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ຂ່າວສານ

ແຂວງກ​ວ່າງບິ່ງ (ຫວຽດນາມ) ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ (ລາວ) ລົງນາມໃນບົດບັນທຶກການຮ່ວມມື

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 19 ມິຖຸນາ, ຢູ່ນະຄອນ ດົງເຮີ່ຍ (ກວາງບິ່ງ), ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງແຂວງ ກວ່າງບິ່ງ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ (ລາວ) ໄດ້ພົບປະເຈລະຈາ, ລົງນາມບົດບັນທຶກການຮ່ວມມື.
  ຄະນະຜູ້ແທນສອງຝ່າຍດຳເນີນການ ລົງນາມບົດບັນທຶກການຮ່ວມມື (ພາບ: TTXVN)  

ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງແຂວງກວ່າງບິ່ງ ນຳໂດຍທ່ານ ຫວູດ້າຍຖັ່ງ, ເລຂາພັກແຂວງ, ຫົວໜ້າຄະນະສະມາຊີກສະພາແຫ່ງຊາດແຂວງ. ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງແຂວງສະຫວັນນະເຂດ (ລາວ) ນຳໂດຍ ທ່ານ ສັນຕິພາບ ພົມວິຫານ, ເລຂາພັກແຂວງ, ເຈົ້າແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ, ເປັນຫົວຄະນະ.

ທີ່ການພົບປະ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງສອງແຂວງ ກວາງບິ່ງ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ລາຍງານສະພາບການເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ການປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ວຽກງານກໍ່ສ້າງພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງຂອງສອງແຂວງ. ການນຳແຂວງກວ່າງບິ່ງ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບລົງນາມໃນບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳທີ່ມີເນື້ອໃນສຳຄັນໃນການຮ່ວມມືພັດທະນາ. ໃນນັ້ນ, ສອງແຂວງສືບຕໍ່ແລກປ່ຽນບັນດາຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ, ຄະນະວຽກງານຊາຍແດນ, ຄະນະບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂອງ 2 ແຂວງ ໄປຢ້ຽມຢາມ, ແລກປ່ຽນບົດຮຽນປະສົບການດ້ວຍເນື້ອໃນທີ່ແທດຈິງ. ການລົງນາມໃນບົດບັນທຶກການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 2 ຄະນະຜູ້ແທນ ແມ່ນດຳເນີນໃນທຸກໆ ສອງປີ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອ່າວ​ຮະ​ລອງ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ບັນ​ລຸລະ​ດັບ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ນັບ​ແຕ່​ເວ​ລາ​ເປີດ​ປະ​ຕູ​ຄືນ​ໃໝ່

ອ່າວ​ຮະ​ລອງ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ບັນ​ລຸລະ​ດັບ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ນັບ​ແຕ່​ເວ​ລາ​ເປີດ​ປະ​ຕູ​ຄືນ​ໃໝ່

ໃນທ້າຍອາທິດຜ່ານມາ, ແຂວງ ກ໋ວາງນິງຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວປະມານ 160.000 ເທື່ອຄົນ ມາຢ້ຽມຊົມບັນດາທັດສະນີຍະພາບ, ເຂດປູສະນີຍະສະຖານ ໃນບໍລິເວນແຂວງ.
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