທ່ານຟ້າມແອັງຕວັນ, ປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ບິ່ງດິງໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ໃນຊຸມປີຈະມາເຖິງ, ທາງແຂວງບິ່ງດິງຈະສືບຕໍ່ສຸມໃສ່ຊີ້ນຳທຸກຂັ້ນ, ທຸກຂະແໜງການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍການປະຕິບັດເນື້ອໃນໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາຝ່າຍຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ພ້ອມກັບບັນດາແຂວງພາກໃຕ້ ລາວ ສືບຕໍ່ ປົກປ້ອງ, ຮັກສາ, ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງການພົວພັນມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ. ນີ້ແມ່ນຊັບສົມບັດອັນລ້ຳຄ່າຂອງສອງຊາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ຄັດຄ້ານ ໄຕ້ຫວັນ (ປະເທດຈີນ) ຊ້ອມຮົບຍິງລູກປືນແທ້ຢູ່ເຂດທະເລອ້ອມແອ້ມເກາະ ບາບິ່ງ

ຫວຽດນາມ ຄັດຄ້ານ ໄຕ້ຫວັນ (ປະເທດຈີນ) ຊ້ອມຮົບຍິງລູກປືນແທ້ຢູ່ເຂດທະເລອ້ອມແອ້ມເກາະ ບາບິ່ງ

ຫວຽດນາມ ໄດ້ຢັ້ງຢືນປັນຫຼາຍຄັ້ງຕໍ່ເລື່ອງ ໄຕ້ຫວັນ ຈັດການຊ້ອມຮົບຍິງລູກປືນແທ້ຢູ່ເຂດທະເລອ້ອມແອ້ມເກາະ ບາບິ່ງ ຂຶ້ນກັບໝູ່ເກາະ ເຈື່ອງຊາ ຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນການກະທຳ ...
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