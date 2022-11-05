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ຂ່າວສານ

ແຂກທ່ອງທ່ຽວ ອິນເດຍ ມາ ຫວຽດນາມ ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງແຮງ

ໃນເດືອນ ຕຸລາ 2022, ຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວມາ ຫວຽດນາມ ເພີ່ມຂຶ້ນ 12,1% ເມື່ອທຽບໃສ່ເດືອນ ກັນຍາ.

ໃນເດືອນ ຕຸລາ 2022, ຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວມາ ຫວຽດນາມ ເພີ່ມຂຶ້ນ 12,1% ເມື່ອທຽບໃສ່ເດືອນ ກັນຍາ.

    

ຫວຽດນາມ ໄດ້ຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວມາຈາກ ອິນເດຍ ກວ່າ 20.000 ເທື່ອຄົນ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 38% ເມື່ອທຽບໃສ່ເດືອນ ກັນຍາ

ຕາມກົມໃຫຍ່ທ່ອງທ່ຽວ (ກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ)  ແລ້ວ: ໃນເດືອນ ຕຸລາ 2022, ຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວມາ ຫວຽດນາມ ເພີ່ມຂຶ້ນ 12,1% ເມື່ອທຽບໃສ່ເດືອນ ກັນຍາ. ໃນ 10 ເດືອນຜ່ານມາ, ຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວມາຈາກ ສ.ເກົາຫຼີ ແມ່ນຫຼາຍທີ່ສຸດ ດ້ວຍ 26,3%. ພິເສດ, ຕະຫຼາດ ອິນເດຍ ມີລະດັບເພີ່ມຂຶ້ນທີ່ໜ້າປະທັບໃຈ. ໃນເດືອນ ຕຸລາ 2022, ຫວຽດນາມ ໄດ້ຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວມາຈາກ ອິນເດຍ ກວ່າ 20.000 ເທື່ອຄົນ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 38% ເມື່ອທຽບໃສ່ເດືອນ ກັນຍາ ແລະ ສູງກວ່າ 25,8% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2019 ກ່ອນເກີດໂລກລະບາດໂຄວິດ-19. ແຕ່ເດືອນ ກໍລະກົດ 2022, ຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວ ອິນເດຍ ມາ ຫວຽດນາມ ໃນແຕ່ລະເດືອນໄດ້ລື່ນຕົວເລກຂອງປີ 2019.

        ບັນດາສະຖານທີ່ຂອງ ຫວຽດນາມ ເຊິ່ງແຂກທ່ອງທ່ຽວ ອິນເດຍ ຊອກຫາຫຼາຍທີ່ສຸດແມ່ນ: ຮ່າໂນ້ຍ, ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ຝູກວກ, ດ່ານັ້ງ, ກຸຍເຍິນ… ມີຫຼາຍສາຍການບິນໂດຍກົງລະຫວ່າງບັນດານະຄອນໃຫຍ່ຂອງ 2 ປະເທດໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ເປີດກວ້າງ ກໍແມ່ນເງື່ອນໄຂສະດວກເພື່ອໃຫ້ ອິນເດຍ ກາຍເປັນຕະຫຼາດນັກທ່ອງທ່ຽວມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຫຼາຍຢ່າງຂອງຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊັກຖາມລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານ

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊັກຖາມລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານ

ເນື້ອໃນການຊັກຖາມສຳລັບທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານ ລວມມີ: ການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງລັດ, ສ້າງລັດຖະບານດີຈີຕອນ, ອຳນາດການປົກຄອງດີຈີຕອນ.
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