ຂ່າວສານ
ແຂກທ່ອງທ່ຽວເດີນທາງໄປຍັງ ດ່ານັ້ງ ດ້ວຍລົດໄຟເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງແຮງ
ປັດຈຸບັນ, ນອກຈາກບັນດາຖ້ຽວລົດໄຟຟ້າປະຈຳວັນ, ຂະແໜງລົດໄຟໄດ້ຈັດບັນດາຂະບວນລົດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ຮ່າໂນ້ຍ - ດ່ານັງ, ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ - ດ່ານັ້ງ, ພິເສດແມ່ນຂະບວນລົດໄຟທ່ອງທ່ຽວສາຍ ເຫ້ວ - ດ່ານັ້ງ ທີ່ມີຊື້ວ່າ “ເຊື່ອມຕໍ່ເຂດມໍລະດົກເຂດພາກກາງ” ໄດ້ນຳການລົງພຶດຕິກຳຕົວຈິງທີ່ເປັນໜ້າຈັບໃຈໃຫ້ແກ່ແຂກທ່ອງທ່ຽວ.ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວດ່ານັ້ງ ສືບຕໍ່ສ້າງບັນດາລາຍການກະຕຸກຊຸກຍູ້, ບຸລິມະສິດໃຫ້ແກ່ແຂກທ່ອງທ່ຽວເມື່ອມາດ່ານັ້ງດ້ວຍລົດໄຟ, ສ້າງຄວາມເປັນຫຼາຍຮູບແບບກ່ຽວກັບພາຫະນະເດີນທາງໃຫ້ແຂກທ່ອງທ່ຽວເລືອກເຟັ້ນ. ທ່ານນາງ ຫງວຽນທິຮ່ວາຍອານ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກທ່ອງທ່ຽວນະຄອນ ດ່ານັ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ປີ 2025, ພວກຂ້າພະເຈົ້າສຸມໃສ່ເຂົ້າບັນດາກຸ່ມຜະລິດຕະພັນຫຼັກແຫຼ່ງນັ້ນແມ່ນ ກຸ່ມຜະລິດຕະພັນທ່ອງທ່ຽວກ່ຽວກັບວັນບຸນ, ເຫດການ; ກຸ່ມຜະລິດຕະພັນກ່ຽວກັບ golf, mice ການທ່ອງທ່ຽວແຕ່ງງານ; ກຸ່ມຜະລິດຕະພັນກ່ຽວກັບການທ່ອງທ່ຽວພັກຜ່ອນບຳລຸງສຸຂະພາບຢູ່ທະເລ, ຜະລິດຕະພັນທ່ອງທ່ຽວລະຫຼີ້ນບັນເທິງ, ຜະລິດຕະພັນທ່ອງທ່ຽວກ່ຽວກັບອາຫານການກິນ, ກຸ່ມຜະລິດຕະພັນລົງຕົວຈິງຕອນກາງຄືນ ແລະ ກຸ່ມຜະລິດຕະພັນທ່ອງທ່ຽວຊີວະພາບ ເຂດຊຸມຊົນວັດທະນະທຳ.