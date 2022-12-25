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ຂ່າວສານ

ແຂວງ ຝູເທາະ ມອບ - ຮັບ ສູນປ້ອງກັນ, ຕ້ານ ແລະ ປິ່ນປົວໄຂ້ຍຸງລາຍໃຫ້ແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ

ທ່ານ ບຸ່ຍມິງເຈົາ, ເລຂາພັກແຂວງ ຝູເທາະ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ນັບແຕ່ປິ 2005 ມາຮອດປະຈຸບັນ, ແຂວງ ຝູເທາະໄດ້ໜູນຊ່ວຍແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ ກໍ່ສ້າງຫຼາຍໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ໂຄງການສະຫວັດດີການດ້ວຍມູນຄ່າເກືອບ 40 ຕື້ດົ່ງ.
  ພິທີມອບ - ຮັບຢູ່ແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ (ພາບ:Bá Thành/TTXVN)  

ຕອນບ່າຍວັນທີ 23 ທັນວາ, ທີ່ແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ, ທາງພາກເໜືອລາວ, ໄດ້ຈັດພິທີມອບ - ຮັບໂຄງການກໍ່ສ້າງສູນປ້ອງກັນ, ຕ້ານ ແລະ ປິ່ນປົວໄຂ້ຍຸງລາຍ, ທີ່ເປັນຂອງຂວັນ ຂອງແຂວງ ຝູເທາະ ມອບໃຫ້ແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານ ບຸ່ຍມິງເຈົາ, ເລຂາພັກແຂວງ ຝູເທາະ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ນັບແຕ່ປິ 2005 ມາຮອດປະຈຸບັນ, ແຂວງ ຝູເທາະໄດ້ໜູນຊ່ວຍແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ ກໍ່ສ້າງຫຼາຍໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ໂຄງການສະຫວັດດີການດ້ວຍມູນຄ່າເກືອບ 40 ຕື້ດົ່ງ. ຫຼາຍໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງແຂວງໄດ້ກໍ່ສ້າງສຳເລັດ ແລະ ນຳເຂົ້າເຄື່ອນໄຫວຢູ່ບາງເຂດປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນວິວັດການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ຍົກສູງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ.

ໂດຍຕາງໜ້າໃຫ້ອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ປະຊາຊົນແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ, ທ່ານ ເລຂາພັກແຂວງ, ເຈົ້າແຂວງໆ ຫຼວງນ້ຳທາ ຄຳໄລ ສີປະເສີດ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ພິທີເປີດສະຫຼອງ, ມອບ - ຮັບ ໂຄງການກໍ່ສ້າງສູນປ້ອງກັນ, ຕ້ານ ແລະ ປິ່ນປົວໄຂ້ຍຸງລາຍ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວມີຄວາມໝາຍຂອງສອງແຂວງ, ປະກອບສ່ວນສ້າງຜົນສຳເລັດລວມໃຫ້ແກ່ປີສາມັກຄີ, ມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ລາວ - ຫວຽດນາມ 2022; ສະແດງຄວາມຂອບອົກຂອບໃຈຕໍ່ຂອງຂວັນທີ່ມີຄວາມໝາຍຈາກອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ປະຊາຊົນແຂວງ ຝູເທາະ ເພື່ອແນໃສ່ປະກອບສ່ວນເບິ່ງແຍງດູແລ, ຮັກສາສຸຂະພາບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໃນບໍລິເວນແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຈີນ - ອາເມລິກາ ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບການພົວພັນສອງຝ່າຍ

ຈີນ - ອາເມລິກາ ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບການພົວພັນສອງຝ່າຍ

ທ່ານ ລັດຖະມົນຕີ Blinken ຊີ້ແຈ້ງວ່າ, ອາເມລິກາ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະປຶກສາຫາລື ກັບຈີນ ກ່ຽວກັບບັນດາຫຼັກການກຳນົດທິດໃນການພົວພັນສອງຝ່າຍ
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