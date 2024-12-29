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ຂ່າວສານ

ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ຍັງ​ ດ່າ​ນັ້ງ ​ດ້ວຍ​ລົດ​ໄຟ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ຢ່າງແຮງ

ແຂກທ່ອງທ່ຽວເດີນທາງໄປຍັງ ດ່ານັ້ງດ້ວຍລົດໄຟສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງແຮງ. ປີ 2024, ຄາດວ່າມີແຂກທ່ອງທ່ຽວປະມານກ່ວາ 643 ພັນເທື່ອຄົນ ມາດ່ານັ້ງ ດ້ວຍລົດໄຟ, ເພີ່ມຂຶ້ນທົບ 43%ເມື່ອທຽບໃສ່ກັບປີ 2023.
ພາບປະກອບ

ປັດຈຸບັນ, ນອກຈາກບັນດາຖ້ຽວລົດໄຟຟ້າປະຈຳວັນ, ຂະແໜງລົດໄຟໄດ້ຈັດບັນດາຂະບວນລົດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ຮ່າໂນ້ຍ - ດ່ານັງ, ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ - ດ່ານັ້ງ, ພິເສດແມ່ນຂະບວນລົດໄຟທ່ອງທ່ຽວສາຍ ເຫ້ວ - ດ່ານັ້ງ ທີ່ມີຊື້ວ່າ “ເຊື່ອມຕໍ່ເຂດມໍລະດົກເຂດພາກກາງ” ໄດ້ນຳການລົງພຶດຕິກຳຕົວຈິງທີ່ເປັນໜ້າຈັບໃຈໃຫ້ແກ່ແຂກທ່ອງທ່ຽວ.ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວດ່ານັ້ງ ສືບຕໍ່ສ້າງບັນດາລາຍການກະຕຸກຊຸກຍູ້, ບຸລິມະສິດໃຫ້ແກ່ແຂກທ່ອງທ່ຽວເມື່ອມາດ່ານັ້ງດ້ວຍລົດໄຟ, ສ້າງຄວາມເປັນຫຼາຍຮູບແບບກ່ຽວກັບພາຫະນະເດີນທາງໃຫ້ແຂກທ່ອງທ່ຽວເລືອກເຟັ້ນ. ທ່ານນາງ ຫງວຽນທິຮ່ວາຍອານ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກທ່ອງທ່ຽວນະຄອນ ດ່ານັ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ປີ 2025, ພວກຂ້າພະເຈົ້າສຸມໃສ່ເຂົ້າບັນດາກຸ່ມຜະລິດຕະພັນຫຼັກແຫຼ່ງນັ້ນແມ່ນ ກຸ່ມຜະລິດຕະພັນທ່ອງທ່ຽວກ່ຽວກັບວັນບຸນ, ເຫດການ; ກຸ່ມຜະລິດຕະພັນກ່ຽວກັບ golf, mice ການທ່ອງທ່ຽວແຕ່ງງານ; ກຸ່ມຜະລິດຕະພັນກ່ຽວກັບການທ່ອງທ່ຽວພັກຜ່ອນບຳລຸງສຸຂະພາບຢູ່ທະເລ, ຜະລິດຕະພັນທ່ອງທ່ຽວລະຫຼີ້ນບັນເທິງ, ຜະລິດຕະພັນທ່ອງທ່ຽວກ່ຽວກັບອາຫານການກິນ, ກຸ່ມຜະລິດຕະພັນລົງຕົວຈິງຕອນກາງຄືນ ແລະ ກຸ່ມຜະລິດຕະພັນທ່ອງທ່ຽວຊີວະພາບ ເຂດຊຸມຊົນວັດທະນະທຳ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການນຳໂລກສະແດງຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈຕໍ່ການເຖິງແກ່ມໍລະນະກຳຂອງອະດີດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິນເດຍ Manmohan Singh

ການນຳໂລກສະແດງຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈຕໍ່ການເຖິງແກ່ມໍລະນະກຳຂອງອະດີດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິນເດຍ Manmohan Singh

ວັນທີ 27 ທັນວາ ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ມີການນຳໂລກຫລາຍທ່ານ ໄດ້ສົ່ງສານສະແດງຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈໄປຍັງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອິນເດຍ Droupadi Murmu ແລະທ່ານນາຍົກລດັດຖະມົນຕີ Narendra Modi ຕໍ່ການເຖິງແກ່ມໍລະນະກຳຂອງອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Manmohan Singh ໃນຕອນຄຳ່ວັນທີ 26 ທັນວາ ລວມອາຍຸ 92 ປີ.
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