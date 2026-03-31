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ຂ່າວສານ

ແຂວງ ຢາລາຍ ສົມທົບການຮ່ວມມືກັບບັນດາແຂວງຂຶ້ນກັບ ກຳປູເຈຍ

ກອງປະຊຸມລົງນາມການຮ່ວມມືຄັ້ງນີ້ ແມ່ນຂີດໝາຍເປີດໄລຍະການພັດທະນາໃໝ່ໃນການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງແຂວງ ຢາລາຍ ກັບ 3 ແຂວງ ທາງທິດຕາເວັນອອກສ່ຽງເໜືອ ກຳປູເຈຍ.
ທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 29 ມີນາ, ຢູ່ແຂວງ ຢາລາຍ, ທາງແຂວງ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມລົງນາມການຮ່ວມມືລະຫວ່າງແຂວງ ຢາລາຍ (ຫວຽດນາມ) ແລະ 3 ແຂວງທາງທິດຕາເວັນອອກສ່ຽງເໜືອ ກຳປູເຈຍ, ລວມມີ: Preah Vihear, ແຂວງ Ratanakiri, ແຂວງ Stung Treng ໄລຍະ 2026 – 2030. ເຫດການນີ້ແມ່ນປະຖົມປັດໃຈສຳຄັນ, ສ້າງພື້ນຖານເພື່ອໃຫ້ທຸກຂັ້ນ, ທຸກຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນຂອງ 2 ຝ່າຍສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມມືຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ກວ້າງຂວາງໃນທຸກຂົງເຂດ.

ທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ທາຍດ້າຍງອັກ, ເລຂາຄະນະພັກແຂວງ ຢາລາຍ  ເນັ້ນໜັກວ່າ ກອງປະຊຸມລົງນາມການຮ່ວມມືຄັ້ງນີ້ ແມ່ນຂີດໝາຍເປີດໄລຍະການພັດທະນາໃໝ່ໃນການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງແຂວງ ຢາລາຍ ກັບ 3 ແຂວງ ທາງທິດຕາເວັນອອກສ່ຽງເໜືອ ກຳປູເຈຍ. ທ່ານສະເໜີວ່າ ພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມ, ບັນດາອົງການ, ຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ຂອງບັນດາຝ່າຍ ຮີບເຮັງຫັນບັນດາເນື້ອໃນທີ່ໄດ້ລົງນາມໃຫ້ກາຍເປັນໂຄງການ, ແຜນການສົມທົບປະຈຳປີ; ສຸມໃສ່ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດກະສິກຳ, ສາທາລະສະສຸກ, ການສຶກສາ, ບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ…

່(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ປະ​ດັດຫຼຽນ​ໄຊວິ​ລະ​ກຳ , ຫຼຽນ​ກາ​ພັກ ໃຫ້​ແກ່​ບັນ​ດາ​ການ​ນຳ, ອະ​ດີດ​ການ​ນຳ​ພັກ, ລັດ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ປະ​ດັດຫຼຽນ​ໄຊວິ​ລະ​ກຳ , ຫຼຽນ​ກາ​ພັກ ໃຫ້​ແກ່​ບັນ​ດາ​ການ​ນຳ, ອະ​ດີດ​ການ​ນຳ​ພັກ, ລັດ

ທ່ານ ໂຕເລິມ ເລຂາທິການໃຫຍ່ປາດຖະໜາວ່າບັນດາການນຳທີ່ໄດ້ຮັບຫຼຽນໄຊວິລະກຳຊັ້ນໜຶ່ງ ແລະ ຫຼຽນກາພັກ ດ້ວຍພູມປັນຍາ, ຄຸນນະທາດ, ອິດທິພົນຊື່ສຽງ ສືບຕໍ່ຕິດຕາມ, ປະກອບຄຳເຫັນ, ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ບົດຮຽນປະສົບການຕື່ມອີກໃຫ້ແກ່ຄົນລຸ້ນຫຼັງ.
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