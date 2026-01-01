Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ແຂວງ​ຢາ​ລາຍ​ສູ້ຊົນ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ສຳ​ເລັດ​ບັ້ນ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ ກວາງ​ຈຸງ​ໃນ​ວັນ​ທີ 15 ມັງ​ກອນ

ທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໂຮ່ກວັກຢຸງ ຮັບຮູ້ວ່າ ບັ້ນເຄື່ອນໄຫວກວາງຈຸງ ຢູ່ຢາລາຍມາຮອດປັດຈຸບັນໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດຕາມຄວາມຄືບໜ້າທີ່ໄດ້ວາງອອກໂດຍພື້ນຖານ.
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໂຮ່ກວັກຢຸງ ລົງ ກວດກາ, ຊຸກຍູ້ຄວາມຄືບໜ້າຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດບັ້ນເຄື່ອນໄຫວ ກວາງຈຸງ ຢູ່ຕາແສງຕຸຍເຟືອກດົງ (ພາບ: VGP)

ວັນທີ 12 ມັງກອນ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໂຮ່ກວັກຢຸງ ພ້ອມກັບຄະນະປະຕິບັດງານຂອງລັດຖະບານໄດ້ມີການເຮັດວຽກັບຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ຢາລາຍກ່ຽວກັບສະພາບການແກ້ໄຂຜົນຕາມມາຈາກໄພທຳມະຊາດ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຜັນຂະຫຍາຍກໍ່ສ້າງ, ສ້ອມແປງເຮືອນຢູ່ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຖືກຜົນເສຍຫາຍຍ້ອນພາຍຸ, ຝົນຕົກນ້ຳຖ້ວມກໍ່ຂຶ້ນໃນປີ 2025, ຈຸດສຸມແມ່ນການປະຕິບັດ ບັ້ນເຄື່ອນໄຫວກວາງຈຸງ.

ທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໂຮ່ກວັກຢຸງ ຮັບຮູ້ວ່າ ບັ້ນເຄື່ອນໄຫວກວາງຈຸງ ຢູ່ຢາລາຍມາຮອດປັດຈຸບັນໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດຕາມຄວາມຄືບໜ້າທີ່ໄດ້ວາງອອກໂດຍພື້ນຖານ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີທາງແຂວງສືບຕໍ່ລະດົມກຳລັງຢ່າງສຸດຂີດ, ສູ້ຊົນຮອດວັນທີ 15 ມັງກອນກໍ່ສ້າງສຳເລັດເຮືອນຫຼັງຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ, ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຕ້ອນບຸນປີໃໝ່ປະຈຳຊາດໃນເຮືອນຫຼັງໃໝ່.

ຢູ່ແຂວງດັກລັກ, ພາຍຫຼັງເວລາກວ່າໜຶ່ງເດືອນ, ພະນັກງານ, ນັກຮົບບັນດາເຫຼົ່າຮົບຂຶ້ນກັບກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ທະຫານເຂດ 5 ແລະ ທະຫານທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດ “ບັ້ນເຄື່ອນໄຫວກວາງຈຸງ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ດ້ານ​ຂໍ້​ມູນ​ຕ້ອງ​ຖື​ຢູ່​ລ​ະ​ດັບ​ຍຸ​ດ​ທະ​ສາດ​ເພື່ອ​ປົກ​ປ້ອງ​ຂໍ້​ມູນ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ 100 ລ້ານ​ຄົນ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ດ້ານ​ຂໍ້​ມູນ​ຕ້ອງ​ຖື​ຢູ່​ລ​ະ​ດັບ​ຍຸ​ດ​ທະ​ສາດ​ເພື່ອ​ປົກ​ປ້ອງ​ຂໍ້​ມູນ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ 100 ລ້ານ​ຄົນ

ເພື່ອຫັນເປົ້າໝາຍການເຕີບໂຕບັນລຸລະດັບ 10%ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຖືວ່າ ບໍ່ພຽງແຕ່ອີງຕາມບັນດາກຳລັງໜູນເຕີບໂຕແບບເກົ່າທີ່ພວມຄ່ອຍໆຮອດລະດັບກຳນົດເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງຕ້ອງ ຂຸດຄົ້ນປະສິດທິຜົນຂອງບັນດາກຳລັງໜູນເຕີບໂຕໃຫຍ່ຢ່າງສຸດຂີດອີກດ້ວຍ
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top