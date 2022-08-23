ຂ່າວສານ
ແຂວງ ກວາງນາມ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືກັບແຂວງ ອັດຕະປື
ກວາງນາມ ປາດຖະໜາວ່າ ສອງແຂວງຈະຄົ້ນຄ້ວາເພື່ອສົມທົບກັນ, ຊອກຮູ້ການຮ່ວມມືລົງທຶນເພື່ອພ້ອມກັນພັດທະນາ. ແຂວງອັດຕະປື ພວມຮຽກຮ້ອງບໍລິສັດ ທາໂກ ເຈື່ອງຫາຍ ລົງທຶນເຂົ້າໃນຂົງເຂດລ້ຽງງົວ ແລະ ປູກຕົ້ນໄມ້ກິນໝາກ….
(ພາບ: TTXVN)
ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 60 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດ (5/9/1962 - 5/9/2022), ແລະ 45 ປີແຫ່ງວັນເຊັນສົນທິສັນຍາມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືຫວຽດນາມ-ລາວ (18/7/1977 - 18/7/2022), ວັນທີ 22 ສິງຫາ, ທ່ານຟານຫວຽດເກື່ອງ, ເລຂາຄະນະພັກແຂວງກວາງນາມ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບຄະນະປະຕິບັດງານແຂວງອັດຕະປື ໂດຍທ່ານ ເລັດ ໄຊຍະພອນ ເລຂາຄະນະພັກ, ເຈົ້າແຂວງອັດຕະປື ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ ຊື່ງພວມຢູ່ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ແຂວງກວາງນາມ. ທ່ານເລຂາຄະນະພັກແຂວງກວາງນາມ ຟານຫວຽດເກື່ອງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ໃນປີຜ່ານມາ, ສອງແຂວງກວາງນາມ ແລະ ອັດຕະປື ລ້ວນແຕ່ຖືກຜົນສະທ້ອນຈາກໂລກລະບາດໂຄວິດ 19. ມາຮອດປະຈຸບັນ, ໂລກລະບາດໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ, ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຜະລິດພວມໄດ້ຮັບການຟື້ນຟູຢ່າງແຮງ. ໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022, ແຂວງກວາງນາມ ໄດ້ຮັບງົບປະມານກ່ວາ 1 ຕື້ USD, ສຳລັດແຜນການໂດຍສູນກາງມອບໝາຍໃຫ້. ທາງແຂວງສືບຕໍ່ພັດທະນາບັນດາສູນທ່ອງທ່ອຽວ, ອຸດສາຫະກຳ ແລະ logistics. ກວາງນາມ ປາດຖະໜາວ່າ ສອງແຂວງຈະຄົ້ນຄ້ວາເພື່ອສົມທົບກັນ, ຊອກຮູ້ການຮ່ວມມືລົງທຶນເພື່ອພ້ອມກັນພັດທະນາ. ແຂວງອັດຕະປື ພວມຮຽກຮ້ອງບໍລິສັດ ທາໂກ ເຈື່ອງຫາຍ ລົງທຶນເຂົ້າໃນຂົງເຂດລ້ຽງງົວ ແລະ ປູກຕົ້ນໄມ້ກິນໝາກ….
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)