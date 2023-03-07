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ຂ່າວສານ

ແຂວງ ນິງບິ່ງ ປາດຖະໜາຢາກເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືກັບບັນດາທ້ອງຖິ່ນຂອງແຂວງ ຍີ່ປຸ່ນ

ໂດຍຕາງໜ້າຄະນະປະຕິບັດງານ, ທ່ານນາງ Mori Masako ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຈະເຮັດຈົນສຸດຄວາມສາມາດຂອງຕົນເພື່ອຊຸກຍູ້ການພົວພັນຮ່ວມມື, ນ້ຳໃຈມິດຕະພາບລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ເວົ້າລວມ...
ທ່ານນາງ ຫງວຽນທິທູຮ່າ, ເລຂາຄະນະພັກແຂວງ ນິງບິ່ງ ຕ້ອນຮັບຄະນະຜູ້ແທນ ຍີ່ປຸ່ນ, ນຳໂດຍທ່ານນາງ Mori Masako

ວັນທີ 5 ມີນາ, ທ່ານນາງ Mori Masako, ທີ່ປຶກສາພິເສດຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍີ່ປຸ່ນ, ໄດ້ນຳໜ້າຄະນະປະຕິບັດງານ ມາຢ້ຽມຢາມ, ຊອກຮູ້ສະພາບຕົວຈິງຢູ່ແຂວງ ນິງບິ່ງ.

ທີ່ການຕ້ອນຮັບຄະນະ, ທ່ານນາງ ຫງວຽນທິທູຮ່າ, ເລຂາຄະນະພັກແຂວງ ນິງບິ່ງ ໄດ້ຢັ້ງຢືນບຸລິມະສິດດຶງດູດການລົງທຶນຈາກ ຍີ່ປຸ່ນ. ຄາດວ່າ, ໃນໄຕມາດ II/2023, ແຂວງ ນິງບິ່ງ ຈະຈັດກອງປະຊຸມສົ່ງເສີມການລົງທຶນທີ່ສະຫງວນສະເພາະໃຫ້ແກ່ບັນດານັກລົງທຶນມາຈາກ ຍີ່ປຸ່ນ. ແຂວງ ປາດຖະໜາຢາກເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືທີ່ເລິກເຊິ່ງ, ກ້ວາງຂວາງກ່ວາໃນບັນດາຂົງເຂດລະຫວ່າງແຂວງ ນິງບິ່ງ ແລະ ບັນດາທ້ອງຖິ່ນຂອງຍີ່ປຸ່ນ.

ໂດຍຕາງໜ້າຄະນະປະຕິບັດງານ, ທ່ານນາງ Mori Masako ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຈະເຮັດຈົນສຸດຄວາມສາມາດຂອງຕົນເພື່ອຊຸກຍູ້ການພົວພັນຮ່ວມມື, ນ້ຳໃຈມິດຕະພາບລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ເວົ້າລວມ, ລະຫວ່າງແຂວງ ນິງບິ່ງ ກັບບັນດາທ້ອງຖິ່ນຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ ເວົ້າສະເພາະ. ກ່ຽວກັບຂໍ້ສະເໜີຈັດງານບຸນດອກ ສະກຸຣະ ຢູ່ແຂວງ ນິງບິ່ງ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານນາງ Mori Masako ຖືວ່າ ນີ້ແມ່ນຂໍ້ສະເໜທີ່ີມີຄວາມໝາຍທີ່ສຸດ ແລະ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຈະຄົ້ນຄ້ວາ, ຕິດຕໍ່ພົວພັນເພື່ອຫັນຂໍ້ສະເໜີນີ້ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ: ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດທີ່ໄວ້ວາງໃຈ, ສະໜິດສະໜົມ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ: ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດທີ່ໄວ້ວາງໃຈ, ສະໜິດສະໜົມ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ບົນພື້ນຖານການພົວພັນ “ຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ, ໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ເພື່ອສັນຕິພາບ ແລະ ວັດທະນາຖາວອນຢູ່ ອາຊີ”.
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