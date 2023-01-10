ຂ່າວສານ
ແຂວງກວາງບິງ ຕ້ອງຜັນຂະຫຍາຍ ໂຄງການຈຸດສຸມກ່ຽວກັບການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນປະສິດທິຜົນ
ແຂວງກວາງບິງ ຕ້ອງຜັນຂະຫຍາຍ ໂຄງການຈຸດສຸມກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນປະສິດທິຜົນ ນີ້ແມ່ນການຊີ້ນຳຂອງ ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດີງເຫວະ ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 8 ມັງກອນ, ເມື່ອຢ້ຽມຢາມ ແລະ ອວຍພອນປີໃໝ່ ປະຈຳຊາດ ຫວຽດນາມ ຕໍ່ຄະນະພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ປະຊາຊົນແຂວງກວາງບິງ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ສະເໜີໃຫ້ແຂວງກວາງບິງ ເປັນເຈົ້າການສຳຫຼວດກວດກາຄືນ, ກະກຽມພະນັກງານຫຼັກແຫຼ່ງ, ພະນັກງານໜຸ່ມ, ພະນັກງານຍິງ ແລະ ພະນັກງານທີ່ເປັນຊົນເຜົ່າ… ນັບແຕ່ຂັ້ນແຂວງຕະຫຼອດເມືອງ, ຕາແສງ ແລະ ຮາກຖານ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ແຂວງກໍ່ຕ້ອງສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່, ສ້າງໂຄງປະກອບ ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວຄືນໃໝ່ຢ່າງຮອບດ້ານ ທັງກ່ຽວກັບສະພາບແວດລ້ອມ, ໂຄງລ່າງ, ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທ່ອງທ່ຽວ; ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາຕົວເມືອງ ຕິດພັນກັບເສດຖະກິດຕົວເມືອງ.
ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານເວືອງດີງເຫວະ ໄດ້ກົດປຸມເລີ່//ມປະຕິບັດຕາມຮູບການທາງໄກ 3 ໂຄງການທີ່ເປັນກຳລັງໜູນຂອງແຂວງກວາງບິງ, ລວມມີ: ໂຄງການຂົວ ເຢິດເລະ 3, ໂຄງການສູນຄວບຄຸມໂລກພະຍາດ ແລະ ໂຄງການສູນກິລາຂອງແຂວງ.
ກ່ອນໜ້ານີ້, ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນດຽວກັນ, ທ່ານ ເວືອງດີງເຫວະ ໄດ້ຢ້ຽມຢາມ, ອວຍພອນປີໃໝ່ ຫວຽດນາມ ຢູ່ປ້ອມທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນ ເຢິດເລະ (ແຂວງກວາງບິງ).