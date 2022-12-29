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ຂ່າວສານ

ແຂວງ ກວາງ​ຈິ ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ສອງ​ແຂວງ ສະ​ຫວັນ​ນະ​ເຂດ ແລະ ສາ​ລະ​ວັນ

ວັນທີ 27 ທັນວາ, ຢູ່ນະຄອນ ດົງຮ່າ, ແຂວງ ກວາງຈິ ຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມພົບປະລະຫວ່າງຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງແຂວງ ກວ໋າງຈິ ກັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງຂອງແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ສາລະວັນ. ນີ້ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວນອນໃນຂອບເຂດການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດ ຫວຽດນາມ ລາວ ຄົບຮອບ 60 ປີ (5/9/1962 – 5/9/2022); ວັນເຊັນສົນທິສັນຍາມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - ລາວ ຄົບຮອບ 45 ປີ (18/7/1977 – 18/7/2022).
  ພິທີລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມື (ພາບ: TTXVN)  

ໃນກອງປະຊຸມພົບປະ, ການນຳແຂວງ ກວາງຈິ ໄດ້ລົງນາມຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືກັບການນຳສອງແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ສາລະວັນ ໄລຍະ 2023 – 2025.

ໃນຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືລະຫວ່າງແຂວງ ກວາງຈິ ກັບ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ, ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການພົວພັນດ້ານການເມືອງ ແລະ ແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນທຸກຂັ້ນ; ສົມທົບກັນໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແນໃສ່ຍົກສູງຄວາມຮັບຮູ້ຂອງປະຊາຊົນກ່ຽວກັບຄວາມສຳຄັນຂອງເສັ້ນຊາຍແດນ, ລະບົບຫຼັກໝາຍຊາຍແດນ; ປະຕິບັດວຽກງານສຳຫຼວດ ແລະ ເຕົ້າໂຮມອັດຖິທະຫານອາສາສະໝັກ ແລະ ນັກຊ່ຽວຊານ ຫວຽດນາມ ທີ່ເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ ຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ. ສອງຝ່າຍກໍເຫັນດີເປັນເອກະພາບສືບຕໍ່ສົມທົບດັດປັບແຜນຮ່າງສ້າງເຂດເສດຖະກິດການຄ້າຂ້າມຊາຍແດນຮ່ວມ ລາວບາວ - ແດນສະຫວັນ ໃຫ້ສຳເລັດ.

ສ່ວນໃນຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືລະຫວ່າງແຂວງ ກວ໋າງຈິ ກັບແຂວງ ສາລະວັນ ໄລຍະ 2023 – 2025, ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຮັບປະກັນການປະຕິບັດ, ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການເຄື່ອນໄຫວເຂົ້າ - ອອກເມືອງ, ນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກສິນຄ້າຜ່ານຄູ່ຊາຍແດນສາກົນ ລາໄລ - ລາໄລ ໃຫ້ມີຄວາມລຸລ່ວງ; ສະເໜີລັດຖະບານສອງປະເທດ ໃຫ້ເຫັນດີຕໍ່ແຜນນະໂຍບາຍ ແລະ ສົມທົບກັນຜັນຂະຫຍາຍ ແລວເສດຖະກິດເຊື່ອມຕໍ່ແຂວງ ກວາງຈິ ກັບບັນດາແຂວງພາກໃຕ້ຂອງ ລາວ, ໄທ ຈາກຊາຍແດນສາກົນ ລາໄລ ໄປຫາທ່າກ່ຳປັ່ນນ້ຳເລິກ ໝີຖຸຍ ທີ່ຢູ່ເສັ້ນທາງຫຼວງ 15D.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ລາວ ຕີ​ລາ​ຄາ​ສູງ​ການ​ໜູນ​ຊ່ວຍ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ກະ​ສິ​ກຳ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ລາວ ຕີ​ລາ​ຄາ​ສູງ​ການ​ໜູນ​ຊ່ວຍ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ກະ​ສິ​ກຳ

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ລາວ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 28 ທັນວາຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຫວຽດນາມ ເລມິງຮວານ ໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ພັນຄຳ ວິພາວັນ.
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