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ຂ່າວສານ

ແຂກທ່ອງທ່ຽວ ໄທ ກັບລາຍການທ່ອງທ່ຽວຍາມຄ່ຳຄືນຢູ່ ວັນມ໋ຽວ - ກວກຕື້ຢາມ

ໄລຍະມໍ່ໆມານີ້, ບັນດາຮູບພາບກ່ຽວກັບລາຍການທ່ອງທ່ຽວ ຍາມຄ່ຳຄືນຢູ່ ວັນມ໋ຽວ - ກວກຕື້ຢາມ ພວມສ້າງຄວາມປະທັບໃຈໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍ, ດຶງດູດແຂກທ່ອງທ່ຽວຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ສາກົນຫຼາຍຄົນເຂົ້າຮ່ວມ, ໃນນັ້ນມີແຂກທ່ອງທ່ຽວມາຈາກໄທ. ດັ່ງນັ້ນ, ແຂກທ່ອງທ່ຽວມີຄວາມປະທັບໃຈດ້ວຍລາຍການທ່ອງທ່ຽວຍາມຄ່ຳຄືນທີ່ໃໝ່ອ່ຽມນີ້, ເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງພ້ອມກັບ ນັກຂ່າວ VOV ຫງວຽນອ໋ຽນ, ຄົ້ນຫາລາຍການທ່ອງທ່ຽວຍາມຄ່ຳຄືນນີ້ພ້ອມກັບແຂກທ່ອງທ່ຽວໄທ.

ຢູ່ທີ່ນີ້ໄດ້ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຄີຍໄດ້ຮັບຊົມລາຍການແບບນີ້ເທື່ອຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມປິຕິຊົມຊື່ນທີ່ສຸດ”.

ຄະນະນັກທ່ອງທ່ຽວ ໄທ ຖ່າຍຮູບເປັນທີ່ລະນຶກ

ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມປະທັບໃຈກ່ຽວກັບເພງແສງສີໃນລາຍການທ່ອງທ່ຽວນີ້ມີຄວາມດຶງດູດທີ່ສຸດຍ້ອນໄດ້ນຳໃຊ້ເພງສຽງແສງສີ ຍິ່ງມີຄວາມດຶງດູດແຂກທ່ອງທ່ຽວກ່ວາອີກສ້າງລາຍການແບບນີ້ຈະດຶງດູດຜູ້ຊົມກ່ວາເມືອຊົມຢູ່ທາງໄກກໍ່ເຫັນດຶງດຸດ ແລະ ຢາກເຂົ້າໃນເພື່ອເບິ່ງລາຍການເລີຍສ້າງລາຍການແບບນີ້ແມ່ນຖືກຕ້ອງ ແລະ ດີເລີດ”.

ນີ້ແມ່ນລາຍການທ່ອງທ່ຽວທີ່ດີຍ້ອນວ່າໄດ້ນຳມາເຊິ່ງຫຼາຍຄວາມຮູ້ຊ່ວຍໃຫ້ແຂກທ່ອງທ່ຽວທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ອາດຈະໄດ້ຮ່ຳຮຽນຊອກຮູ້ຂໍ້ມູນຕ່າງໆກ່ຽວກັບ ຮ່າໂນ້ຍນອກຈາກນັ້ນເມື່ອນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ AI ຢູ່ລາຍການທ່ອງທ່ຽວນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ແຂກທ່ອງທ່ຽວມີຄວານິຍົມທີ່ສຸດ”.

ນີ້ແມ່ນຄຳເຫັນຂອງແຂກທ່ອງທ່ຽວ ໄທ ເມື່ອໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການທ່ອງທ່ຽວຍາມຄ່ຳຄືນຢູ່ ວັນມ໋ຽວ - ກວກຕື້ຢ໋າມ. ລາຍການນີ້ໄດ້ນຳຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ໃໝ່ອ່ຽມມາໃຫ້ແຂກທ່ອງທ່ຽວ, ແຕກຕ່າງເມື່ອທຽບໃສ່ການເຂົ້າທ່ຽວຊົມໃນຍາມກາງເວັນ. ຈຸດແຕກຕ່າງກັນຂອງລາຍການທ່ອງທ່ຽວນີ້ແມ່ນໄດ້ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ແສງສີ, ເຊິ່ງບໍ່ມີຮູບແບບການສະແດງບົນເວທີ.

ເຖິງວ່າ ມາ ຫວຽດນາມ ຫຼາຍເທື່ອ ແລະ ຢ້ຽມຢາມ ວັນມ໋ຽວ - ກວກຕື້ຢ໋າມ ໃນກາງເວັນຫຼາຍເທື່ອແລ້ວກໍ່ຕາມ, ແຕ່ວ່າ ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດທີ່ ທ່ານ ອຳນາດ, ມາຈາກ ຊຽງໃໝ່ - ປະເທດໄທ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ ວັນມ໋ຽວ - ກວກຕື້ຢ໋າມ ຍາມຄ່ຳຄືນ. ເມື່ອກ້າວເຂົ້າປະຕູໂຂງ, ທ່ານ ອຳນາດ ມີຄວາມປະເອີບໃຈຕໍ່ຄວາມງາມທີ່ແປກໃໝ່ຂອງ ວັນມ໋ຽວ - ກວກຕື້ຢ໋າມ. ຄວາມງາມທີ່ລະຍິບລະຍັບ, ທັນສະໄໝ ກັບສີສັນຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ສຽງເພງ, ດົນຕີທີ່ອອນຊອນໃຈເພື່ອຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວ. ຢູ່ລຽບຕາມທາງເຂົ້າຈາກປະຕູໂຂງໄປຍັງເຂດ ດ້າຍຈູງ, ເຮົາຈະເຫັນແຖວໜັງສື “ຈຸດຍອດຢ້ຽມຂອງການຮ່ຳຮຽນ” ໄດ້ຈັດຕາມລວງຕັ້ງ, ເພື່ອສະແດງສານທີ່ວ່າ ເສັ້ນທາງຫຼັກເຂົ້າໄປ ວັນມ໋ຽວ - ກວກຕື້ຢ໋າມ ແມ່ນເສັ້ນທາງພາໄປເຖິງຈຸດຍອດຢ້ຽມການຮ່ຳຮຽນຂອງຊາວ ຫວຽດນາມ. ຢູ່ສອງຝາກທາງຫຼັກເຂົ້າໄປຍັງເຂດ ເຫຍິບດ້າວ ແມ່ນຮູບ ຂອງ “ສັດມົງຄຸນສອນລູກ” ເຊິ່ງແມ່ນຮູບພາບຜູ້ເປັນພໍ່ບອກສອນ ລູກຢູ່ພາຍໃຕ້ຊາຍຄາທີ່ອົບອຸ່ນ.

ຫລາຍປີກ່ອນ ມັນບໍ່ໄດ້ພັດທະນາແບບນີ້ຍັງບໍ່ທັນຈັດ ແຕ່ມື້ນີ້ກໍ່ຈັດແລ້ວ ຍ່າງງາມຄຸ້ມຄ່າຍ່າງໄປມາສະດວກສະບາຍມັນສາມາດເປັນຈຸດດຶງດູດການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ທີ່ນີ້”.

ບໍ່ພຽງແຕ່ທ່ານ ອຳນາດ ເທົ່ານັ້ນ ຫາກແຂກທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍຄົນກໍ່ຮູ້ສຶກປະເອີບໃຈຕໍ່ຄວາມງາມທີ່ລະຍິບລະຍັບ ທັງເກົ່າແກ່ ທັງທັນສະໄໝ ພາຍໃຕ້ແສງສີ ແລະ ດົນຕີພື້ນເມືອງ ຢູ່ວັນມ໋ຽວ - ກວກຕື້ຢ໋າມ ຍາມຄ່ຳຄືນ. ຢູ່ແຫ່ງນີ້, ນອກຈາກບັນດາສະຖານທີ່ຄື: ເຂດຜົນສຳເລັດ, ເຂດແຜ່ນສິລາ ປະລິນຍາເອກ… ແຂກທ່ອງທ່ຽວຍັງໄດ້ຮັບຊົມເຕັກໂນໂລຊີ Leap Motion, ເຊິ່ງໄດ້ບັນຊາດ້ວຍມືດ້ວຍການສຳຜັດ (touchless sensor). ຫຼືຊອກຮູ້ບັນດາເນື້ອໃນພື້ນຖານໃນແຜ່ນສິລາປະລິນຍາເອກແຕ່ລະແຜ່ນ ດ້ວຍການໜູນຊ່ວຍຂອງເຕັກໂນໂລຊີ slide mapping ທີ່ກ້າວໜ້າ, ທັນສະໄໝ, ເຕັກໂນໂລຊີ ຖາມ - ຕອບ AI Talk ກັບໂຕເຕົ່າ; ຮຽນຂຽນພາສາ ຫວຽດ ເດີມ… ເມື່ອເວົ້າເຖິງການໝູນໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ, ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃຫ້ແກ່ແຂກທ່ອງທ່ຽວ, ທ່ານ ເລຊວນກຽວ, ຜູ້ອຳນວຍການສູນເຄື່ອນໄຫວວັດທະນະທຳ, ວິທະຍາສາດ ວັນມ໋ຽວ - ກວກຕື້ຢ໋າມ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊີ 3D  Mapping ໄດ້ອະທິບາຍເລື່ອງລາວກ່ຽວກັບຈຸດຍອດຢ້ຽມຂອງການຮ່ຳຮຽນຢູ່ ຫວຽດນາມບັນດາຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບນ້ຳໃຈມັກຮ່ຳຮຽນເຄົາລົບນັບຖືຄູອາຈານ ແລະ ເຄົາລົບຜູ້ມີຄວາມເກັ່ງກ້າສາມາດພວກເຮົາອາດຈະບໍ່ຮັບຮູ້ບັນດາຄຸນຄ່າບໍ່ເປັນຮູບປະທຳນັ້ນ  ດ້ວຍອະໄວຍະວະສຳຜັດ ແຕ່ຜ່ານວິທີການເລົ່າເລື່ອງດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊີຢູ່ ວັນມ໋ຽວ ກວກຕື້ຢ໋າມ ນັ້ນເລື່ອງລາວນັ້ນຍິ່ງດຶງດູດກ່ວາຮັບຮູ້ໄດ້ງ່າຍກວ່າ”.

ການສະແດງແສງສະຫວ່າງ ແລະ ສຽງແມ່ນປະທັບໃຈແມ່ນເພື່ອເຂົ້າໃຈການນໍາສະເຫນີ ການສະແດງທີ່ງານມະໂຫລານເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຫວຽດນາມເຂົ້າເຖິງງ່າຍຂຶ້ນ ການພັດທະນາຂອງປະເທດພວມກ້າວໄປໜ້າຢ່າງກ້າວກະໂດດຂັ້ນເປັນການດີຫຼາຍ.”

ຊົມເຊີຍວຽກງານຂອງລັດຖະບານນະຄອນຮ່າໂນ້ຍບໍ່ຢ້ານການເສຍຄ່າໄຟຟ້າເສຍຄ່າຫຍັງທຸກຄົນສາມາດມາຕອນແລງຮູ້ສຶກປອດໄພ ມາຮຽນ ໃຜທີ່ຢາກຮຽນ ຢາກມີຄວາມຮູ້ ສາມາດມາໄດ້ທຸກທີ່ ໂດຍສະເພາະເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ແມ່ນເປັນການສະແດງລະຄອນໂອເປຣາເຂົ້າມາແລະມ່ວນຊື່ນເມື່ອເຈົ້າໄດ້ມາເຈົ້າຢາກກັບມາອີກຖ້າຂ້ອຍເປັນຄົນຢູ່ທີ່ນີ້ຂ້ອຍອາດຈະມາທີ່ນີ້ເລື້ອຍໆມີຊາໃຫ້ດື່ມອາຫານຫວ່າງໃຫ້ກິນແລະບ່ອນນັ່ງທີ່ດີໃຫ້ນັ່ງ.”

ຈຸດພົ້ນເດັ່ນຂອງລາຍການທ່ອງທ່ຽວ ວັນມ໋ຽວ - ກວກຕື້ຢ໋າມ ທີ່ໄດ້ສ້າງຄວາມຕື່ນເຕັ້ນທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ຜູ້ມາຊົມ ແມ່ນການສາຍ Mapping 3D ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້: “ຈຸດຍອດຢ້ຽມໃນການຮ່ຳຮຽນ”. ຢູ່ໜ້າອາຄານ ຕຽນເດື່ອງ ໄດ້ກາຍເປັນບ່ອນສະແດງແສງສີໃຫຍ່ ເຊິ່ງໄດ້ວາດພາບບັນດາສັດມົງຄຸນ, ຄື: ມັງກອນ, ກິເລນ, ເຕົ່າ, ແລະ ຫົງຄຳ, ຮູບປາໄນຂ້າມປະຕູມັງກອນ ຖືວ່າເປັນສັນຍາລັກຂອງນັກຮຽນທີ່ຮໍ່າຮຽນຢ່າງດຸໝັ່ນ ມີຄວາມມຸ່ງຫວັງທີ່ຈະປະສົບຜົນສຳເລັດໃນອະນາຄົດ, ຄືກັນກັບປາໄນຢາກກາຍເປັນມັງກອນ ຫຼື ເຕົ່າຫີນທີ່ມີແຜ່ນຈາລຶກເຊີດຊູ ຈໍຫງວນ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວຄົ້ນຄ້ວາບັນດາຄຸນຄ່າອັນດີເລີດຂອງມູນເຊື້ອການຮ່ຳຮຽນຂອງຊາວ ຫວຽດນາມ, ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວັດທະນະທຳ ແລະ ຊາວຫວຽດນາມ. ແລະມີຄວາມປະທັບໃຈທີ່ແຕກຕ່າງກ່ຽວກັບ ວັນມ໋ຽວ - ກວກຕື້ຢ໋າມ - ເຊິ່ງເປັນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງທຳອິດຂອງປະເທດ ຫວຽດນາມ ຕື່ມອີກ.

 

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ: ແຂວງ ຝູອຽນ ຕ້ອງນຳໃຊ້ທ່າໄດ້ປຽບເພື່ອພັດທະນາແຂງແຮງກ່ວາອີກ

ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ: ແຂວງ ຝູອຽນ ຕ້ອງນຳໃຊ້ທ່າໄດ້ປຽບເພື່ອພັດທະນາແຂງແຮງກ່ວາອີກ

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ແຂວງ ຝູອຽນ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາແຂວງແຄມທະເລພາກກາງ ດ້ວຍຫຼາຍປັດໄຈເປັນເອກະລັກສະເພາະ, ມີທີ່ຕັ້ງສຳຄັນທີ່ສຸດ.
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