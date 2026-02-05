Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ເຮັດ​ໃຫ້​ບັນ​ດາ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ມິດ​ຕະ​ພາບ​ທີ່​ເປັນ​ມູນ​ເຊື້ອ​ເລິກ​ເຊິ່ງ​ກວ່າ​ອີກ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 5 – 6 ກຸມພາ, ທ່ານ ໂຕເລິມ ເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຈະດຳເນີນການຢ້ຽມຢາມລັດຖະກິດຢູ່ ລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍ, ພ້ອມທັງເຂົ້າຮ່ວມການພົບປະກັບການນຳ ສາມພັກ ຫວຽດນາມ - ລາວ - ກຳປູເຈຍ. ນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວທາງການທູດປະຈຳປີເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງແມ່ນເຫດການທີ່ມີຫຼາຍຄວາມໝາຍ ໄດ້ດຳເນີນໃນສະພາບການທີ່ພາກພື້ນ ແລະ ໂລກພວມມີການຫັນປ່ຽນຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ສັບສົນ. ການຢ້ຽມຢາມປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ສາຍພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ກັບ ລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍ ເລິກເຊິ່ງກວ່າອີກ.
ພາບປະກອບ: nhandan.vn

ກ່ອນອື່ນໝົດ, ການຢ້ຽມຢາມໄດ້ຢັ້ງຢືນຄືນໃໝ່ລັກສະນະພິເສດ, ຄວາມຊື່ສັດບໍລິສຸດ ແລະ ຍຸດທະສາດໃນການພົວພັນສາມປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ, ບັນດາປະເທດທີ່ມີປະຫວັດສາດຮ່ວມກັນໃນການຕໍ່ສູ້ຍາດເອົາເອກະລາດ, ມີຄວາມສະໜິດຕິດພັນກ່ຽວກັບຊາຕະກຳ ແລະ ພ້ອມກັນເລືອກເອົາເສັ້ນທາງພັດທະນາທີ່ມີຫຼາຍຈຸດຄ້າຍຄືກັນ.

ນີ້ກໍ່ແມ່ນການເດີນທາງໄປປະຕິບັດງານຢູ່ຕ່າງປະເທດຄັ້ງທຳອິດຂອງ ທ່ານ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງຢ່າງສຳເລັດຜົນທີ່ສຸດ. ຜ່ານນັ້ນ, ຫວຽດນາມ ກໍ່ສືບຕໍ່ແຜ່ກະຈາຍສານສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍທີ່ວ່າ: ການພົວພັນກັບ ລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍ ຍາມໃດກໍ່ຖືຢູ່ລະດັບບູລິມະສິດແຖວໜ້າ, ແມ່ນເສົາຄ້ຳສຳຄັນໃນນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຂອງ ຫວຽດນາມ.

ການຢ້ຽມຢາມມີຄວາມໝາຍພິເສດຫຼາຍຢ່າງ

ສຳລັບລາວ, ການຢ້ຽມຢາມຂອງ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ດຳເນີນໃນສະພາບການສອງປະເທດ ຫາກໍ່ຈັດຕັ້ງສຳເລັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງພັກ ຢູ່ແຕ່ລະປະເທດ (ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XII ຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ ແຕ່ວັນທີ 6 – 8 ມັງກອນ 2026 ແລະ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ແຕ່ວັນທີ 19 – 23 ມັງກອນ 2026), ກ້າວເຂົ້າສູ່ອາຍຸການໃໝ່ດ້ວຍບັນດາການກຳນົດທິດພັດທະນາທີ່ໄດ້ກຳນົດແລ້ວ. ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ການຢ້ຽມຢາມ ບໍ່ພຽງແຕ່ມີຄວາມໝາຍທາງພິທີທາງການເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງແມ່ນການເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍໄວກ່ຽວກັບວິໄສທັດ ແລະ ບູລິມະສິດຍຸດທະສາດລະຫວ່າງ ສອງພັກກຳອຳນາດ, ສ້າງພື້ນຖານການເມືອງຢ່າງໝັ້ນແກ່ນໃຫ້ແກ່ການຜັນຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ແລະ ການປະສານສົມທົບຢູ່ພາກພື້ນໃນໄລຍະໃໝ່. ທ່ານ ຫງວຽນແມັ້ງເກືອງ ຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ເນັ້ນໜັກວ່າ:

 “ໃນການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຈະພ້ອມກັບການນຳລາວ ແລກປ່ຽນ, ຕີລາຄາການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງປະເທດໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ພ້ອມທັງກຳນົດບັນດາທິດທາງສຳຄັນເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ຫັນຂອບເຂດການພົວພັນທີ່ຫາກໍ່ໄດ້ຍົກລະດັບ “ມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ, ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ, ຫຸ້ນສ່ວນຍຸດທະສາດ” ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ”.

ຢັ້ງຢືນການຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນ “ຫຸ້ນສວ່ນຍຸດທະສາດ” ທີ່ມີຄວາມໝາຍພິເສດໃນການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້, ທ່ານ ຫງວຽນມິງເຕິມ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ ຖືວ່າ:

ນີ້ແມ່ນວິວັດການຫັນບັນດາມະຕິຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ໃຫ້ເປັນລະອຽດດ້ວຍການປະສານສົມທົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ຄົບຊຸດ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດ. ເປົ້າໝາຍຍຸດທະສາດຂອງສອງຝ່າຍແມ່ນສືບຕໍ່ນຳການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ລາວ ສືບຕໍ່ມີຄວາມສະໜິດຕິດພັນ ບໍ່ພຽງແຕ່ໃນຂົງເຂດການເມືອງເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດອີກດ້ວຍ ໂດຍຜ່ານການເຊື່ອມຕໍ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ການວາງແຜນກຳນົດພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ຄວາມສະໜິດຕິດພັນແບບພິເສດລະຫວ່າງປະຊາຊົນສອງປະເທດ, ເສີມຂະຫຍາຍບັນດາມູນເຊື້ອ, ບັນດາກົນໄກ ແລະ ວິທີການທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ.

ໃນຂະນະນັ້ນ, ສຳລັບ ກຳປູເຈຍ, ການຢ້ຽມຢາມຂອງ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ດຳເນີນໃນສະພາບການພົວພັນສອງປະເທດສືບຕໍ່ພັດທະນາເປັນປົກກະຕິ ດ້ວຍຫຼາຍຈຸດພົ້ນເດັ່ນ. ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ແລະ ພັກປະຊາຊົນ ກຳປູເຈຍ ຮັກສາບົດບາດກຳນົດທິດສັງລວມ; ການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບສືບຕໍ່ແມ່ນເສົາຄ້ຳ, ນັບມື້ນັບແໜ້ນແຟ້ນ ແລະ ແທ້ຈິງ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນໃນການສົມທົບກັນຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານຊາຍແດນ, ການປ້ອງກັນຕ້ານອາດຊະຍາກຳຂ້າມຊາດ ແລະ ການຕໍ່ສູ້ເຮັດໃຫ້ບັນດາກົນອຸບາຍຕ້ານ, ມ້າງທຳລາຍ ຖືກປະລາໄຊ.

ໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ, ປັດຈຸບັນ ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືທາງການຄ້າໃຫຍ່ອັນດັບທີ 3 ຂອງ ກຳປູເຈຍ, ພ້ອມທັງແມ່ນຢູ່ຮ່ວມມືທາງການຄ້າໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງ ກຳປູເຈຍ ໃນ ອາຊຽນ. ນີ້ແມ່ນບັນດາພື້ນຖານສຳຄັນສ້າງທ່ວງທ່າໃຫ້ແກ່ການພົວພັນ “ຖານບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງອັນດີງາມ, ມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ, ຍືນຍົງຍາວນານ” ລະຫວ່າງສອງປະເທດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.

ສ້າງພື້ນຖານການປະສານສົມທົບຍຸດທະສາດໃຫ້ແໜ້ນແຟ້ນກວ່າເກົ່າ

ຈຸດພົ້ນເດັ່ນຂອງການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ແມ່ນເລື່ອງ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເຂົ້າຮວ່ມການພົບປະຂັ້ນສູງລະຫວ່າງການນຳສູງສຸດສາມພັກ ຫວຽດນາມ - ລາວ - ກຳປູເຈຍ. ນີ້ແມ່ນກົນໄກທີ່ມີຄວາມໝາຍການເມືອງຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ຍ້ອນວ່າຢູ່ທັງສາມປະເທດ, ພັກກຳອຳນາດສວມບົດບາດກຳນົດທິດຍຸດທະສາດ ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາປະເທດຊາດ. ເລື່ອງເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຢູ່ຂັ້ນສູງສຸດ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຕັດສິນໃຈໃນການປັບປຸງພື້ນຖານດ້ານການເມືອງ, ປັດໄຈຫຼັກແຫຼ່ງຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ຍາວນານຂອງການພົວພັນສາມປະເທດ ໃນສະພາບການພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ສືບຕໍ່ມີການຜັນແປທີ່ຍາກຈະຄາດຄະເນລ່ວງໜ້າໄດ້.

ໃນສະພາບການແຕ່ລະປະເທດລ້ວນແຕ່ຢືນຢູ່ບັນດາຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການພັດທະນາໃໝ່ - ຫວຽດນາມ ເພີ່ມຄວາມໄວໃນການປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍຮອດປີ 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2045; ລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍ ຍູ້ແຮງການປະຕິຮູບ ແລະ ຍົກສູງຄວາມສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານປະເທດຊາດ, ການຢ້ຽມຢາມຂອງ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ມີຄວາມໝາຍສືບທອດ ແລະ ພັດທະນາມູນເຊື້ອສາມັກຄີລະຫວ່າງສາມປະເທດ, ສ້າງພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການປະສານສົມທົບຍຸດທະສາດອັນແໜ້ນແຟ້ນກວ່າໃນໄລຍະພັດທະນາໃໝ່.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ອອກເດີນທາງຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ອອກເດີນທາງຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນທ່າມກາງບັນຍາກາດທີ່ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ແລະ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ XII ຂອງພັກປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ ຫາກໍໄດ້ຈັດຕັ້ງຂຶ້ນ ແລະ ປະສົບຜົນສຳເລັດຢ່າງຈົບງາມ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top