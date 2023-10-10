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ຂ່າວສານ

ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - ລາວ ເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ

ໃນອາຍຸການໃໝ່, ສະມາຄົມສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຝຶກອົບຮົມ, ກໍ່ສ້າງຖັນແຖວພະນັກງານ; ຕັ້ງໜ້າດຶງດູດການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາບຸກຄົນດີເດັ່ນ, ບັນດາອົງການກ່ຽວຂ້ອງໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວພົວພັນຕ່າງປະເທດປະຊາຊົນ
ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ V ອາຍຸການ 2023 – 2028 ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 9 ຕຸລາ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 9 ຕຸລາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ສະມາຄົມມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ V ອາຍຸການ 2023 – 2028.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່, ທ່ານ ເຈິ່ນແທັງເໝີນ, ຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການສະພາແຫ່ງຊາດ, ປະທານກຸ່ມສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ ໄດ້ສະເໜີວ່າ: ໃນອາຍຸການໃໝ່, ສະມາຄົມສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຝຶກອົບຮົມ, ກໍ່ສ້າງຖັນແຖວພະນັກງານ; ຕັ້ງໜ້າດຶງດູດການບັນດາບຸກຄົນດີເດັ່ນ, ເຂົ້າຮ່ວມໃນບັນດາອົງການກ່ຽວຂ້ອງໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວພົວພັນຕ່າງປະເທດປະຊາຊົນ. ສະມາຄົມທຸກຂັ້ນໃນທົ່ວປະເທດ, ພິເສດແມ່ນສະມາຄົມຢູ່ບັນດາແຂວງເຂດຊາຍແດນ, ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງຝ່າຍເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ, ຈັດບັນດາການເຄື່ອນໄຫວພົວພັນແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ, ພົວພັນລຸ້ນໜຸ່ມ, ບຳລຸງສ້າງ, ຝຶກອົບຮົມແຫຼ່ງກຳລັງ, ສາທາລະນະສຸກ, ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ.

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ໄດ້ເລືອກຕັ້ງທ່ານ ຫງວຽນດັກວິງ, ຫົວໜ້າກຳມາທິການວັດທະນະທຳ, ການສຶກສາ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ເປັນປະທານ ສະມາຄົມມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ອາຍຸການ 2023 – 2028.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເກີດເຫດ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ ຢູ່ ອາບ​ກາ​ນິດ​ສະ​ຖານ: ຈຳ​ນວນ​ຜູ້​ປະ​ສົບ​ເຄາະ​ຮ້າຍ​ຂຶ້ນ​ເຖິງ​ກ່​ວາ 2.400 ຄົນ

ເກີດເຫດ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ ຢູ່ ອາບ​ກາ​ນິດ​ສະ​ຖານ: ຈຳ​ນວນ​ຜູ້​ປະ​ສົບ​ເຄາະ​ຮ້າຍ​ຂຶ້ນ​ເຖິງ​ກ່​ວາ 2.400 ຄົນ

ທ່ານ Janan Sayeeq ໂຄສົກກະຊວງແກ້ໄຂໄພພິບັດ ອາບການິດສະຖານ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າ ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດອາດຈະເພີ່ມຂຶ້ນ ເມື່ອກຳລັງກູ້ໄພກູ້ຊີບພວມຊອກຫາຜູ້ຫາຍສາບສູນທີ່ຕິດຄົງໃນຊາກຫັກພັງ.
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