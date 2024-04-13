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ຂ່າວສານ

ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ຈີນ ເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ

ການຢ້ຽມຢາມ ຈີນ ຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ແມ່ນສັນຍາລັກໃຫ້ແກ່ບາດກ້າວເດີນຕໍ່ໄປໃນການພົວພັນມິດຕະພາບລະຫວ່າງ ຈີນ ແລະ ຫວຽດນາມ
(ທ່ານນາງ ຢຸຍຊຸຄວຍ, ອະດີດພາລະກອນການແພດໂຮງໝໍ ໜາມຊີຊານ (ຈີນ)

ວັນທີ 12 ເມສາ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມ ຈີນ ຢ່າງເປັນທາງການ. ຫາງສຽງ ຈີນ ຕີລາຄາສູງໝາກຜົນການຢ້ຽມຢາມ, ພ້ອມທັງຫວັງວ່າ, ບັນດາໝາກຜົນນີ້ຈະປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ການພົວພັນໃຫ້ເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ ແລະ ຍົກລະດັບການພົວພັນ 2 ຝ່າຍ.

ກ່າວຄຳເຫັນພາຍຫຼັງການພົບປະມິດຕະພາບລະຫວ່າງ 2 ຝ່າຍໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ, ທ່ານນາງ ຢຸຍຊຸຄວຍ, ອະດີດພາລະກອນການແພດໂຮງໝໍ ໜາມຊີຊານ (ຈີນ), ຖືວ່າ:

“ຂ້າພະເຈົ້າຖືວ່າ, ການຢ້ຽມຢາມ ຈີນ ຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ແມ່ນສັນຍາລັກໃຫ້ແກ່ບາດກ້າວເດີນຕໍ່ໄປໃນການພົວພັນມິດຕະພາບລະຫວ່າງ ຈີນ ແລະ ຫວຽດນາມ, ຊ່ວຍຊຸກຍູ້ການພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ ແລະ ນຳນ້ຳໃຈມິດຕະພາບລະຫວ່າງ 2 ຝ່າຍໃຫ້ຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່. ພວກເຮົາຕ້ອງສືບທອດ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍນ້ຳໃຈມິດຕະພາບ ທີ່ບັນດາລຸ້ນກ່ອນໆ ແລະ ການນຳ 2 ພັກ, 2 ປະເທດເພີ່ມພູນຄູນສ້າງ, ພິເສດແມ່ນລຸ້ນໜຸ່ມຂອງ 2 ປະເທດສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍ.”

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກັບ​ມາ​ຢາມ​ຫໍ​ພິ​ພິ​ທະ​ພັນໄຊ​ຊະ​ນະ ດ້ຽນ​ບຽນ​ຝູ: ບັນ​ດາ​ຄວາມ​ຮູ້​ສຶກເອກອ້າງທະນົງໃຈ

ກັບ​ມາ​ຢາມ​ຫໍ​ພິ​ພິ​ທະ​ພັນໄຊ​ຊະ​ນະ ດ້ຽນ​ບຽນ​ຝູ: ບັນ​ດາ​ຄວາມ​ຮູ້​ສຶກເອກອ້າງທະນົງໃຈ

ຊຸມວັນນີ້, ຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວມາທ່ຽວຢູ່ແຂວງ ດ້ຽນບຽນ ນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນ. ໃນການເດີນທາງກັບເມືອຢາມດິນແດນແຫ່ງປະຫວັດສາດໃນໂອກາດນີ້, ຫໍພິພິທະພັນໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ ແມ່ນສະຖານທີ່ນຳມາເຊິ່ງຄວາມປະທັບໃຈຫຼາຍຢ່າງໃຫ້ແກ່ແຂກທ່ອງທ່ຽວ.
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