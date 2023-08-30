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ຂ່າວສານ

ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ສາ​ກົນ​ມາ​ຫວຽດ​ນາມ ເກືອບບັນ​ລຸ​ເຖິງຄາດ​ໝາຍ​ທີ່​ໄດ້​ວາງ​ອອກໃນ​ປີ 2023

ປັດຈຸບັນທົ່ວຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວພວມມານະພະຍາຍາມຍູ້ໄວການຟື້ນຟູ, ເພີ່ມຄວາມໄວໃນການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ຍືນຍົງ.
ພາບປະກອບ: dangcongsan.vn

ວັນທີ 29 ສິງຫາ ກົມໃຫຍ່ສະຖິຕິ ໄດ້ປະກາດຕົວເລກຫຼ້າສຸດໂດຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ ແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ ມາ ຫວຽດນາມ ໃນເດືອນນີ້ບັນລຸກ່ວາ 1,2 ລ້ານເທື່ອຄົນ. ໄລ່ຮອດເດືອນ ສິງຫາປີນີ້, ແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ ມາຫວຽດນາມ ບັນລຸກ່ວາ 7,8 ລ້ານເທື່ອຄົນ ເກືອບບັນລຸຄາດໝາຍທີ່ໄດ້ວາງອອກໃນທັງປີ ແມ່ນ 8 ລ້ານເທື່ອຄົນ. ໃນຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ ມາຫວຽດນາມ ໃນ 8 ເດືອນຜ່ານມາ, ແຂກທ່ອງທ່ຽວມາດ້ວຍທາງການບິນ ກວມເອົາ 87,6%, ທາງບົກກວມເອົາ 11,6% ແລະ ທາງທະເລກວມເອົາ 0,8%.

ປັດຈຸບັນທົ່ວຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວພວມມານະພະຍາຍາມຍູ້ໄວການຟື້ນຟູ, ເພີ່ມຄວາມໄວໃນການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ຍືນຍົງ. ພິເສດ, ນັບແຕ່ວັນທີ 15 ສິງຫາ, ກົດໝາຍວ່າດ້ານການປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້າຍການເຂົ້າອອກເມືອງຂອງພົນລະເມືອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ານການ ເຂົ້າອອກເມືອງ, ຜ່ານແດນ, ພັກອາໄສຂອງ ຊາວຕ່າງປະເທດ ອາໄສຢູ່ ຫວຽດນາມ ດ້ວຍການປ່ຽນແປງທີ່ສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ ວີຊາ ແລະ ໄລຍະເວລາພັກອາໄສຂອງ ຊາວຕ່າງປະເທດ ທີ່ອາໄສຢູ່ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມີຜົນສັກສິດຢ່າງເປັນທາງການ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ແລະ ສິງກະໂປຢ້ຽມຢາມມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຮ່າໂນ້ຍ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ແລະ ສິງກະໂປຢ້ຽມຢາມມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຮ່າໂນ້ຍ

ທີ່ການພົບປະແລກປ່ຽນ, ບັນດານັກສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ສະແດງຄວາມສົນໃຈເຖິງນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການສຶກສາ, ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳຂອງສິງກະໂປ; ການພົວພັນຮ່ວມມືເສດຖະກິດດີຈີຕອນ - ເສດຖະກິດສີຂຽວລະຫວ່າງສອງປະເທດ...
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