ຂ່າວສານ
ແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນມາ ຫວຽດນາມ ບັນລຸເກືອບ 4,6 ລ້ານເທື່ອຄົນ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 29 ພຶດສະພາ, ຕາມແຫຼ່ງຂ່າວຈາກກົມໃຫຍ່ສະຖິຕິ ຫວຽດນາມ ແລ້ວ, ໄລ່ລວມ 5 ເດືອນຕົ້ນປີ 2023, ຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນມາ ຫວຽດນາມ ບັນລຸເກືອບ 4,6 ລ້ານເທື່ອຄົນ, ຫຼາຍທົບ 12,6 ເທົ່າເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2022. ໃນ 5 ເດືອນຜ່ານມາ, ລາຍຮັບຈາການບໍລິການຜັກຜ່ອນ, ກິນດື່ມ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນກວ່າ 22%; ການທ່ອງທ່ຽວເພີ່ມຂຶ້ນ 90% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2022.
ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການເຊີດຊູຈາກບັນດາອົງການສື່ມວນຊົນຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ປະກອບສ່ວນເພີ່ມທະວີກຳລັງດູດດື່ມຂອງທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ໃນແຜນທີ່ທ່ອງທ່ຽວໂລກ. ໃນນັ້ນ, ເວັບໄຊທ່ອງທ່ຽວຂອງ Micorsoft ໄດ້ສະເໜີ ກາດບ່າ (ຫາຍຟ່ອງ) ຢືນອັນກັບທີ 2 ໃນບັນຊີລາຍ 10 ເຂດຫາດຊາຍທະເລງາມທີ່ສຸດຢູ່ອາຊີ . ໃນຂະນະນັ້ນນັ້ນ, ເວັບໄຊທີ່ມີຊື່ສຽງ The Travel (ການາດາ) ສະເໜີ ນິງບິ່ງ ແມ່ນໜຶ່ງໃນຈຳນວນ 10 ສະຖານທີ່ພັກຜ່ອນບຳລຸງສຸຂະພາບດີທີ່ສຸດສະຫງວນໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວໃນໂລກປີ 2023… ສ່ວນເວັບໄຊອາຫານການກິນ TasteAtlas ກໍ່ເຊີດຊູອາຫານ 2 ເຍື່ອງຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນ ຢໍຈືນ ແລະ ກ້ອຍພັນ ໃນບັນຊີລາຍຊື່ 50 ເຍື່ອງອາຫານກິນຫຼີ້ນດຶງດູດທີ່ສຸດໃນໂລກ…