ຂ່າວສານ
ແຂວງ ກວາງຈິ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືກັບສອງແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ສາລະວັນ
ໃນກອງປະຊຸມພົບປະ, ການນຳແຂວງ ກວາງຈິ ໄດ້ລົງນາມຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືກັບການນຳສອງແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ສາລະວັນ ໄລຍະ 2023 – 2025.
ໃນຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືລະຫວ່າງແຂວງ ກວາງຈິ ກັບ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ, ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການພົວພັນດ້ານການເມືອງ ແລະ ແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນທຸກຂັ້ນ; ສົມທົບກັນໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແນໃສ່ຍົກສູງຄວາມຮັບຮູ້ຂອງປະຊາຊົນກ່ຽວກັບຄວາມສຳຄັນຂອງເສັ້ນຊາຍແດນ, ລະບົບຫຼັກໝາຍຊາຍແດນ; ປະຕິບັດວຽກງານສຳຫຼວດ ແລະ ເຕົ້າໂຮມອັດຖິທະຫານອາສາສະໝັກ ແລະ ນັກຊ່ຽວຊານ ຫວຽດນາມ ທີ່ເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ ຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ. ສອງຝ່າຍກໍເຫັນດີເປັນເອກະພາບສືບຕໍ່ສົມທົບດັດປັບແຜນຮ່າງສ້າງເຂດເສດຖະກິດການຄ້າຂ້າມຊາຍແດນຮ່ວມ ລາວບາວ - ແດນສະຫວັນ ໃຫ້ສຳເລັດ.
ສ່ວນໃນຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືລະຫວ່າງແຂວງ ກວ໋າງຈິ ກັບແຂວງ ສາລະວັນ ໄລຍະ 2023 – 2025, ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຮັບປະກັນການປະຕິບັດ, ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການເຄື່ອນໄຫວເຂົ້າ - ອອກເມືອງ, ນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກສິນຄ້າຜ່ານຄູ່ຊາຍແດນສາກົນ ລາໄລ - ລາໄລ ໃຫ້ມີຄວາມລຸລ່ວງ; ສະເໜີລັດຖະບານສອງປະເທດ ໃຫ້ເຫັນດີຕໍ່ແຜນນະໂຍບາຍ ແລະ ສົມທົບກັນຜັນຂະຫຍາຍ ແລວເສດຖະກິດເຊື່ອມຕໍ່ແຂວງ ກວາງຈິ ກັບບັນດາແຂວງພາກໃຕ້ຂອງ ລາວ, ໄທ ຈາກຊາຍແດນສາກົນ ລາໄລ ໄປຫາທ່າກ່ຳປັ່ນນ້ຳເລິກ ໝີຖຸຍ ທີ່ຢູ່ເສັ້ນທາງຫຼວງ 15D.