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ຂ່າວສານ

ເຮົ້າຢາງ ຄວນເຫັນຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນໃຫ້ກາຍເປັນແຫຼ່ງກຳລັງ; ຫັນຄວາມຄາດຫວັງໃຫ້ກາຍເປັນການກະທຳທີ່ແທດຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ຕີລາຄາສູງ, ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍຂອງອົງຄະນະພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງ, ທະຫານ ແລະ ປະຊາຊົນແຂວງ ເຮົ້າຢາງ ກັບບັນດາຜົນງານສຳຄັນທີ່ບັນລຸໄດ້
  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ (ພາບ: TTXVN)  

ໂດຍສືບຕໍ່ລາຍການເຮັດວຽກຢູ່ແຂວງ ເຮົ້າຢາງ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 17 ກໍລະກົດ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ໄດ້ເຮັດວຽກກັບຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ ເຮົ້າຢາງ ກ່ຽວກັບໝາກຜົນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຈຸດສຸມປີ 2021 ແລະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022; ກຳນົດທິດໜ້າທີ່ຈຸດສຸມໃນ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2022 ຂອງແຂວງ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ຕີລາຄາສູງ, ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍຂອງອົງຄະນະພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງ, ທະຫານ ແລະ ປະຊາຊົນແຂວງ ເຮົ້າຢາງ ກັບບັນດາຜົນງານສຳຄັນທີ່ບັນລຸໄດ້ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນໝາກຜົນລວມຂອງປະເທດຊາດ.

ກ່ຽວກັບການກຳນົດທິດພັດທະນາໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ເຮົ້າຢາງ ຄວນເຫັນຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນໃຫ້ກາຍເປັນແຫຼ່ງກຳລັງ; ຫັນຄວາມຄາດຫວັງໃຫ້ກາຍເປັນການປະທຳທີ່ແທດຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ; ເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງແຮງພາຍໃນພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຢ່າງໄວ ແລະ ຍືນຍົງ, ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນນັບມື້ນັບອິມໜຳສຳລານ, ສົມບູນຜູນສຸກ. ພິເສດ, ພ້ອມກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ຮັກສາ, ພັດທະນາວັດທະນະທຳ, ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ…

ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ແລະ ຄະນະປະຕິບັດງານໄດ້ໄປຖະຫວາຍທູບທຽນ, ດອກໄມ້ຢູ່ເຂດສຸສານນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດແຂວງ ເຮົ້າຢາງ; ຢ້ຽມຢາມບັນດາຄອບຄົວນະໂຍບາຍຢູ່ແຂວງ ເຮົ້າຢາງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ພັດ​ທະ​ນາ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ໄມ​ຕີ​ຈິດ​ມິດ​ຕະ​ພາບ​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່ ແລະ ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ແບບ​ພິ​ເສດ ລາວ - ຫວຽດ​ນາມ

ພັດ​ທະ​ນາ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ໄມ​ຕີ​ຈິດ​ມິດ​ຕະ​ພາບ​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່ ແລະ ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ແບບ​ພິ​ເສດ ລາວ - ຫວຽດ​ນາມ

ເຖິງວ່າຈະຢູ່ໃນສະພາບໃດກໍຕາມ, ພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນລາວ ຍາມໃດຖະໜຸຖະໜອມ, ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງ ແລະ ພັດທະນາສາຍພົວພັນມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ລາວ - ຫວຽດນາມ ໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ແທດຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນໃນທຸກຂົງເຂດ, ນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຂອງແຕ່ລະປະເທດ.
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