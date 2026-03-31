ຂ່າວສານ
ແຂວງ ຢາລາຍ ສົມທົບການຮ່ວມມືກັບບັນດາແຂວງຂຶ້ນກັບ ກຳປູເຈຍ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 29 ມີນາ, ຢູ່ແຂວງ ຢາລາຍ, ທາງແຂວງ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມລົງນາມການຮ່ວມມືລະຫວ່າງແຂວງ ຢາລາຍ (ຫວຽດນາມ) ແລະ 3 ແຂວງທາງທິດຕາເວັນອອກສ່ຽງເໜືອ ກຳປູເຈຍ, ລວມມີ: Preah Vihear, ແຂວງ Ratanakiri, ແຂວງ Stung Treng ໄລຍະ 2026 – 2030. ເຫດການນີ້ແມ່ນປະຖົມປັດໃຈສຳຄັນ, ສ້າງພື້ນຖານເພື່ອໃຫ້ທຸກຂັ້ນ, ທຸກຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນຂອງ 2 ຝ່າຍສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມມືຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ກວ້າງຂວາງໃນທຸກຂົງເຂດ.
ທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ທາຍດ້າຍງອັກ, ເລຂາຄະນະພັກແຂວງ ຢາລາຍ ເນັ້ນໜັກວ່າ ກອງປະຊຸມລົງນາມການຮ່ວມມືຄັ້ງນີ້ ແມ່ນຂີດໝາຍເປີດໄລຍະການພັດທະນາໃໝ່ໃນການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງແຂວງ ຢາລາຍ ກັບ 3 ແຂວງ ທາງທິດຕາເວັນອອກສ່ຽງເໜືອ ກຳປູເຈຍ. ທ່ານສະເໜີວ່າ ພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມ, ບັນດາອົງການ, ຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ຂອງບັນດາຝ່າຍ ຮີບເຮັງຫັນບັນດາເນື້ອໃນທີ່ໄດ້ລົງນາມໃຫ້ກາຍເປັນໂຄງການ, ແຜນການສົມທົບປະຈຳປີ; ສຸມໃສ່ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດກະສິກຳ, ສາທາລະສະສຸກ, ການສຶກສາ, ບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ…