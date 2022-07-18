ຂ່າວສານ
ເຮົ້າຢາງ ຄວນເຫັນຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນໃຫ້ກາຍເປັນແຫຼ່ງກຳລັງ; ຫັນຄວາມຄາດຫວັງໃຫ້ກາຍເປັນການກະທຳທີ່ແທດຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ
ໂດຍສືບຕໍ່ລາຍການເຮັດວຽກຢູ່ແຂວງ ເຮົ້າຢາງ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 17 ກໍລະກົດ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ໄດ້ເຮັດວຽກກັບຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ ເຮົ້າຢາງ ກ່ຽວກັບໝາກຜົນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຈຸດສຸມປີ 2021 ແລະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022; ກຳນົດທິດໜ້າທີ່ຈຸດສຸມໃນ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2022 ຂອງແຂວງ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ຕີລາຄາສູງ, ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍຂອງອົງຄະນະພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງ, ທະຫານ ແລະ ປະຊາຊົນແຂວງ ເຮົ້າຢາງ ກັບບັນດາຜົນງານສຳຄັນທີ່ບັນລຸໄດ້ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນໝາກຜົນລວມຂອງປະເທດຊາດ.
ກ່ຽວກັບການກຳນົດທິດພັດທະນາໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ເຮົ້າຢາງ ຄວນເຫັນຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນໃຫ້ກາຍເປັນແຫຼ່ງກຳລັງ; ຫັນຄວາມຄາດຫວັງໃຫ້ກາຍເປັນການປະທຳທີ່ແທດຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ; ເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງແຮງພາຍໃນພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຢ່າງໄວ ແລະ ຍືນຍົງ, ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນນັບມື້ນັບອິມໜຳສຳລານ, ສົມບູນຜູນສຸກ. ພິເສດ, ພ້ອມກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ຮັກສາ, ພັດທະນາວັດທະນະທຳ, ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ…
ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ແລະ ຄະນະປະຕິບັດງານໄດ້ໄປຖະຫວາຍທູບທຽນ, ດອກໄມ້ຢູ່ເຂດສຸສານນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດແຂວງ ເຮົ້າຢາງ; ຢ້ຽມຢາມບັນດາຄອບຄົວນະໂຍບາຍຢູ່ແຂວງ ເຮົ້າຢາງ.