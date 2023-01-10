Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ແຂວງກວາງບິງ ຕ້ອງຜັນຂະຫຍາຍ ໂຄງການຈຸດສຸມກ່ຽວກັບການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນປະສິດທິຜົນ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ສະເໜີໃຫ້ແຂວງກວາງບິງ ເປັນເຈົ້າການສຳຫຼວດກວດກາຄືນ, ກະກຽມພະນັກງານຫຼັກແຫຼ່ງ, ພະນັກງານໜຸ່ມ, ພະນັກງານຍິງ ແລະ ພະນັກງານທີ່ເປັນຊົນເຜົ່າ.
  ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດີງເຫວະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ  

ແຂວງກວາງບິງ ຕ້ອງຜັນຂະຫຍາຍ  ໂຄງການຈຸດສຸມກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນປະສິດທິຜົນ ນີ້ແມ່ນການຊີ້ນຳຂອງ ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດີງເຫວະ ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 8 ມັງກອນ, ເມື່ອຢ້ຽມຢາມ ແລະ ອວຍພອນປີໃໝ່ ປະຈຳຊາດ ຫວຽດນາມ ຕໍ່ຄະນະພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ປະຊາຊົນແຂວງກວາງບິງ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ສະເໜີໃຫ້ແຂວງກວາງບິງ ເປັນເຈົ້າການສຳຫຼວດກວດກາຄືນ, ກະກຽມພະນັກງານຫຼັກແຫຼ່ງ, ພະນັກງານໜຸ່ມ, ພະນັກງານຍິງ ແລະ ພະນັກງານທີ່ເປັນຊົນເຜົ່າ… ນັບແຕ່ຂັ້ນແຂວງຕະຫຼອດເມືອງ, ຕາແສງ ແລະ ຮາກຖານ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ແຂວງກໍ່ຕ້ອງສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່, ສ້າງໂຄງປະກອບ ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວຄືນໃໝ່ຢ່າງຮອບດ້ານ ທັງກ່ຽວກັບສະພາບແວດລ້ອມ, ໂຄງລ່າງ, ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທ່ອງທ່ຽວ; ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາຕົວເມືອງ ຕິດພັນກັບເສດຖະກິດຕົວເມືອງ.

        ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານເວືອງດີງເຫວະ ໄດ້ກົດປຸມເລີ່//ມປະຕິບັດຕາມຮູບການທາງໄກ 3 ໂຄງການທີ່ເປັນກຳລັງໜູນຂອງແຂວງກວາງບິງ, ລວມມີ: ໂຄງການຂົວ ເຢິດເລະ 3, ໂຄງການສູນຄວບຄຸມໂລກພະຍາດ ແລະ ໂຄງການສູນກິລາຂອງແຂວງ.

        ກ່ອນໜ້ານີ້, ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນດຽວກັນ, ທ່ານ ເວືອງດີງເຫວະ ໄດ້ຢ້ຽມຢາມ, ອວຍພອນປີໃໝ່ ຫວຽດນາມ ຢູ່ປ້ອມທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນ ເຢິດເລະ (ແຂວງກວາງບິງ).

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ແລະ ກຳປູເຈຍ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ

ຫວຽດນາມ ແລະ ກຳປູເຈຍ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ

ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ໂຕເລີມ ເນັ້ນໜັກການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ ເວົ້າລວມ ແລະ ລະຫວ່າງ 2 ກະຊວງເວົ້າສະເພາະ ນັບມື້ນັບໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາໃນທຸກຂົງເຂດ. ໃນນັ້ນ, ການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຍາມໃດການນຳທຸກຂັ້ນກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ຊຸກຍູ້.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top